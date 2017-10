Exembajador Rodrigo Rivera ocultó haber visto a Celso Gamboa en viaje a Panamá con Juan Carlos Bolaños

El 15 de setiembre, el exembajador de Costa Rica en Panamá, Rodrigo Rivera Fournier, negó a La Nación haber visto al magistrado suspendido de la Sala Tercera, Celso Gamboa, durante la visita que este último realizó a Ciudad de Panamá el 9 de octubre del 2016.

El también ex viceministro de Transportes del gobierno pasado solo admitió que se reunió con el empresario cementero, Juan Carlos Bolaños, dueño del Grupo JCB; con el gerente general de este consorcio, Javier Rojas; y con Dai Wuping, fundador de la empresa Sinobuilding Materials Hong Kong, la única proveedora de cemento de Bolaños.

En la entrevista, Rodrigo Rivera dio a entender que él los recibió en tierras panameñas, los atendió en sus oficinas, no recibió ningún pagó y no se concretó ningún negocio.

Sin embargo, lo cierto es que Rivera viajó en los mismos vuelos que Celso Gamboa y Juan Carlos Bolaños, entre el 9 y el 11 de octubre del 2016. Incluso, él admitió al medio digital CRHoy que Javier Rojas le pagó el tiquete aéreo. Esa versión también difiere con las respuestas que ofrecio a este medio.

"Yo viajé porque Juan Carlos Bolaños me iba a contratar para ayudarle con un asunto legal allá, viajamos en el mismo avión pero yo no lo conocía a él. Me lo presentaron al llegar a Panamá (…). En el avión vi a Celso Gamboa pero no iba sentado con Juan Carlos Bolaños (…). Al final no me contrataron para el trabajo porque yo no estaba inscrito como abogado en Panamá", indicó Rivera a CRHoy.

Mientras, a La Nación le dijo que él recibió a Bolaños y a sus acompañantes en una oficina de consultoría que abrió en Panamá después de que quejó de ser embajador, el 1°. de octubre del 2015.

Este medio intentó conversar de nuevo con él, pero no volvió a atender las llamadas telefónicas. Rivera deberá comparecer este martes ante los diputados de la Comisión Especial Invesigadora de Créditos Bancarios.

A continuación la entrevista completa que el exembajador concedió el pasado 15 de setiembre.

-El 9 de octubre cuando don Celso Gamboa viajó con Juan Carlos Bolaños a Panamá, se encontraron con usted, ¿a dónde exactamente fueron los tres?

Don Celso no fue a encontrarse conmigo, fue don Juan Carlos Bolaños. Él fue a preguntarme que le recomendara qué bufete le podía llevar unos problemas que tenía. Yo le di varios (nombres) y al final de cuentas no sé en qué quedó.

-¿Iba don Celso con don Juan Carlos?

No, no, él llegó con un señor Javier Rojas, que creo que era el gerente (del Grupo JCB).

-Yo entiendo que usted se reunió con don Celso y don Juan Carlos ¿Eso es correcto?

Esa información es incorrecta. Hasta ese día conocí a Juan Carlos Bolaños porque me habían llamado por teléfono para ver si podían conversar conmigo sobre un tema de asuntos de Panamá.

"Ya yo tenía un año o más de no ser funcionario público, entonces yo lo recibí y lo que me planteó era que él tenía un problema en los tribunales y que andaba buscando un socio panameño, yo le dije mi opinión sobre cómo se hacían los negocios en Panamá y le recomendé tres bufetes, que al final me dijeron que el señor había hablado con uno y que no terminó en nada".

-¿Y quién le recomendó a Juan Carlos Bolaños?

No, me llamó Javier Rojas y me dijo que querían hablar conmigo y yo les dije que sí. Javier Rojas es el gerente de JCB.

-¿Usted ya lo conocía a Javier Rojas desde antes?

No, no. Como usted, usted coge y marca mi número y me dijo 'usted es Rodrigo Rivera' y yo le digo 'sí, yo soy'.

-¿Él no le dijo que alguien se lo había recomendado?

Alguien, pero no lo hablamos, no sé, es como que yo le pregunte a usted ¿quién le dio mi número?

-Nadie me lo dio, lo encontré en la página del Colegio de Abogados.

Seguro hicieron lo mismo. Lo que pasa es que uno por la ocasión no hace eso (preguntar quién lo recomendó) y además, yo en ese momento no tenía ningún indicio de que don Juan Carlos Bolaños tuviera algún problema ni que estuviera relacionado con nada.

