Rónald Solís admite que pidió a Mariano Figueres llamar a Mario Barrenechea

Rónald Solís, director del Banco de Costa Rica (BCR), ha sido señalado hasta ahora por no aclarar qué participación tuvo la Casa Presidencial en el nombramiento de Mario Barrenechea como gerente general de dicha entidad.

Durante una entrevista con La Nación, realizada el pasado jueves 28 de setiembre, Solís reveló que en octubre del 2014 acudió a Zapote en busca de apoyo para lograr la elección de Barrenechea en el alto puesto.

El director admitió haber solicitado a Mariano Figueres, jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), consultarle al banquero si estaría interesado en regresar a la Gerencia del Banco.

La petición la formuló durante una reunión que sostuvo, en la Casa del Gobierno, con Figueres y con el entonces ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez.

Solís alegó que solicitó apoyo porque se sentía solo ante la negativa de los otros seis miembros de la Junta Directiva del Banco de apoyar la escogencia de Barrenechea.

También señaló que fue hasta que él comentó que la candidatura provenía de Casa Presidencial que la Junta terminó eligiendo, por unanimidad, al actual gerente, en diciembre del 2014.

Dichas revelaciones forman parte de una entrevista en la que el director confirmó que el próximo martes 3 de octubre renunciará a su cargo en acatamiento de una solicitud del presidente de la República, Luis Guillermo Solís.

El mandatario pidió la salida de todos los miembros de la Junta en medio del escándalo por los polémicos créditos otorgados por el BCR a la compañía Sinocem Costa Rica y a Coopelesca.

Sobre esos créditos, el directivo dijo que la Junta fue la última en enterarse de las posibles irregularidades y no acepta ninguna responsabilidad por las eventuales pérdidas que esas operaciones puedan generarle a la entidad.

Más bien, afirmó que la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) ha sacado conclusiones a la ligera sobre el actuar del Banco en estos y otros temas.

Lea en seguida un extracto de la conversación de Rónald Solís con este diario.

-¿Va usted a atender la petición del presidente de la República y va a renunciar a la Junta Directiva del BCR?

-Sí, voy a renunciar. Y lo voy a hacer porque yo creo que la nota del señor presidente, si bien tiene aspectos relacionados con la Sugef (Superintendencia General de Entidades Financieras) que considero, y consideramos, que no están bien fundamentados, y que algunos son acusaciones que no tienen fundamento, yo entiendo perfectamente que don Luis Guillermo es el presidente de la Asamblea de Accionistas del Banco.

"Él representa a los costarricenses y él tiene el derecho y la potestad (de solicitarles la renuncia). Es más, para mí él no necesitaba de la Sugef, con solo la pérdida de confianza que él pudiera haber sentido (...) ya para mí era suficiente.

"Pero bueno, él quiso acuerparse con algunos elementos de la Sugef que, en mi opinión, muchos de ellos son cuestionables, pero sí creo que él tiene la potestad de hacerlo como presidente de la Asamblea de Accionistas y yo respeto esa decisión y creo que sí fuimos puestos por él por confianza, como cuerpo colegiado, y yo, como parte de ese cuerpo colegiado, pondré la renuncia el próximo martes (3 de octubre)".

-¿Quién les pide a los directores nombrar a Mario Barrenechea en la Gerencia General del BCR?

-(Primero explica que él consideró que el anterior gerente, Mario Rivera Turcios, no podía continuar a la luz de los resultados financieros del Banco. Pese a esto, afirma que los otros seis directores sí estaban a favor de que Rivera continuara en el puesto y que fue cuando "empleados viejos" del Banco le recomendaron a Mario Barrenechea, quien ya había sido gerente y procedió a compartir el nombre con Casa Presidencial).

Yo llamé a don Melvin Jiménez (entonces ministro de la Presidencia) y le pedí reunirme con él, como le decía, yo me sentía solo, yo necesitaba apoyo, consejo. Ahí también a esa reunión llegó don Mariano Figueres. Desde mucho tiempo atrás yo siempre vi como algo natural en buena medida que la Presidencia pudiera recomendar a alguien.

"Pero yo siempre fui muy claro y creo que mis compañeros recién nombrados también, estábamos claros de que tenía que ser alguien muy profesional y que no tenía que ser (un nombramiento) por cuestiones político electorales y si a mí me hubiera tratado de imponer Casa Presidencial un candidato sin requisitos, yo hubiera renunciado inmediatamente. Pero eso nunca sucedió. Más bien, yo fui el que planteé en esa conversación, hablando de todos estos temas, salió el tema de Barrenechea, la posibilidad de Barrenechea de nuevo".

