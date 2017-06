Rafael Ortiz le reprocha a Rodolfo Piza su pasado cerca del Movimiento Libertario

San José

Rafael Ortiz le enrostró a Rodolfo Piza haber sido parte del Partido Movimiento Libertario en el 2006. Ambos precandidatos a la presidencia del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) se enfrentaron esta noche en un debate organizado por Telenoticias de canal 7.

Durante el encuentro, moderado por el director del telenoticiero, Ignacio Santos, el diputado Ortiz les pidió a los socialcristianos recordar que Piza, alrededor del año 2006, formó parte de la estructura del Movimiento Libertario, cuatro años después de haber dejado la presidencia ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, cargo que desempeñó durante el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002).

"Usted participó activamente en la elaboración del plan de gobierno del Movimiento Libertario. Y consta en los registros de ese partido que usted fue parte de la estructura como delegado especial, a nadie se le da ese rango si no forma parte de la estructura de un partido. Es importante aclarar que usted estuvo militando ahí. Es un tema fundamental ser absolutamente claro sobre la participación política que uno ha tenido", le reclamó Ortiz a Piza.

El legislador incluso afirmó que Piza "desapareció" de la vida partidaria del PUSC hasta el 2013, cuando se postuló como precandidato presidencial para la campaña del 2014.

Durante el debate, el congresista atacó las posiciones liberales que históricamente ha mostrado el exsecretario general del PUSC, y le reprochó su apoyo al plan de contingencia eléctrica que abriría el mercado a la participación de más oferentes de electricidad aparte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y su presunto respaldo a la venta de los bancos públicos, idea que, según el diputado, Piza defendió mientras duró su acercamiento con el Movimiento Libertario.

Por su parte, Rodolfo Piza, abogado de profesión y exmagistrado suplente de la Sala Constitucional, le contestó a Ortiz que después de dejar la función pública tras el gobierno de Rodríguez, formó parte de la estructura formal del PUSC en la Secretaría de Planes y Programas, durante dos años.

"Cuando me pidieron consultas y ayuda en distintos momentos en distintos partidos ayudé, cuando me preguntó una candidata de Acción Ciudadana (PAC) a una alcaldía cuáles ideas tenía para hacer una mejor alcaldía se las di. Cuando me preguntaron en el Movimiento Libertario ideas que podrían ser útiles para la reforma del Estado las di. Cuando el gobierno de doña Laura Chinchilla, del Partido Liberación Nacional me llamó a una Junta de Notables a trabajar ad honorem, también le di mis propuestas. Yo nunca he negado mis ideas y mis propuestas para todos los costarricenses. (...). Señalé claramente que no participaba en el Movimiento Libertario", recalcó Piza.

El abogado dijo que desde el año 1977 está comprometido con los valores del socialcristianismo, por encima de las cooperaciones que les brindó a otros partidos políticos.

Empero, Ortiz le insistió a Piza en su participación en la elaboración del plan de gobierno que el Movimiento Libertario le propuso a los electores en el 2006: "De hecho, se agradece su participación en el documento como uno de los principales redactores del mismo".

Piza reaccionó con el argumento de que durante la presentación de ese documento, en esa campaña política de hace más de una década, él aclaró que solo aportó ideas y que no formaba parte de la fuerza política fundada por Otto Guevara.

"Expresamente dije que no confundiera lo que podía apoyar desde el punto de vista de las ideas a meter en otro partido político. Aquí hay temas fundamentales que sí les interesan a los costarricenses, como las presas y los cuellos de botella", le reclamó Piza a su contrincante por la candidatura presidencial del PUSC.

"Lo he oído decir que usted se proclama un poco como el salvador del partido. En el año 2006 personas como don Ricardo Toledo tuvieron que asumir esa difícil tarea y en el año 2010 asumió la candidatura en una situación muy difícil el señor (Luis) Fishman y luego a algunos de nosotros también participamos para levantar al partido", continuó el legislador socialcristiano.

Piza, en tanto, se intentó desmarcar de su cercanía en el pasado con el Libertario afirmando que cree en los valores fundacionales de la Unidad, como el equilibrio entre la libertad y la justicia social.

"Ese compromiso lo he hecho realidad mientras usted se dedicada a asesorar a la Coca Cola (empresa para la que laboró Ortiz); yo estaba abriendo Ebáis, mientras usted tal vez jugada golf, yo estaba luchando por la Ley de Protección al Trabajor y para que en este país tuviéramos mayores oportunidades los costarricenses", zanjó.

Pero Ortiz le recordó a Piza que aún tiene personas cercanas durante la actual campaña política que también colaboraron con el Movimiento Libertario en el pasado.

En otros temas, los rivales rojiazules coincidieron en que han visto casos de corrupción en el actual gobierno del presidente Luis Guillermo Solís, pese a que este desmiente que haya ocurrido ese tipo de hechos. También se acercaron en la forma para prevenir la delincuencia común al proponer mano dura y el fortalecimiento de instituciones como el Poder Judicial.

El PUSC anunció que espera a más de 200.000 electores el próximo domingo durante la convención abierta en la que se enfrentarán Rafael Ortiz y Rodolfo Piza.

Durante la actual precampaña política Ortiz se ha esforzado por identificarse con las bases socialcristianas, mientras que Piza ha mostrado posiciones más cercanas a las de la cúpula del partido político.