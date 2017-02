Luis Guillermo Solís rebaja de un 65% a un 45% el incentivo salarial a viceministra de la presidencia

Beneficio por prohibición que devengaba Ana Gabriel Zúñiga

El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, rebajó el incentivo salarial que recibe la viceministra de la Presidencial, Ana Gabriel Zúñiga, por concepto de prohibición. Ahora cobrará un 45% del sueldo base en lugar del 65% que venía devengando.

Solís tomó esa decisión luego de que la procuradora general adjunta, Magda Inés Rojas, asegurara que ningún viceministro egresado de la carrera de licenciatura en Derecho, como es el caso de Zúñiga, podía cobrar ese plus, porque incumplía el requisito de estar adscrito al colegio profesional de Abogados.

Eso con base en lo estipulado en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, donde se establecen los requisitos que los altos jerarcas de los tres poderes de la República tienen que cumplir para cobrar ese incentivo.

LEA: Viceministra de la Presidencia justificó al país el cobro de un incentivo al que no tendría derecho

Sin embargo, según el criterio de la Procuraduría de la República, Zúñiga sí podría acceder a una compensación con base en la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Compensación de la Prohibición, pero en ese caso, sería del 45% y no del 65%.

Ese es el porcentaje que se establece para los egresados de la carrera de licenciatura en Derecho.

"Tras haber conversado con la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga Aponte, y en total acuerdo con ella, hemos decido que voluntariamente deje de percibir el 20% de compensación salarial sobre el cual existen interpretaciones discrepantes acerca de si procede o no, ese pago", dijo el mandatario.

Y agregó: "Ella no recibirá ese porcentaje de la compensación hasta que las instancias administrativas correspondientes analicen su caso específico y se pronuncien oficialmente. En el caso de que el pronunciamiento concluya que el pago no procedía, ella reitera su total disposición de reintegrar los recursos que se le hubieran pagado de más y para que no quede ninguna duda y pese a que está de vacaciones, me envió una nota donde consta su decisión de dejar de recibir ese porcentaje de compensación salarial".

Solís negó que esté caso sea corrupción, dijo que se trataba de un "error administrativo" del departamento de Recursos Humanos de la Presidencia.

"La viceministra me ha reiterado que en todo momento ha actuado de buena fe de acuerdo con la normativa y la jurisprudencia vigente; sin embargo, renuncia a recibir el monto sobre el cual hay opiniones divergentes con un acto de respeto y prudencia ante los cuestionamientos existentes", declaró Solís antes de la inauguración de la Sala de Historia de Costa Rica, en el Museo Nacional, en San José.

Por último, confirmó que ya instruyó al Ministerio de la Presidencia para que solicite el criterio a la Procuraduría para que se pronuncie específicamente sobre el caso de la viceministra de la Presidencia e indique cuál es el porcentaje que debe cobrar.

También giró instrucciones al Ministerio de Hacienda para que informe, a la ciudadanía y a la prensa, sobre otros sobrepagos registrados en otras administraciones y sobre cómo se debe proceder, según la ley.

Desde que asumió el cargo, en mayo del 2014, Ana Gabriel Zúñiga ha cobrado ¢30,1 millones por prohibición. Si tuviera que devolver la diferencia, tendría que desembolsar ¢9,3 millones, posiblemente en pagos mensuales.

Reacción ante otros casos. Este es el tercer caso de un sobresueldo que se paga a viceministras del gobierno de Luis Guillermo Solís.

A mediados del 2015 trascendió que la viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz cobró de más ¢11 millones por pagos que no le correspondía recibir.

La funcionaria llegó a un acuerdo con el Estado para devolver esa suma en tractos, antes de que se venza su nombramiento en mayo del próximo año. A finales de febrero, ella asegura que habrá cancelado ¢6,8 millones de la suma adeudada.

El segundo caso se dio a finales del año pasado, cuando se hizo público que la viceministra de Vivienda, Ana Cristina Trejos, acordó devolver ¢8 millones en desembolsos mensuales.

El presidente aprovechó para insistir que en ninguno de los casos que se han conocido ha habido mala fe o una irregularidad.

"Esta administración ha actuado siempre apegada de manera estricta a los principios de transparencia y legalidad. Cuando hemos detectado que puede haber un error en el pago que han percibido algunas funcionarias o funcionarios, las personas aludidas han renunciado al beneficio cuestionado y reintegrado los recursos de acuerdo a como establece la ley.

"En este gobierno ningún jerarca que se le haya señalado un posible error en sus pagos ha dejado de devolver los montos en discusión. Ningún jerarca se ha apropiado de fondos públicos ni ha cometido acto alguno de corrupción y tampoco existe algún procedimiento judicial que así lo indique. Esto es necesario recalcarlo porque en las últimas semanas han arreciado los intentos fallidos de diferentes personas para señalar actos de corrupción donde no los hay, han arremetido contra mi familia, mis hijos, mi hermana y mi hermano, sin que se pueda encontrar una acción indebida. Han intentado cuestionar a prácticamente todo mi gabinete sin que haya una sola acusación fundamentada, han intentado manchar nuestro honor sin que haya una sola mácula de corrupción en un gabinete donde incluso hay jerarcas que no cobran su salario, o que han renunciado a posiciones mejor remuneradas.

"Es evidente la desesperación de algunos ante la constatación de que 32 meses después de haber asumido el poder, no han habido actos de corrupción en esta administración", concluyó Solís.

ANTECEDENTE: 'No voy a repensar el pago': Viceministra rechaza que la Procuraduría haya cuestionado su cobro por prohibición











Comparta este artículo Nacional Luis Guillermo Solís rebaja de un 65% a un 45% el incentivo salarial a viceministra de la presidencia Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Luis Guillermo Solís rebaja de un 65% a un 45% el incentivo salarial a viceministra de la presidencia Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.