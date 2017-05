Presidente del Tribunal de Elecciones del PLN: 'No tenemos ninguna sospecha de que esto haya sido algo orquestado'

Alvis González se refiere a las denuncias por 'inconsistencias' hechas por José María Figueres

El presidente del Tribunal de Elecciones Internas del Partido Liberación Nacional, Alvis González, defiende el proceso de escrutinio y conteo voto a voto de los procesos de elección de base de esa agrupación política, puesta en duda tras reclamos hechos por el expresidente y exprecandidato presidencial José María Figueres.

En una conversación con este diario, González aceptó que se han detectado inconsistencias en el proceso, pero advirtió que las mismas podrían haber afectado a militantes tanto de la tendencia de Figueres, como del precandidato ganador, Antonio Álvarez Desanti.

González reconoce que se debe modificar el sistema actual de elección de la base, pues considera que juntar este proceso con el de la elección del candidato presidencial es "enredado" y se presta para que haya anomalías como las señaladas por Figueres.

El encargado de la limpieza del proceso electoral verdiblanco dijo que solo se han anulado cuatro mesas de votación, de más de 2.126 mesas.

Agregó que se han atendido quejas de fiscales militantes de las cuatro tendencias que disputaron la candidatura presidencial, quienes participaron en el proceso de elección de representantes distritales y de sectores y movimientos del Partido.

El siguiente es un extracto de la conversación de González con este diario:

– José María Figueres evita señalar a la tendencia de Antonio Álvarez sobre las irregularidades de las que se queja, y apunta que es el Tribunal de Elecciones Internas (TEI) el encargado de enfrentar y resolver esas dudas.

– Es indiscutible que le corresponde resolverlo al Tribunal de Elecciones Internas. Si 100 inconsistencias presentó don José María, sí puedo afirmar que hemos contabilizado al día de hoy, aproximadamente 340 inconsistencias presentadas por todos los fiscalizadores. Si son de la tendencia de don José María o no, no lo sé, nosotros no las identificamos por tendencia, sino por fiscal presente. A la fecha hemos resuelto 310, y esta noche esperamos resolver las faltantes.

"¿Es el TEI el que resuelve las inconsistencias? Sí, ¿es el Tribunal el que debe determinar quiénes realizaron algún acto impropio? Efectivamente, y enviaremos los casos que correspondan al Tribunal de Ética del Partido".

– ¿Se puede decir, como dice don José María, que esto afectó a la tendencia de él?

– No lo sé. A nosotros se nos inscribieron 2.100 papeletas a nivel nacional. Quiénes se inscribieron por cada tendencia, no lo sé, porque no vienen con un sticker que diga con qué tendencia va cada quien. Ahora, ellos sí las identifican, pero, si eso afectó a alguien relacionado con una u otra tendencia, no lo sé. Lo que sí sé es que cuando eliminamos una cantidad de votos, no nos ponemos a pensar a favor de quién vienen. No se trata de eliminar en función de una tendencia, sino con una situación determinada.

– A partir de lo que el TEI ha resuelto en esas apelaciones, ¿Ya tienen sentado si enviarán a alguien al Tribunal de Ética?

– Eso lo conoceremos esta noche (este martes, cuando termine el proceso de revisión de apelaciones), porque lo primero que hicimos fue revisar procedimientos, y ahora sí, estamos revisando y concentrando quiénes estuvieron a cargo de cada junta.

– Entonces el TEI sí va a sentar responsabilidades.

– Bueno, en todo caso, si hubiese responsabilidades; ahora, con denuncias, sin denuncias, por lo manifestado o lo no manifestado, hay un artículo del reglamento electoral, en que señala que el tribunal electoral puede revisar cualquier acción, con o sin denuncia. Estamos conociendo todas las denuncias y además, situaciones que no nos han parecido.

– ¿Siente, como dice Figueres, que a ustedes los sobrepasó este proceso?

– Mire, desde la convención entre Johnny Araya y Laura Chinchilla se habían separado los procesos de elección de movimientos y sectores y la convención partidaria. Cuando la vez anterior se dio la posibilidad de enfrentamiento entre Rodrigo Arias y Johnny Araya, se decidió unir los procesos, pero como todos sabemos, don Rodrigo Arias se retiró y no hubo convención, y solo se generó la elección distrital. A pesar de eso, el proceso ya venía complicado porque habíamos avanzado de un padrón electoral de más de 2,5 millones de electores.

"Desde marzo del año anterior, en la mayoría de las asambleas, como Tribunal de Elecciones Internas, hemos venido advirtiendo y presentado múltiples proyectos de reforma para separar los procesos, y por múltiples razones no se ha reformado, pero la Asamblea Nacional se opuso rotundamente, y tuvimos que echar para adelante en un proceso que a todas luces tiene que reformarse (...). Definitivamente es un proceso desgastante y no da la posibilidad de llevarlo como uno quisiera".

– Si en el conteo voto a voto de los movimientos y asambleas distritales saltaron inconsistencias, ¿qué nos garantiza que en el proceso de elección del candidato no se hayan dado situaciones anómalas?

– ¡Ah!, le voy a contar una cosa, resulta que hasta el momento no tenemos ninguna denuncia de inconsistencias de este tipo, sobre una relación como la que tienen las distritales. No tengo por qué dudar de que el proceso de convención haya tenido una situación particular, pero la votación de movimientos y sectores es tan compleja y tan enredada, es la que se puede prestar para algún acto particular. Pero no tenemos ninguna sospecha de que esto (que denuncia Figueres) haya sido algo orquestado.

"Se da en localidades puntuales, y que saltan a la vista. Las otras cosas que ha mencionado José María Figueres las hemos ido resolviendo y es normal en un proceso tan enredado. Realmente, le repito, a mi criterio, estamos hablando de que los problemas podrían darse en cinco o siete casos, y no se van a dejar pasar.

– Usted habla de cinco o siete casos (resueltos), pero Figueres habla de más de 100.

– Sí, claro, pero depende del nivel de la inconsistencia y revisamos de conformidad con la jurisprudencia, de un tema de criterio, donde se determina si hay o no cabida para anular votos.

– ¿A esta fecha no se ha anulado ni una sola mesa?

– Cuatro, y no se los puedo especificar, porque es allí donde vamos a realizar los informes correspondientes y no puedo adelantar.

