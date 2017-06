Rodolfo Piza: ni empleo público ni impuestos, por ahora

Una reforma al empleo público no es una prioridad para el candidato electo del PUSC, Rodolfo Piza.

Tampoco está de acuerdo en nuevos impuestos y promete reducir el déficit con más inversión y una rebaja en el gasto. Recortar gastos y revisar exoneraciones serían suficientes para equilibrar las finanzas públicas, según dice.

Así se perfiló Piza un día después de la convención interna del PUSC, cuyos resultados le dieron una cómoda ventaja frente al diputado Rafael Ortiz.

LEA: Rodolfo Piza arrasa en el PUSC y se proclama líder del partido de cara a las elecciones del 2018

Para el candidato es necesario llevar garantía y tranquilidad a los empleados públicos, por lo que no tocaría los derechos adquiridos.

Las propuestas actuales que se discuten en la Asamblea Legislativa son para Piza "mucho ruido y pocas nueces", pero no significarían un cambio importante. Un cambio en las anualidades tampoco tendría mayor impacto, dijo.

"En el gasto público hay crecimiento en anualidades por obligación legal, pero hay otros beneficios que no dependen de la ley, son reajustes, nuevos beneficios, que corresponden al Poder Ejecutivo", señaló.

Pese a no ser su prioridad, Piza declaró que apoyaría establecer topes de salarios, no otorgar más beneficios y revisar la vinculación de la calificación con el otorgamiento de incentivos económicos.

"El tema de las calificaciones, yo no ligaría la calificación a los premios ni castigos", señaló.

Para Rodolfo Piza, el ejecutivo podría tomar algunas medidas como no aumentar las plazas y con ello contener el gasto en salarios.

El candidato no comulga con las "terapias de shock", sino en los cambios graduales.

Por ello, se mostró disconforme con la decisión de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de incrementar en un punto porcentual el aporte de los trabajadores al Régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM).

Por otro lado, de llegar a la Presidencia, el aspirante asegura que no tomará como excusa la "ingobernabilidad" para no cumplir con sus promesas de campaña, pues se pueden hacer cosas "con la legislación y las instituciones vigentes", aunque no renunciará a impulsar cambios.

En primera ronda

El expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) está seguro que no habrá una segunda ronda en los comicios de febrero del 2018.

"Estoy convencido de que podré ganar en primera ronda", aseguró el aspirante.

Su expectativa difiere de la del presidente del PUSC, Pedro Muñoz, quien vaticina que ganarán en una segunda vuelta.

LEA: PUSC prevé que el ganador de la convención de este domingo llegará a segunda ronda en el 2018

Para lograr ese objetivo, invitó a los socialcristianos de otras tendencias a que se unan a su campaña.

El candidato prefiere, por ahora, no referirse a los otros candidatos o precandidatos.