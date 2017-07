Comunicado de empresa china anuncia ruptura con importador costarricense de cemento Sinocem

Una compañía china identificada como Hangzhou Sinocem Building Materials Co. Ltd distribuyó este miércoles un comunicado en el que afirma que rompió su contrato de venta de cemento con la empresa Sinocem Costa Rica, la cual obtuvo un crédito de $20 millones en el Banco de Costa Rica (BCR) para financiar la importación de este producto.

Según una declaración emitida por el departamento Legal de esa firma, el acuerdo de distribución fue anulado porque Sinocem Costa Rica compró cemento a otros exportadores chinos y, sin autorización, continuó utilizando su marca incluso en los empaques.

Juan Carlos Bolaños, presidente de la compañía costarricense, afirmó que Hangzhou Sinocem es solo uno de los nueve proveedores a los que compra cemento chino y que, en efecto, tiene una diferencia comercial con esta empresa porque dejó comprarle producto desde enero de este año.

Según relató Hangzhou Sinocem en su declaración, su relación para la exportación de cemento hacia Costa Rica fue pactada a principios del 2016.

VEA DOCUMENTO EMITIDO POR SINOCEM CHINA

"Debido a que los productos de cemento Sinocem China proporcionaron cementos de muy buena calidad y de precio económico, Sinocem Costa Rica ofreció convertirse en distribuidor exclusivo de Sinocem China en Costa Rica de la marca Sinocem. Por lo tanto, ambas partes firmaron un acuerdo de distribución exclusiva el 20 de febrero, 2016. De principio a fin sólo se generó una relación de negocios, por lo tanto son dos entidades legalmente independientes", señala la nota.

No obstante, Bolaños negó, en entrevista con La Nación, haber firmado un contrato con esa compañía asiática, así como haber recibido notificación alguna sobre una ruptura.

"No se puede romper un contrato que no se ha firmado ni se puede quitar el uso de una marca que no está inscrita en China", dijo.

El comunicado de la firma china añade que Bolaños compró el cemento a través de una empresa que ellos consideraban hermana de Sinocem Costa Rica, llamada Sinobuilding Materials Hong Kong Limited, fundada en Hong Kong, China, por un exempleado de Sinocem Costa Rica, de nombre Wuping Dai.

Agrega que, el 11 de enero del 2016, Sinobuilding Materials Hong Kong pasó la totalidad de sus acciones a la empresa Sinobuilding Materiales Hong King Limited Inc, registrada en Panamá, y presidida también por Wuping Dai, según consta en el Registro Público de Panamá.

"Sin embargo", explica el comunicado, "por desgracia, del 1°. de enero 2017 al 18 de julio de 2017, ni SINOCEM Costa Rica o Sinobuilding han comprado los productos de Sinocem China".

La cementera china denuncia que "Sinocem Costa Rica / Sinobuilding, sin el consentimiento de Sinocem China, compró 15.000 toneladas de cemento a otros exportadores de China, pero utilizó la marca Sinocem sin autoridad y bolsas impresas con letra Sinocem".

"Este envío llegará a finales de julio o a principios de agosto al puerto de Caldera, Costa Rica (Nombre del barco: MV.STAR CRIMSON). Este comportamiento constituye un incumplimiento esencial del contrato", agrega la nota.

Ante el supuesto incumplimiento de contrato, la firma china anunció que tomará medidas legales contra Sinocem Costa Rica, y advirtió de que los cementos comprados por Sinocem Costa Rica o Sinobuilding no son de la calidad de Sinocem China. Asimismo, señala que "anula el acuerdo de distribución exclusiva firmado en 2016".

Juan Carlos Bolaños niega tener una empresa hermana y rechaza que la firma de Hong Kong pertenezca a un exempleado suyo. Asegura que Wuping Dai era su proveedor de maquinaria china y que, luego, él creó Sinobuilding, la cual compra el cemento a proveedores chinos para revendérselo a Sinocem Costa Rica.

El empresario costarricense asegura que tiene la marca Sinocem registrada aquí desde el 2015, y que no existe una marca llamada Sinocem China. Precisó que el cemento en realidad proviene de una compañía llamada China National Building Materials Group Corp que, a su vez, comercializa el material mediante los proveedores de Sinobuilding.

No obstante, el comunicado Hangzhou Sinocem insiste en que no abastecerá más cemento a la firma costarricense y que, si Sinocem Costa Rica continúa utilizando la marca Sinocem, incurriría en "una violación de derechos" por la que debe "asumir las consecuencias legales correspondientes".

La nota de Sinocem China llega a Costa Rica justo cuando en el Congreso está por integrarse una comisión especial investigadora, que revisará los extremos de las operaciones de Bolaños con el Banco de Costa Rica, luego de que diputados de oposición apuntaran favoritismos del Poder Ejecutivo y del banco público a la hora de facilitar el crédito de $20 millones que benefició a Sinocem Costa Rica.

La investigación legislativa también abarcará otros créditos otorgados por el banco, relacionados con la supuesta intervención de directivos de la entidad, entre ellos, el abogado Alberto Raven, a quien se le cuestiona por un crédito otorgado por el BCR a Coopelesca, para que comprara una planta hidroeléctrica a la cementera Holcim, empresa en la cual Raven figuraba como fiscal a la hora de hacer la venta de la planta.