-¿Fue usted quien planteó el tema?

-Yo hablé del tema Barrenechea y Mariano también habló del tema Barrenechea, que él lo conocía, pero que no sabía si aceptaría o no porque él es una persona de cierta edad, y además que tenía sus actividades propias y más bien le encargamos... le pedí que, por favor, lo llamara a ver si aceptaba o no.

-¿A don Mariano?

-A don Mariano, sí.

-¿Pero el primero que menciona a Barrenechea es usted en esa reunión, o es don Mariano?

-Yo en estos momentos no preciso. Yo sé que yo lo tenía ya en el casete porque ya alguna gente me lo había mencionado. Yo no sé si en la conversación ellos me hablaron de que existía esa persona, que podía ser candidato, que podía ser una opción; yo sí tenía ciertas referencias ya y entonces a mí me sonó porque yo ya conocía lo que había hecho en el Banco.

"Yo no puedo precisar en este momento si fui yo o él el que lo mencionó primero, pero sí le pedí que lo localizara a ver si estaba anuente, porque también, pensemos en que a esas alturas ya era finales de octubre (2014) y quedaba mes y medio para nombrar al gerente y entonces cuando me confirmaron que él estaba dispuesto a hablar..."

-¿A usted don Mariano lo llama para decirle que habló con Barrenechea y que este estaba dispuesto?

-Yo no recuerdo si fue Mariano o fue don Melvin, en estos momentos no preciso pero sí en algún momento fui informado de que él estaba anuente a analizar la posibilidad y que quería reunirse conmigo para conocer las condiciones y todo lo demás. Entonces me dieron el teléfono y me fui a la casa de él, lo visité varias veces porque me interesaba también conocer a fondo el conocimiento de banca, tenía ya referencias de que era muy buen banquero y ya conocía más de su historial y entonces, una vez que me pareció que el perfil de él era perfecto para mí o que era muy bueno por su pasado y su buena gestión en el banco.

-¿Sabe si el presidente Solís estaba al tanto de esta gestión?

-El presidente nunca se metió en nada de esto y yo no sé si se dio cuenta o no. Yo tuve relación con don Melvin fundamentalmente que era a quien consideraba mi enlace como ministro de la Presidencia, y debo decir que nunca recibí ninguna llamada de presión de nadie de Casa Presidencial.

-En esta reunión donde usted plantea que no sabe si Barrenechea aceptaría, ¿estabaN Melvin Jiménez y Mariano Figueres? ¿nadie más?

-Yo no recuerdo, creo que solo ellos dos.

-¿Usted solicita la reunión con Melvin Jiménez y pide que Figueres esté presente también?

-Yo le hablé a don Melvin, que lo quería ver, era una cosa a ese nivel, además nos conocíamos desde la campaña, no hay que pedir reuniones. Yo le dije: 'quiero verlo, necesito verlo, porque tengo un asunto que quiero plantearle'. Fue una cosa así, un poco espontánea. Cuando llegué yo, estaba donde él, no sé por qué motivo estaba don Mariano, tal vez era por otro tema, no sé, la cosa es que él estuvo en la reunión.

"Para mí la ganancia de esto es que yo, al decir 'esto viene de Casa Presidencial' fue como para facilitarme, porque los veía muy cerrados (a los otros 6 directores) y además, para decir verdad, el presidente de la Junta no tiene un liderazgo como absoluto porque también la gente viene nombrada con su trayectoria política y, a lo mejor, tienen su agenda y entonces cuesta mucho, a veces, manejar esos grupos (...). Entonces esa forma me funcionó porque cuando yo dije que viene de Casa Presidencial como que todo se flexibilizó y estuvieron anuentes a entrevistarse (con Barrenechea)".

-¿Por qué cree que don Mariano lo negó cuando le consultamos si él había participado en el nombramiento de Mario Barrenechea?

- Yo creo que porque se ha satanizado el asunto.

-¿Qué opina usted sobre el crédito (de $30 millones) a Sinocem?

-Es punto y aparte, debe ser analizado hasta las últimas consecuencias. Lo importante en todo esto es que lo que me preocupa es que la gente y los diputados no han entendido ni han visto el contexto global y están viendo una cosita particular que pueden ser dos o tres árboles con un problema en medio de un bosque, y quieren talar todo el bosque y se les olvida que el Banco es de los costarricenses.

