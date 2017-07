Procuraduría de la Ética pide a diputados dejar de nombrar parientes en el Congreso

A la luz de dos casos ligados a los diputados liberacionistas Juan Marín y Karla Prendas, la Procuraduría de la Ética Pública llamó al Directorio legislativo a eliminar la práctica de nombrar a familiares de parlamentarios en puestos de confianza en el Congreso

La llamada de atención surgió luego de investigar una denuncia contra actos del Directorio del periodo 2015-2016, que fue presidido por Rafael Ortiz, del PUSC, junto con Marín y Prendas, en la primera y segunda secretarías, respectivamente.

A raíz de la denuncia, la Procuraduría de la Ética envió al Congreso tres informes entre el 8 y el 9 de junio pasados, en los que recuerda a la cúpula actual la necesidad de que todos los funcionarios se ajusten al deber de probidad en la función pública.

Al tiempo que reconoce que hoy ninguna norma prohíbe nombrar parientes de diputados ni sancionar ese tipo de nombramientos, los procuradores Rónald Víquez y Lissy Dorado citan reiterados llamados de la Sala IV y de la Procuraduría General de la República en contra del nepotismo (preferencia por nombrar familiares en puestos públicos), así como las reglas éticas de la Contraloría General de la República para el desempeño de los empleados estatales.

La denuncia, que se analizó bajo el expediente DEP134-2015, mencionaba tres casos, de los cuales la Procuraduría pudo comprobar dos.

-Un permiso con goce de salario que se le otorgó al esposo de la actual jefa de fracción de Liberación Nacional (PLN), Karla Prendas, para que viajara 20 días a China con una organización externa al Congreso sin perder el sueldo. Se trata del entonces funcionario legislativo Lidier Vásquez Chamorro, quien ya no labora en la Asamblea.

-El nombramiento de una hija del diputado Juan Marín en la planilla legislativa.

Para la Procuraduría de la Ética, la práctica de colocar a familiares como subalternos de un jerarca público puede "afectar la eficiencia de la administración en el tanto permitiría no seleccionar el funcionariado con base en la idoneidad, sino a través de parámetros subjetivos de parientes".

A su vez, en la resolución 2000-01918 del 1.° de marzo del 2000, la Sala IV señaló que el nepotismo "ha constituido y constituye un lastre para la salud de los negocios públicos".

El nombramiento de familiares en el Congreso ha ocurrido en diversas administraciones. En el 2015, este medio dio cuenta de que 11 legisladores tenían a cónyuges, hijos, hermanos, sobrinos y primos en plazas pagadas por el Congreso. Seis casos eran del PLN, dos del Movimiento Libertario, dos de Renovación Costarricense y uno de la Unidad Social Cristiana (PUSC).

El caso de Karla Prendas

En cuanto al caso de la congresista Karla Prendas, la Procuraduría de la Ética encontró que el Directorio autorizó, el 7 de julio del 2015, que su esposo se ausentara de su puesto en la Asamblea para que viajara 20 días a un seminario en China, del 26 de agosto al 14 de setiembre del mismo año. La actual jefa verdiblanca no estuvo en la sesión en la que el tema se voto.

Ante la denuncia, la Procuraduría remitió el informe AEP-AR-07-2017, en el que recomienda a la cúpula legislativa abstenerse de aprobar actividades de "capacitación, facilidades y becas a funcionarios legislativos con vínculos de parentesco con los miembros de ese Directorio".

El órgano fiscalizador de la ética pública, además, criticó que se permitiera a Vásquez asistir al seminario, ya que solo permaneció en el Congreso cinco meses más luego del viaje. Renunció a la Asamblea en enero del 2016.

LEA: Directorio se enreda por viaje de esposo de diputada a China

"El Directorio legislativo (...) debe evitar generar dudas sobre sus actuaciones mediante la consecución de beneficios a funcionarios legislativos ligados por razones de parentesco a miembros de ese mismo Directorio", señala el informe de la Procuraduría.

El documento agrega que se deben seguir los principios éticos emanados por la Contraloría General de la República en la directriz D-2-2004-CO, la cual señala que los jerarcas y funcionarios públicos "deben estar alejados de buscar beneficios en lo personal, familiar o para sus amigos", así como cuidar que su independencia no se vea afectada.

Al respecto, la diputada Prendas dijo estar de acuerdo con la posición de la Procuraduría, aunque insistió en que ella no medió en función de un beneficio para su esposo. En su criterio, lo único que hizo el Directorio fue dar un permiso para que Vásquez pudiera asistir al seminario que se realizaba en China.

