Rafael Ángel Calderón afirma que Rodolfo Hernández ganará en segunda vuelta

El expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994) afirmó este martes que el candidato presidencial Rodolfo Hernández, del Partido Republicano Social Cristiano, ganará las elecciones del 2018 en segunda vuelta.

Así lo afirmó las 10 a. m., en el hotel Aurola en San José, donde Hernández presentó tanto sus candidatos a diputado como un programa de gobierno con énfasis en la familia, los valores y el patriotismo. La lista de aspirantes legislativos incluye a dos exlegisladores de la Unidad Social Cristiana (PUSC).

"Fuimos el primer partido en nombrar candidato, el primer partido en nombrar sus candidatos a diputado y el primer partido en entregar a Costa Rica su proyecto país", Rafael Ángel Calderón.

Los candidatos a diputado en los primeros lugares de cada provincia son:

San José: Otto Roberto Vargas Viquez, empresario, excónsul en Nueva York y actual vicepresidente del Partido Republicano

Alajuela: Dragos Dolanescu Valenciano, médico psiquiatra

Cartago: Giannis Sandí, geriatra

Heredia: Javier Gamboa Calderón, abogado

Guanacaste: Mariamena Paniagua, educadora

Puntarenas: Rodolfo Sotomayor, exdiputado del PUSC y abogado

Limón: Carmen Gamboa Herrera, exdiputada del PUSC

"Buscamos un cambio de paradigma para establecer un pacto social, una cruzada de amor por Costa Rica, porque Costa Rica está enferma". Rodolfo Hernández

En cuanto al plan de gobierno, Rodolfo Hernández presentó un documento con cinco pilares, 22 temas y 77 problemas planteados en más de 350 páginas. Explicó que el documento, coordinado por el empresario Marvin Herrera, tiene un énfasis en los valores y la familia.

"Es un plan estratégico de desarrollo, una propuesta para hacer las cosas bien", dijo. "Vamos a dejar las costumbres de políticas de Gobierno que duran sólo 4 años, buscamos un cambio de paradigma para establecer un pacto social, una cruzada de amor por Costa Rica, porque Costa Rica está enferma".

El primer pilar es el de derechos humanos, centrado en la familia que "hemos dejado de lado". Alega que hoy no se enseñan principios ni valores.

Explicó que el tema de derechos humanos, como pilar de su programa de gobierno, se centrará también en la educación, la salud y la seguridad social, así como en la protección al adulto mayor, la juventud, la igualdad para el género, la cultura, la vivienda y el empleo.

De hecho, dijo su primer decreto sería declarar de interés nacional el tema de violencia infantil y social, mientras que el segundo sería una directriz para hacer énfasis en los valores en los programas de primera y segunda enseñanza.

El tercero sería para declarar una campaña de orgullo y pertenencia y patriotismo. "Me molesta ver a gente soñando con otros países, copiando cosas de otros países, y a veces hasta mal. No vi la pelea de Hanna Gabriels (la boxeadora), la felicito, pero me mandaron un resumencito, y vi a una muchacha cantando el himno nacional y lo convirtió en una balada", se quejó.

El segundo pilar del programa de Hernández es el económico. El candidato afirmó que tienen propuestas para estabilizar la economía, a través de reformas legales que estará impulsando, además de mejorar las pequeñas economías empresariales, el turismo, el sector agropecuario y el fortalecimiento de las cooperativas.

"Estamos apuntando a crear empleo a través de la empresa privada y no a través del gigantismo estatal", añadió.

El tercer pilar de su plan de gobierno es seguridad. En este apartado indicó que se debe impulsar la prevención y la reinserción en la sociedad.

"Con cosas sencillas se aleja al hampa, con buena iluminación y prevención de la Policía, porque nada hace la Policía en sus delegaciones", agregó.

El cuarto pilar es la innovación, ciencia y tecnología, energía, telecomunicaciones y biocombustibles. "Hay que mejorar e introducir otras formas de generar energía", dijo.

En este mismo "pilar", introdujo el tema de infraestructura y expresó que de los 7.000 kilómetros de vías nacionales hay 3.000 sin asfaltar.

En cuanto a relaciones internacionales, dijo que no permitirá que un "vecino nos pisotee" y ofrece "mano dura contra la gente que venga a hacer maldades".

"Parece que la historia nos pone en momentos históricos importantes. Hace 75 años el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia estableció un pacto social que dura hasta este momento, nosotros vamos a establecer un pacto social duradero y este pacto social es a través de una ley de arraigo", adujo en referencia a un proyecto para promover la inversión en zona rural.