-Ese crédito se hizo durante la gestión de don Mario y él tenía obligación de conocer sobre la gestión de ese crédito ¿No les inquietan a ustedes los detalles que se han conocido en relación con ese crédito?

-Por supuesto que sí (...). Nosotros nunca tuvimos ninguna información del problema de ese crédito, nunca las fuentes de la Junta Directiva, para darse por informada, que fueron la Auditoría y que es el Comité de Riesgo, que es parte de la Administración, nunca nos informaron. Cuando nosotros nos informamos del problema, empezamos a darnos cuenta de que hay un problema a finales de abril, por un informe del Departamento Legal, que no iba ni siquiera dirigido a nosotros.

-¿Cuál es su opinión sobre la relación, bastante documentada, entre la directora Paola Mora y el empresario Juan Carlos Bolaños? ¿Ustedes estaban al tanto de eso? ¿Cuándo se dan cuenta de esa situación?

-Hasta el final, hasta que ya esto se vuelve un tema polémico, de investigación, es que yo me doy cuenta de esas cosas. Uno como director no sabe qué puede estar haciendo el presidente (de la Junta Directiva).

-¿Ella nunca les informó?

-No, yo nunca supe nada. No recuerdo que ella haya informado que tuvo varias reuniones con él. No me acuerdo, pero me parece que no. Uno, como presidente, a veces, hay clientes que le piden una reunión y uno lo ve como algo relativamente normal, pero yo esto lo desconozco francamente.

-Pero ¿por qué lo insostenible es la presidencia de doña Paola y ahora que viene la Presidencia y dice que lo insostenible es la Junta Directiva como un todo, entonces ya no?

-Para mí son dos perspectivas diferentes. En ese momento, está la visión de la Junta Directiva en sí, pero también está la visión de afuera de los accionistas, del Consejo de Gobierno, del presidente, que son los que ven su empresa funcionando y sus implicaciones hacia afuera y la importancia de mantener la buena imagen y también de mantener los logros.

"Lo que me preocupa es que esto ha creado una imagen en la opinión pública como si el Banco estuviera en su peor situación cuando, yo creo, nunca ha estado en mejor situación que ahora. Debo aclarar, porque es importante, que yo siempre he estado con la transparencia. Y yo voté por que no se eliminaran los audios".

-¿Y qué justificación se da para eliminar los audios? ¿Para qué destruirlos? ¿De qué manera compagina eso con la mínima intención de transparencia?

-Yo planteé más o menos lo mismo que usted, pienso igual. La argumentación fue algo así como que se estaba filtrando mucha información y entonces que era mejor darles una vida útil como de 15 días porque el documento legal era el acta escrita y eso servía de base. Yo no estuve de acuerdo porque también pensé: 'estamos en un momento de situación conflictiva en donde lo más importante es la transparencia'.

-Y justo en este momento la Junta Directiva decide que no, que mejor borrar todo rastro...

-Yo voté en contra. Yo no puedo actuar por los demás, es mi visión y sigo creyendo que es un error.

-¿Usted escuchó en Junta Directiva a Alberto Raven (exfiscal de la Junta Directiva de la cementera Holcim) hablar sobre el crédito de Sinocem?

-Lo escuché cuando él habló de la preocupación que tenía porque lo habían llamado a escuchar un audio y que él había llamado a Evita (Arguedas) para que le sirviera de testigo también y que el audio decía lo que todo el mundo sabe. Lo vi como algo positivo porque me encendió las luces de que había cosas a las que había que ponerles atención y que antes no habíamos recibido alarmas o advertencias.

"En ese momento, mi actitud hacia ese crédito cambió completamente. Independientemente de que el audio fuera falso o verdadero, el audio a mí me preocupó y fue una luz de alarma".

-Cuando el presidente le pide la renuncia a la Junta, reacciona preguntándose porqué le pide la renuncia a esta Junta que ordenó investigar el caso de Sinocem... pero la Junta Directiva no ordenó investigar el caso de Coopelesca ¿Por qué?

-No me acuerdo. La investigación ya se hizo pero el Banco sí le ordenó una investigación a la Auditoría y esa investigación ya salió y salió positiva, sin ningún cuestionamiento.

-¿Quedaron totalmente satisfechos pese a lo que se ha publicado?

