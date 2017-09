Secretario del PLN pide a Maureen Clarke revelar nombres de diputados que la presionaron

El secretario general del PLN, Fernando Zamora, le pidió a la legisladora verdiblanca Maureen Clarke revelar el nombre de los partidarios que, según ella, la presionaron para que no asistiera a la Comisión Investigadora de los Créditos del BCR, el martes pasado, porque ella pretendía votar a favor de las mociones para interrogar a cinco diputados y a un magistrado en torno al caso del cemento chino.

"Cuando leí la denuncia de doña Maureen en La Nación (el miércoles), inmediatamente me fui a buscarla en su despacho y le pedí que me revelara quiénes eran las personas que estaban ejerciendo presiones para que ella no investigara, porque el Comité Ejecutivo va a denunciar a esas personas ante el Tribunal de Ética. Estamos dispuestos a llevar el caso hasta las últimas consecuencias", dijo Zamora ante una consulta de este medio.

LEA: Maureen Clarke revela que en PLN le pidieron no asistir a comisión del BCR por apoyar interrogatorios a diputados y Celso Gamboa

Agregó que Clarke prefirió no decirle quiénes fueron las personas, pero le dejó abierta la posibilidad de hacerlo en un futuro, pues primero quiere hacer un análisis.

El martes pasado, con la ausencia de Clarke y con la venia de otros dos congresistas liberacionistas —Julio Rojas y Aracelli Segura—, la Comisión legislativa rechazó interrogar a los diputados Víctor Morales Zapata, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Johnny Leiva y Luis Vásquez, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Otto Guevara, del Movimiento Libertario; y Rolando González, de Liberación Nacional (PLN).

También se descartó la comparecencia de Celso Gamboa, magistrado titular de la Sala III; de José María Figueres Olsen, expresidente de la República (1994-1998), y de Luis Gerardo Villanueva, tres veces diputado por Liberación (1994-1998, 2002-2006 y 2010-2014).

El secretario general del PLN insistió en que si lo que dice Clarke es cierto, el Partido no puede permitir que el caso pase por alto.

Tras la denuncia de Clarke, cuatro de los cinco diputados en cuestión, pidieron ser interrogados sobre supuestas conversaciones con el importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, dueño de la empresa Sinocem Costa Rica.

Ese fue el caso de Morales Zapata, del PAC; Leiva y Vásquez, del PUSC; y González, del PLN. El libertario Guevara fue el único que no manifestó públicamente su anuencia a ser llamado a declarar.

Los diputados indagan dos préstamos otorgados por el Banco de Costa Rica (BCR), por un total de $30 millones, a Juan Carlos Bolaños; así como otro crédito de $32,7 millones concedido a Coopelesca para la compra de una planta hidroeléctrica a la cementera Holcim.

¿Por qué serían interrogados? Bajo ese panorama, los legisladores interrogarían a Víctor Morales porque él gestionó dos de las siete reuniones que Juan Carlos Bolaños tuvo en Casa Presidencial. Además, porque un director de cuatro empresas de Bolaños le gestionó unas vacaciones en Guacanaste y porque él intercedió ante la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) por un pago atrasado a una de las empresas del importador de cemento chino.

Por su parte, Otto Guevara se reunió en varias ocasiones con Bolaños y preguntó al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) cuándo se reformaría el reglamento para permitir la comercialización de cemento, con más de 45 días de embodegado, cambio que a la postre se concretó y benefició a este empresario.

Luis Vásquez habló con el dueño de Sinocem sobre los obstáculos reglamentarios para la importación de este insumo de la construcción y presentó mociones a un proyecto de ley para evitar la imposición de impuestos a la importación de cemento.

Tanto Vásquez como Leiva niegan haber hecho alguna gestión en favor de Bolaños. Afirmaron que ellos no solicitaron ninguna reunión en Casa Presidencial para el empresario.

Mientras, Rolando González también habló con Bolaños sobre las reformas al reglamento del MEIC.