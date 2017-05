Solís sobre extranjeros sospechosos: 'Les aplicamos el debido proceso y van pa'fuera'

Luis Guillermo Solís, presidente de la República, respaldó este jueves la decisión anunciada por el ministro de Seguridad, Gustavo Mata, de que el gobierno expulsará del territorio nacional a los extranjeros que puedan poner en riesgo la seguridad y la paz social.

Solís explicó que ahora el Ejecutivo aplicará una norma legal que antes no se utilizaba por temor a que los tribunales de justicia impidieran hacerlo, si no existían sentencias en firme.

"Ahora se tomó la decisión de hacerlo, lo vamos a hacer con firmeza. Cada vez que agarremos a uno de esos, y tengamos los elementos fundados, les aplicamos el debido proceso y va pa'fuera. No vamos a mandarlos a que les hagan una investigación, no, no, no. De una vez hacemos el protocolo que se aplica y se sacan del país. Me parece que esa es una obligación porque no tienen por qué estar aprovechándose del régimen de derecho", dijo el mandatario.

La norma a la que hace referencia está en el artículo 168 de la Ley de Migración y Extranjería, que permite sacar a los extranjeros cuando se considere que sus actividades comprometen la paz, la seguridad pública, la tranquilidad o el orden público.

El miércoles la directora de Migración, Gisela Yockchen, dijo a La Nación que ese artículo no se ha aplicado porque se consideraba que debía existir una sentencia contra la persona a la que el gobierno consideraba peligrosa. En el caso de Elías Akl, libanés asesinado el lunes frente a una escuela en Escazú, no existía sentencia en su país de procedencia, Canadá, sino una investigación por una violenta riña que él no afrontó.

Gustavo Mata, ministro de Seguridad, informó de que en los próximos 30 días se definirá un proceso para agilizar la expulsión de foráneos que, en criterio del gobierno, representen un peligro. Además, se dictarán resoluciones para prohibir el ingreso de extranjeros con antecedentes.

Solís lamentó que en el pasado, a estos "personajes" no se les haya aplicado la norma, "alegando que tienen derechos y que no se puede hacer, y que meten un recurso de amparo".

"Ahí tienen al ministro Mata, que lo tiene demandado uno de estos extranjeros, que se le vinculaba seriamente aquí y en Estados Unidos por temas de narcotráfico, entonces, como eso ocurría, no les estábamos aplicando las medidas que les podíamos aplicar", añadió.