Sindicato municipal de Pococí engañó a alcaldesa para mantener privilegios

Secretario del gremio confesó la treta en sesión del Concejo

El secretario del sindicato de la Municipalidad de Pococí, Franklin Venegas, aceptó este viernes 5 de mayo que urdió un plan para evitar que se renogociara la convención colectiva de ese ayuntamiento, y así mantener los privilegios laborales para los 163 empleados.

Venegas, quien labora en el área de difusión cultural, dijo que utilizaron una "estrategia de silencio" para evitar que la convención perdiera beneficios.

De esta manera, el sindicato, junto con otros funcionarios, le ocultaron a la alcaldesa la fecha en que vencía la convención, por lo que no pudo ser renegociada y se renovó automáticamente para los próximos tres años.

"No es justificación y sí lo es. La vida es de estrategias, y aprovecho para decirles a los compañeros de la colectividad: hubo un plazo de diciembre al 17 de febrero, en que tuvimos que actuar de forma estratégica por una razón: hubo personas que manifestaron de manera abierta su interés en tocar la convención colectiva, y no era precisamente para mejorarla", dijo Venegas.

El sindicalista hizo la confesión de manera pública, en frente de la alcaldesa Elibeth Venegas, durante la sesión del Concejo Municipal del pasado viernes.

El agremiado dijo que hubo una intervención divina para mantener las condiciones de la convención, vigente desde hace 10 años, y que les permite a los 163 funcionarios de ese ayuntamiento gozar de privilegios por encima de los demás trabajadores del sector público y privado.

La alcaldesa aceptó que le faltó malicia para entender lo que sucedía, pero alegó que, en principio, confió en la buena voluntad del personal del ayuntamiento.

La mano 'de Dios'

"Fue Dios quien quiso, que por ese silencio que mantuvimos por esos tres meses, la convención colectiva se renovó de forma automáticamente como lo certifiqué y estará vigente hasta el 2020, que no sé si Dios me tendrá aquí, en este paraíso, o me tendrá en este puesto", dijo Venegas.

Dicha convención le permitió al sindicato solicitar un aumento salarial del 3,5% para este primer semestre, lo que se suma a otro 3% de aumento que ese instrumento legal les otorga a los funcionarios del ayuntamiento.

La alcaldesa Venegas se mostró molesta por la forma en que se le ocultó la información, y dijo que recibió reportes distorsionados que le impidieron denunciar la convención.

"Considero que ocultarme la información sobre la fecha de vencimiento de la convención colectiva fue una falta a la ética profesional. El estilo de liderazgo democrático debe practicase mediante el fomento de los valores de transparencia, responsabilidad, ética, trabajo en equipo, honestidad, participación,motivación,respeto y confianza", dijo Venegas.

La funcionaria señaló que hubo funcionarios de la municipalidad que la dejaron a ciegas, ya que desde el año pasado consultó al director jurídico de la institución, Carlos Hernández, sobre el plazo para poder denunciar la convención ante el Ministerio de Trabajo, sin obtener una respuesta que le permitiera tomar una decisión oportuna.

Se le consultó a Hernández por mensaje de texto sobre lo dicho por Venegas, y se lo llamó en al menos cinco ocasiones, pero no hubo respuesta.

La estrategia de ocultar la información a la alcaldesa Venegas dio resultado, recalcó el sindicalista, situación que ha generado molestia en algunos sectores del cantón de Pococí, quienes critican que la Municipalidad se ha vuelto un lugar para mantener beneficios particulares.

"Estamos promoviendo una cultura de corrupción e impunidad", opinó el empresario Carlos Campos, quien dijo sentirse preocupado y molesto por lo que se vive en la municipalidad.

"Hay funcionarios, amparados por los regidores a nivel de Concejo, que permiten este tipo de impunidad", manifestó.

Los beneficios se mantienen

La consigna de mantener los beneficios para los funcionarios del ayuntamiento forma parte de la cultura administrativa de buena parte de los funcionarios, quienes exigen que no se cambien las condiciones que les permiten desde acceder a una prótesis dental, hasta optar por vivienda.

Entre los beneficios de la convención vigente en la Municipalidad de Pococí, se cuentan:

- Un aumento salarial del 3% por anualidad (esto es independiente del aumento del 3,5% que aprobó el Concejo una semana atrás).

- Una jornada laboral de 6 horas efectivas para los administrativos (tienen una hora de almuerzo que se cuenta como laborada).

- Vacaciones de 30 días hábiles por año a los funcionarios con más de nueve años de laborar en la institución.

- El pago de incapacidades es sobre el 100% del salario.

- En fin de semana, la jornada se paga doble (no importa si no es feriado).

- Por matrimonio se da una semana de licencia, por muerte de familiar siete días, y por lío judicial "el tiempo que sea necesario"

- Entrega de uniformes escolares, becas para funcionarios y sus hijos, uniformes de trabajo para los empleados, financimiento de prótesios dentales.











