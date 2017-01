Rolando González hipotecó su casa para inscribir precandidatura en el PLN

El diputado Rolando González asegura que hipotecó su casa de habitación para conseguir ¢20 millones que le permitan inscribirse como precandidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN).

"Tengo que acudir al sacrificio familiar y a la ayuda de algunas personas amigas. La primera ronda de los ¢20 millones la pagaré acreditando un endeudamiento de mi casa, y si se requiriera más, acudiré a las personas que de buena voluntad me quieran ayudar", afirmó el legislador a La Nación.

Ese es el monto que cada precandidato debía aportar si se presentaban los cinco aspirantes que manifestaron públicamente su deseo de participar en la convención del 3 de abril, pues la elección tiene un presupuesto de ¢100 millones.

Sin embargo, todo apunta a que González sí tendrá que buscar dinero extra. Anoche, Clinton Cruickshank, quien se había presentado como uno de los cinco precandidatos, dijo que se apartaba de la lucha electoral.

Al ser cuatro los precandidatos en pie, la suma a cubrir aumenta a ¢25 millones.

De momento, siguen en lisa, aparte de González, el presidente del Congreso, Antonio Álvarez, el expresidente de la República, José María Figueres (quien ya depositó sus primeros ¢20 millones) y el exdiputado Sigifredo Aiza.

Esta semana es clave para la convención liberacionisrta.La dirigencia verdiblanca preparó un cronograma para que cada aspirante tenga espacio de presentarse.

Este martes a las 11 a.m. está programada la inscripción de Antonio Álvarez, quien afirmó tener todo listo para presentarse al Balcón Verde: "Voy a llegar mañana al Balcón Verde con la ilusión de inscribir mi candidatura para levantar la bandera del partido como su candidato. Con un PLN con ideas y honestidad debemos ganar las próximas elecciones".

El miércoles 11, también a las 11 a.m., se espera la llega de González a las oficinas del Balcón Verde. Él asegura que su aspiración sigue en pie.

"Es un acto formal, no una plaza pública, pero en el mundo del dinero abundante y del despilfarro rampante que está caracterizando a algunos contendores, no me extrañaría que acudan a la movilización como una manera de manifestar un poderío aparente que no corresponde a las realidades de la base política del país", agregó González, en alusión a sus rivales.

Horas más tarde, se prevé la llegada de José María Figueres, quien tiene cita para este mismo trámite a las 6 p.m.

Para este viernes a las 4 p.m. está prevista la inscripción de precandidatura del exdiputado Sigifredo Aiza.

Candidatos de candidatos.

El partido verdiblanco llega así con cuatro precandidatos. Si todos se inscribieran y ninguno obtiene al menos un 40% de los votos, se tendría que efectuar una segunda ronda, algo que le preocupa a la dirigencia por el desgaste que eso implica.

Álvarez y Figueres han lanzado fuertes campañas, tanto en redes sociales como en otros medios, motivando a sumarse a sus movimientos.

Este no es el caso de González ni de Aiza, quienes se concentran en el trabajo de campo.

"Costa Rica tiene que saber que escogerá entre un candidato que representa a los de abajo, o entre quienes representan a las cúpulas económicas y sociales de Costa Rica. Esa va a ser una disyuntiva que vamos a acentuar a partir del 11" de enero, dijo el político, educador y psicólogo de 68 años sobre su capacidad económica para afrontar la convención.

En tanto, desde la secretaría general del PLN se apunta que todo está listo, tanto para el proceso de inscripción de precandidaturas.

"Estamos sumamente optimistas por el excelente trabajo del partido. Especialmente la labor del Tribunal de Elecciones Internas y del departamento financiero contable del Partido, que están haciendo un esfuerzo y una labor rigurosa y de excelencia, que se refleja en un proceso ordenado y transparente", dijo el secretario general de los verdiblancos, Fernando Zamora.











