Subgerente financiero del Banhvi: ‘No hay nada ilegal’

En pocas palabras

El subgerente financiero del Banhvi, Alexánder Sandoval, alega que los criterios de la Asesoría Legal y de la Auditoría Interna del Banhvi no son vinculantes y que la Junta Directiva no incurrió en ninguna ilegalidad con la aprobación del financiamiento de ¢4.200 millones para el proyecto urbanístico Las Brisas de Tilarán.

¿Por qué se aprobó el proyecto, si la Asesoría Legal recomendó no hacerlo?

Es importante tener claro que los informes de la Asesoría Legal son consultivos, no son facultativos, es decir, no son de acatamiento obligatorio. Si bien es cierto se externan los criterios y se le dan todas las aclaraciones, en el tema de urbanismo, en la parte de segregaciones y demás, este no es el único proyecto que ha tenido una consideración con este particular, lo que sí está claro es que el Banco en su condición de ente financiador de segundo piso, ya recibe cierta documentación que fue aprobada por la instancia correspondiente (la entidad autorizada).

La Auditoría Interna también se opuso…

La Auditoría hace una recomendación y dice ‘valoren ciertos elementos’, igual se le da las mismas explicaciones. Después se presenta a la Junta Directiva el proyecto y se incluyen esos criterios. Al final, se toma el acuerdo. Dentro de la Junta Directiva también hay técnicos, ingenieros, arquitectos, el mismo ministro (de Vivienda, Rosendo Pujol) que es un profesional en la materia, y con base en esos criterios técnicos, se toma una decisión.

¿Para qué tener una Asesoría Legal y una Auditoría Interna si la Junta Directiva va a desatender sus recomendaciones?

No pensaría de ese forma, yo trataría de verlo más bien en que hay elementos en los cuales se puede no tener una congruencia en todo lo que se está aportando. No se están desatendiendo, hay unos puntos en los cuales hay convergencia y se atienden. Consideramos, por lo menos la administración así lo ve, que no hay nada ilegal.

¿Ya está en firme?

La Directiva pidió una aclaración a una cláusula donde Legal tenía duda. Ya fue remitido un documento firmado por Legal del AyA donde se hacen las aclaraciones correspondientes y se va a proceder con la firma de los contratos.











