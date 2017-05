Traje blanco y chancletas rompieron el protocolo este 1.° de mayo

Con traje y zapatos blancos, camisa celeste, corbata y pañuelo azules, el diputado Óscar López, del PASE, llegó la mañana de este lunes al Congreso.

Aunque los encargados de protocolo sugieren que la etiqueta para la sesión solemne del 1.° de mayo sea de saco y corbata negros, López se mandó a hacer un atuendo específico para la ocasión con los colores de su Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).

"Lo que diga (la oficina de) Protocolo no es vinculante. Si a otros diputados no les dicen nada por andar chancletas o barbas extensas, a mí no me pueden decir cómo vestir", expresó le legislador.

A su vez, la diputada Ligia Fallas, del Frente Amplio, nuevamente llegó al plenario en sandalias abiertas, llamadas chancletas. La congresista una vez más insistió en que la forma de vestir no tiene que ver con su forma de trabajar.

Valor sentimental

En algunas otras diputadas, fueron primordiales los accesorios con algún tipo de significado. Por ejemplo, la diputada Rosibel Ramos, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), usó los aretes de su abuela. Estos accesorios son negros y combinaron con un vestido negro que tenía una especie de capa que colgaba desde sus hombros.

Según Ramos, ella no tuvo que pensar mucho en cuál vestido seleccionar.

La libertaria Natalia Díaz lució el pin de diputada de su madre, Damaris Quintana, quien fuera diputada en el periodo anterior. "Como este es mi último año, quería sentir de cerca algo que me recuerde a mi mamá", dijo.

Hubo quienes fueron previsoras y se mandaron a hacer dos trajes. Tal es el caso de Nidia Jiménez, del Acción Ciudadana (PAC), quien dijo que su modista, Ana González, trabajó en dos propuestas.

"Yo me había pagado a hacer una ropa para romper el protocolo: tenía pantalones y un saco largo, pero al final lo cambié. Como son dos trajes de protocolo y mañana también es una sesión importante (el discurso del presidente), lo voy a usar mañana. La ventaja es que la modista pudo trabajar rápido en este otro", explicó la diputada de gobierno.

Ella llegó con una falda negra y un saco negro cuyo cuello y puños eran de una tela similar al cuero.