"El viaje se concursó de manera externa, (Lidier) participó con funcionarios públicos de todo el país, no fue un concurso de la Asamblea, fue un concurso promocionado por el Colegio de Profesionales de Funcionarios Públicos. Es externo, no es de la Asamblea, donde la Asamblea no determinaba la designación, y en ese viaje no se dio un cinco, ni un beneficio por parte de la Asamblea", manifestó Prendas.

"En mi caso, hasta me excluí de votar, porque era un permiso laboral lo que se pedía, no el espacio para participar, que son cosas diferentes", añadió la legisladora.

La Procuraduría cuestionó que el Congreso no diera publicidad al concurso que facilitó el viaje para el exfuncionario, limitando así el que otros empleados del Congreso pudieran participar, pero Prendas alega que se trató de un concurso externo.

El caso de Juan Marín

En el caso del parlamentario Juan Marín, la Procuraduría emitió el informe AEP-AR-018-2015, en el cual señaló las inconveniencias de que el diputado se hiciera de los servicios de su hija.

El miércoles 2 de setiembre del 2015, el Directorio nombró por ocho meses a la hija de Marín, a pesar de que el legislador se desempeñaba como primer secretario de ese órgano colegiado.

LEA: Directorio legislativo nombra por 8 meses a hija de diputado Juan Marín

Para evitar un vicio de ley por conflicto de interés, Marín se limitó a no participar del nombramiento, según consta en el acta 82-2015 de la sesión extraordinaria del Directorio legislativo de ese 2 de setiembre.

Al respecto, la Procuraduría insistió en que tanto pronunciamientos de la Procuraduría General de la República como de la Sala IV han apuntado los efectos negativos de que un funcionario público sea el superior jerárquico de sus familiares en una institución del Estado.

"No existe a nuestro juicio motivo suficiente, ni proporcionalidad legal para que esta práctica indebida se permita en la Asamblea Legislativa, ni en ninguna institución del Estado", apuntó la Procuraduría.

Por su parte, Marín evitó responder con amplitud sobre el hecho. Dijo que lo planteado por la Procuraduría se refiere a una recomendación para que el Directorio "analice" evitar nombramientos de familiares de diputados.

"El informe analiza el caso, no establece, no encuentra responsabilidades en el Directorio legislativo por el acuerdo que se tomó referido al nombramiento en la plaza de confianza. En mi caso personal, reiteró, no participé al momento de tomarse el acuerdo", se defendió Marín.

El legislador insistió en que comparte "plenamente la recomendación que se emite para que el Directorio legislativo analice la posibilidad de eliminar la práctica de nombramiento en plazas de confianza de familiares de diputados en la Asamblea Legislativa, practica que el mismo informe reconoce que existe y está regulada como régimen de plazas de confianza en la asamblea Legislativa".

No obstante, el tono de la Procuraduría es más fuerte en los párrafos de conclusiones que envió al Congreso en torno al caso del nombramiento de la hija del verdiblanco:

"Esta Procuraduría de la Ética Pública, considera que en aras de resguardar los principios de igualdad, objetividad, imparcialidad, eficiencia y el deber de probidad, así como para evitar el nepotismo, se recomienda al Directorio legislativo que analice la posibilidad de eliminar la práctica de nombramiento de familiares de diputados en plazas de confianza de la Asamblea Legislativa".

Para entrar como empleado público al régimen del Servicio Civil, se establece como requisito el "no estar ligado por parentesco de consanguinidad o de afinidad en línea directa o colateral, hasta tercer grado inclusive, con el jefe inmediato ni con los superiores inmediatos de este en el respectivo Departamento, Oficina o Ministerio".

Se exceptúan de esa norma los jefes de misiones diplomáticas, el procurador general, el secretario y demás asistentes personales directamente subordinados al Presidente de la República, los oficiales mayores de los ministerios y subordinados a los ministros y viceministros.

En su argumentación sobre la denuncia en contra de la decisión del Directorio legislativo para nombrar a la hija del diputado Marín, la Procuraduría recordó que la Sala Constitucional ha señalado la necesidad de que el Congreso legisle para evitar el nepotismo.

Los magistrados constitucionales han dicho que no se trata de limitar la posibilidad de que una persona acceda a un puesto en la función pública por el hecho de ser familiar de un jerarca en específico, sino que se busca proteger el interés público en cuanto a la eficiencia del Estado.