"Era una persona que estaba interesada en hacer negocios en Panamá y yo estaba tratando de tener actividad en Panamá y al final, no resultó, me vine y no tengo nada que ver".

-¿Fue el 9 de octubre esa reunión?

Yo sé exactamente, pero sí creo que fue como en octubre, en esa época, el año pasado.

-¿Después de esa reunión usted volvió a tener contacto con él?

No, nunca más, al final no volvió a llamar, solo habló con uno de los tres bufetes que le recomendé y al final me dijeron que no había quedado en nada, no sé.

-¿Le recomendó algún bufete costarricense con operaciones en Panamá?

No, no, yo tenía unos amigos panameños que había hecho en los años que estuve ahí. Era gente con prestigio, era Morgan & Morgan, un bufete muy prestigioso en Panamá, muy reconocido, el bufete del presidente del Colegio de Abogados y otra persona, uno quiere ser constituyente y demás, yo se lo recomendé, les conseguí los teléfonos y llamé.

"Él (Bolaños) no me dio participación en el asunto, él no me pidió que lo acompañara".

-¿Él solo le pidió que le recomendara unos bufetes, entonces?

Sí, sí, lo que quiso fue conversar, que lo ubicará sobre cuáles eran mis impresiones de hacer un negocio en Panamá, con quien había que hablar, anda buscando contactos y cosas. Yo le dije que en Panamá no es fácil.

"Hablamos de eso, me dijo que sí le podía recomendar un socio, yo le dije que conocía a varía gente, pero que primero tenía que hablarles si tenían interés, que no era que yo le podía dar el nombre de ellos y que él llegara a decir, sino que yo tenía que preguntarles. Entonces me dijo 'bueno, cualquier cosa nos llamamos'. Pero nunca más volvió a llamar y no sé, hasta ahora que veo el asunto en la prensa".

-¿Usted me decía que Juan Carlos Bolaños tenía problemas en los tribunales de Panamá y que a la vez andaba buscando un socio, es correcto?

Sí, sí, el andaba buscando un socio de negocios y el problema, él me lo dijo cómo se lo dicen a un abogado, bajo el secreto profesional, a él le habían robado el nombre de Sinocem en Panamá, alguien había ido a Panamá y había inscrito Sinocem como marca comercial aunque él tenía inscrito la sociedad con el nombre Sinocem."Él tenía que hacer lo que se conoce como una oposición registral, decir que el nombre era de él y que se lo estaban robando, etcétera. Eso es un litigio que se tiene que hacer con abogados panameños. Él lo que me llegó a contar fue esa situación, que le estaban robando el nombre Sinocem en Panamá".

-¿Y aprovechó para preguntarle cómo hacer negocios en Panamá?

Sí, sí, me preguntó que si yo conocía gente que podría ser socia de él en ese negocio del cemento en Panamá. Él nunca me habló del negocio en Costa Rica, de Costa Rica no se más de lo que ha salido en todos los medios.

-¿Usted le cobró a él por esa asesoría?

Lo que sucede es que uno siempre habla con el cliente, conversa con él, si ya queda que uno tiene que hacer algún tipo de gestión o alguna cosa, uno ya cobra, pero en ese momento fue una conversación general, le di los nombres, quedaron en que ellos los iban a contactar y al final no pasó a más y entonces no cobré.

-¿Era el contacto con un cliente potencial?

Sí, sí, como lo contacta a uno cualquier persona, a mí varios costarricenses que tienen problemas allá (en Panamá) me han contactado y yo los he ayudado, normalmente me pagan honorarios o me pagan los gastos y sino se puede hacer por teléfonos desde aquí o por correo electrónico, yo voy (a Panamá).

-¿Son servicios de abogacía lo que usted ofrece?

Yo no puedo ser abogado en Panamá, entonces son como servicios de consultoría, de asesoramiento para negocio.

-¿Usted conoce al don Celso Gamboa, se ha reunido con él?

No, yo no me he reunido con él y menos en este asunto. Yo fui viceministro de Transportes en la administración de Laura Chinchilla y él era viceministro de Seguridad, entonces nos veíamos en el Consejo de Gobierno, así lo conocí.

-¿Después se han vuelto a encontrar en Panamá o algún otro lado?

No, no, yo lo he visto aquí en algunos actos oficiales donde él ha asistido, en relación con esto no.