-Tampoco conocimos nunca la información de detalle de Coopelesca, es decir, uno conoce... estábamos además empezando. Teníamos tres meses de estar en el Banco y ese crédito venía gestionándose desde el Gobierno anterior, pero, en fin, cuando a uno le llega un crédito como el de Coopelesca, donde uno ve el historial de la cooperativa, que es una cooperativa que tenía más de 30 años de ser cliente del Banco, que tenía más de 40 años de existencia, con más de 80.000 asociados cautivos, con un desarrollo innovador en televisión, Internet, televisión por cable, en almacenes de aparatos electrónicos, en electricidad (...).

-Estamos de acuerdo. Pero, con todo eso que el Banco supuso, la realidad es muy distinta.

-Hay un asunto, uno no se puede meter a la administración de una empresa que, además, se supone que conoce del negocio.

-Por supuesto que no. Pero como banco ustedes sí le preguntan a cualquiera que llega a pedir un préstamo. Ustedes le preguntan, le hacen una radiografía completa y se meten a ver cuál es el negocio y a ver si el negocio es rentable y a ver si va a dar para que se pague el préstamo...

-Bueno, pero es que eso es responsabilidad de la administración.

-Uno se preguntaría si es prudente que un banco preste dinero bajo los siguientes supuestos: Si no se renueva el contrato con Inder la planta vale cero porque no habría abastecimiento del agua. Si no se resuelve favorablemente el juicio con TicoFruit, el caudal de agua es incerto. Está cuestionado también si el caudal de agua por razones naturales no va a descender en la zona. Supongamos que se da la situación de que, por ejemplo, el Inder no renueva y entonces está obligada Holcim a comprar la planta de vuelta ¿Y si Holcim alega cualquier motivo para no hacerlo? Estamos hablando de un juicio de muchos años ¿No se jugó mucho el Banco al hacer el préstamo sobre circunstancias tan inciertas?

-El Banco en un caso como el de Coopelesca, que es un cliente muy importante y que tiene muchas operaciones y varios financiamientos, y siempre ha sido excelente en cumplimiento de pago y tiene muy buenas garantías, un mercado cautivo, esa pregunta también hay que hacérsela en buena medida a Coopelesca porque el Banco no puede ser especialista en todos los campos de la economía.

-¿Usted tiene una relación con Pedro Pablo Quirós?

-Diay, relación de amistad, nada más. Lo conocí cuando yo era diputado y él era presidente ejecutivo del ICE, porque hubo varios proyectos que se analizaron en esa época sobre apertura eléctrica de telecomunicaciones que nos obligaba a tener esa relación. En esa época nos conocimos.

-¿Quién nombra a don Pedro Pablo Quirós (en el BCR, como encargado del fideicomiso para construir la carretera San José-San Ramón)?

-El señor gerente y debo aclarar, una vez más, que yo ni siquiera me dí cuenta y que no sabía de eso, sino que me enteré días después cuando me dijeron que había un conocido que quería saludarlo, como 22 días o un mes después.

-El informe de la Sugef dice que se abandonó el control del gobierno corporativo por los conflictos entre los directores, que se abandonaron los planes estratégicos, incluso de las subsidiarias como BICSA ¿Qué opinión tiene sobre ese informe?

-Más bien que desde enero de este año hubo un mayor del gobierno corporativo, más bien ahí se logró mejorar desde enero para acá. Yo creo que con las demás subsidiarias la relación es excelente como equipo y están operando muy bien con muy buenos indicadores, la de Seguros, la OPC, la Safi.

-Pero lo que la Sugef dice es que la Junta abandonó todo eso...

-Yo creo que, obviamente, los conflictos distraen pero a mí me parece que los datos que yo les he dado también demuestran que el Banco tiene un norte bien definido y un equipo de trabajo eficiente y que las cosas, en general, se han venido haciendo bien y los resultados lo dicen.

-Pero ¿tiene razón la Sugef al afirmar que se entró en una época en que las sesiones de Junta se iban en conflictos entre ustedes?

-La agenda de la Junta tiene muchos temas y hay muchos que son requisito. Hay cosas que mensualmente hay que aprobar; todo eso ha venido en su camino normal.

"Yo diría que los conflictos se manifestaban cuando se llegaba a algunos temas que eran polémicos, pero en otros temas yo diría nunca abandonó, porque hasta la misma reglamentación dice que tenemos que aprobar y que ver ciertos temas cada cierto tiempo. Entonces, en alguna medida, la agenda de la Junta es una camisa de fuerza, relacionado con requisitos de la Sugef y de la administración que tenemos que cumplir.

"El Banco ha seguido operando y todavía este año estaba operando como el banco más rentable y con datos parecidos al año pasado".