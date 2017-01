Luis Guillermo Solís contraataca a diputados que le achacan arrodillamiento ante sindicatos

Debate ante desconvocatoria de plan para limitar pluses salariales en el sector público

Casa Presidencial

El presidente Luis Guillermo Solís contraatacó este martes a los diputados que le achacan un arrodillamiento ante los sindicatos en el tema de empleo público.

La arremetida de Solís se produjo días después de que la liberacionista Sandra Piszk y el diputado Ottón Solís (Acción Ciudadana, PAC) acusaran a su gobierno de arrodillarse ante los intereses de los gremios, los cuales exigían el retiro del proyecto que le pondría límite a los pluses salariales que se pagan en las instituciones del Estado.

Casa Presidencial concretó el retiró del plan de ley, de la agenda legislativa, a principios de esta semana.

Mientas Piszk dijo que el mandatario empoderó a los sindicatos y renunció a la potestad de mando, Ottón Solís dijo que el gobierno hizo la "pantomima" de apoyar el proyecto de empleo público, para luego desconvocarlo, porque en realidad nunca estuvo 100% interesado ni en este ni en los planes para subir impuestos, los cuales también retiró.

Solís emplazó a la legisladora Piszk, autora del texto sobre pluses, a que le recuente al país si ella subió o no los privilegios sindicales en las convenciones colectivas que renegoció mientras fue ministra de Trabajo, durante el gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014).

Solís reprochó las acusaciones y dijo que mienten quienes lo señalan por un presunto pacto entre su administración y los sindicatos.

"Hicimos las negociaciones de las convenciones colectivas frente a sindicatos que habían visto esas convenciones al alza durante 20 años o más, alzas que fueron, dicho sea de paso, ratificadas y renegociadas por doña Sandra Piszk cuando fue ministra de Trabajo".

"Ahora que doña Sandra está recordándonos a nosotros el supuesto arrodillamiento y subordinación a los sindicatos, que nos explique qué fue lo que ella hizo cuando renegoció todas las convenciones colectivas que tuvo que renegociar (...). Ella tiene responsabilidades también", reclamó Luis Guillermo Solís durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, de este martes 31 de enero.

"¿Será que estas señoras y señores diputados piensan que gobernar es confrontar? Porque si eso es lo que piensan que lo digan (...). Si doña Sandra, don Ottón, si doña Rosibel (Ramos, diputada socialcristiana), si don Otto (Guevara, diputado libertario) y quienes han estado diciendo junto con ellos que nos arrodillamos a los sindicatos y que cedemos ante los grupos de presión, tienen otra opinión respecto de la necesidad de construir una sociedad basada en el diálogo y los acuerdos que lo digan", demandó el gobernante.

Ramos fue clara. Para ella el presidente "debe irse para la casa", pues cree que "se asustó" cuando los sindicatos amenazaron con una huelga general si mantenía en la corriente legislativa el proyecto para reformar el empleo público.

"Una ya ni se siente atacada cuando el presidente la alude. Este gobierno perdió al líder, baila al son que le toquen los sindicatos. No tenemos un líder en el Ministerio de la Presidencia, en el gobierno, alguien que tome decisiones y que se amarre los pantalones y que dicte un norte. Una piensa que esto ya se acabó (el gobierno), porque no tenemos un líder que le dé norte al mayor problema que tenemos en el país, que es contener el gasto del Gobierno Central", afirmó la diputada.

Otto Guevara fue más radical. Él cree que Solís lo alude y lo ataca por afirmar que desde el día uno de su mandato al primer gobernante del PAC "le quedó grande la camisa de presidente".

"No ha habido liderazgo en el Poder Ejecutivo para impulsar grandes transformaciones y lo que ha hecho don Luis Guillermo es más de lo mismo que han hecho los presidentes anteriores y por eso es que todos los indicadores macroeconómicos se están deteriorando. Nos atribuimos en el Movimiento Libertario el triunfo de frenar los paquetes de impuestos de Abel Pacheco (2002-2006), las intenciones fiscales de Óscar Arias (2006-2010), el plan fiscal de Laura Chinchilla (2010-2014) y ahora el de Luis Guillermo Solís. Fue por el Movimiento Libertario que esos gobiernos no pudieron meterle la mano en el bolsillo a los costarricenses", dijo Guevara.

Pero el presidente de la República rechaza esas acusaciones y pide a los diputados que no "manchen la honra" de su Gobierno que, según él, ha mostrado firmeza al enfrentar las presiones de los sindicatos, de los empresarios y de la sociedad civil.

"No voy a pelear". Las afirmaciones de Solís ocurren durante una semana clave para una propuesta de reforma fiscal más limitada y reducida que la original que retiró el gobierno por falta de respaldo político.

Casa Presidencial dio a los diputados esta semana de tiempo para que le digan si estarían en anuencia de impulsar los cambios menos drásticos a los impuestos sobre la renta y sobre las ventas. Consultado por La Nación sobre si no teme que sus reproches a los diputados perjudiquen la negociación relacionada con el aumento a los impuestos, el presidente manifestó que no.

"Yo lo único que estoy diciendo es que doña Sandra ha estado insistiendo, insistiendo e insistiendo con don Ottón Solís, principalmente, en el tema del arrodillamiento".

"Yo he rechazado esa tesis y lo que he hecho es empezar a pedirles a ellos que se vean en su propio espejo para que vean qué fue lo que hicieron ellos y qué nos achacan ahora a nosotros. Pero eso espero que sea simplemente una constatación respetuosa en el diálogo político. Si se lo toman de otra forma, lo lamentaré mucho".

"Pero es que al Gobierno le dan y le dan y esperan que el Gobierno no precise a veces y estoy precisando sobre un tema que me parece medular (...). Está dentro de las normas de la política plantear las cosas con transparencia y con claridad", se defendió Solís.

En tanto, aunque la diputada Sandra Piszk dijo que no tiene intenciones de pelear con el gobernante, sí defendió su labor ante el emplazamiento del presidente.

"No voy a pelear con el presidente de la República. Me parece que el país está para solucionar problemas y no para pelear. Cuando yo estuve en el ministerio hice lo que tenía que hacer, pero no me parece que sea el momento para que el presidente me haga a mí emplazamientos", contestó.

"Ahora que doña Sandra (Piszk) está recordándonos a nosotros el supuesto arrodillamiento y subordinación a los sindicatos, que nos explique qué fue lo que ella hizo cuando renegoció todas las convenciones colectivas que tuvo que renegociar", Luis Guillermo Solís

La legisladora agregó que, durante su gestión como ministra de Trabajo, sí renegoció varias convenciones colectivas. Algunas de ellas, dijo, se redujeron en su cantidad de privilegios, aunque no en todos los casos fue así, comentó.

Piszk citó la renegociación del tope de cesantía en la Imprenta Nacional que pasó de 20 a 12 salarios, y citó también negociaciones con el Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) y con la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

"Hubo pocas reducciones de privilegios. Nosotros lo que iniciamos fue el estudio que dio origen al proyecto de empleo público. En el Consejo Superior de Salarios iniciamos una negociación para que este proyecto fuera aprobado. Así es que hablar de que no hubo negociaciones para reducir privilegios no es cierto. Este es un momento para construir, pero si el país quiere explicaciones, por supuesto que las daré cuando tenga que darlas", zanjó la diputada.