-¿Nunca él le habló de Juan Carlos Bolaños?

No, no, no, bueno y desde que empezó este escándalo, yo no lo he vuelto a ver a él.

-¿Nunca lo vio en Panamá?

Creo que él llegó a Panamá un par de veces, llegó con el presidente (Luis Guillermo) Solís. Creo que llegó cuando ganaron las elecciones y querían invitar al presidente (panameño Juan Carlos) Varela para que viniera a la toma de posesión y después fue con motivo de una reunión del Sica (Sistema de la Integración Centroamericana) o de la Cumbre de la Américas, no lo recuerdo bien en este momento.

-¿Cuanto llegó Barack Obama a Panamá?

En esa yo no sé si él venia, viera que no le puedo decir, pero en alguna de las reuniones importantes que hubo en Panamá, que hubo varias, del Sica, de la Secretaría Iberoamericana u otras reuniones de coordinación de seguridad con los ministros de Seguridad y demás, él llegó un par de veces, no muchas veces.

-¿Luego de esos actos se vieron?

Yo estaba en funciones oficiales en ese entonces y me tocaba estar presente en las cosas, en una reunión del Sica yo acompañé como embajador al presidente, por ejemplo.

-¿Usted acompañó a Juan Carlos Bolaños a Bicsa (Banco Internacional de Costa Rica) cuando él estuvo en Panamá?

Yo le aconsejé que fuera a Bicsa porque él estaba necesitando un contacto bancario ahí, dentro de lo que me dijo, podría ser Bicsa o podría ser otro... Hay varios costarricenses que están ahí en puestos de dirección de bancos. Entonces él me dijo 'no, no, quiero pasar a Bicsa'. Yo le di la dirección, le informé y demás, pero yo no fui con él, yo no estuve en ninguna reunión con él, ni lo acompañe.

-¿Básicamente ustedes se reunieron en unas oficinas que usted tiene allá?

Sí, sí, que tenía entonces, ya no. Nos vinimos, lo que tuvimos fue una conversación de orientación, hablamos no sé, como una hora y media, un montón de rato hablando de Panamá y de esa costumbre que tienen ahí de robarse los nombres comerciales.

-¿Y usted no vio a don Celso con don Juan Carlos en una salida recreativa?

No, no, a Celso en esa oportunidad yo no lo ví, ni lo ví con Juan Carlos. Él (Bolaños) andaba ahí con el gerente de él y un chino.

-¿Usted nunca los ha visto a ellos juntos, ni ha ido con ellos a Bicsa?

No, no, a Bicsa no, ni con Juan Carlos, ni con nadie.

-Usted nada más le mencionó Bicsa.

Sí, sí, él dijo que si se decidía a contratar los servicios y demás, hablábamos, pero como le digo, nunca más volvió a hablar, él se orientó con otra gente, no sé, imagino que sus abogados le consiguieron otros contactos en Panamá.

-¿El día que se reunieron, él llegó con sus abogados?

No, llegó con ese señor (Dai) Wuping (fundador de la empresa Sinobuilding), con quien sale ahí... él me dio una tarjeta, ya después leyendo la tarjeta supe que era él.

-¿A usted no le consta que ellos (Gamboa y Bolaños) anduvieran juntos en ese viaje a Panamá?

A mí no me consta que Celso Gamboa y Juan Carlos Bolaños anduvieran juntos.

-¿Nunca los vio juntos, nunca anduvieron con usted?

No, a mí no me consta, yo no sé si andaban juntos, yo no los ví.

-Por eso, ¿usted nunca los vio juntos, los dos nunca estuvieron con usted?

No, no, los dos juntos y hablando cosas de Sinocem no.

-¿O hablando de otras cosas?

No, no, no, nunca los he visto juntos.

-¿Ese día que usted vio a Juan Carlos Bolaños, vio a don Celso por aparte?

No, no, no, no lo ví. Solo dos veces he visto a Celso en Panamá, las dos veces por motivos oficiales y siendo yo embajador. Y eso pasó un año después, cuando vi al señor Juan Carlos Bolaños, o sea, yo conocí al señor Juan Carlos Bolaños el año pasado, cuando yo ya había salido, no he sido cercano a Bolaños y es más, no lo veo nunca.

-¿Usted no vio a Celso en Panamá después de que dejó de ser embajador?

No, no lo he visto. Aquí sí.

-¿Aquí no se ha reunido con los dos?

No, jamás.