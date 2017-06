Presidente Solís dice que 'es muy prematuro hablar' del costo del peaje a San Ramón

"Respecto a peajes, costos, etcétera, me parece que es muy prematuro hablar de eso en este momento, saquemos la carretera (entre San José y San Ramón) primero y veremos después, por medio de los cálculos técnicos que sean necesarios, cuánto va costar el peaje".

Así reaccionó el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, luego de que el miércoles su recién nombrado ministro de Obras Públicas y Transportes, German Valverde, afirmó que circular ida y vuelta de San José a San Ramón, cuando la pista sea ampliada, será igual o mayor a los ¢4.000.

LEA: Ministro prevé que peaje a San Ramón será mayor a ¢4.000

Se trata de la misma suma que la empresa brasileña OAS había estimado para la reconstrucción de la carretera mediante una concesión, proyecto que el gobierno de Laura Chinchilla descartó en abril del 2013, luego de la oposición de sectores de vecinos y de políticos, entre los que estuvo el actual mandatario.

Según Solís, aún no hay criterios técnicos para saber cuánto costará transitar por la ruta de 60 kilómetros de largo, por lo que prefiere no hablar de eso ahora. Considera que eso enturbia el proceso.

"Me parece que adelantar cifras en estos momentos lo único que hace es que lleva a la incertidumbre, todavía no sabemos cuánto va a costar el peaje. Me parece que lo lógico es esperar a cuando maduren los procesos, (en ese momento) podemos avanzar en esa discusión, por el momento no tenemos los criterios", declaró Solís.

Alegó, además, que los peajes que ofreció OAS no son comparables con los que se deberá pagar por el nuevo proyecto, cuya construcción insiste, debe empezar antes de que finalice su mandato, en mayo del 2018.

Para desarrollar el proyecto, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) constituyó en febrero del 2016 un fideicomiso en el Banco de Costa Rica (BCR), el cual se encargaría de gestionar la obra y su financiamiento.

"Estamos ante otra condición distinta, me parece que hablar de los peajes de aquel momento, contraslarlos con los que eventualmente se establezcan en el nuevo proyecto resulta absolutamente equívoco y no permite sacar conclusiones y por esa razón yo no quiero hablar del peaje", expresó el mandato.

Y agregó: "Creo que he sido absolutamente claro, en reiteradas declaraciones, sobre la voluntad de este gobierno, que me parece es y debe ser incuestionable, de iniciar las obras de construcción de esa vía antes de la finalización de nuestro mandato en mayo del 2018".

"Nadie ha dicho que esto es fácil, nunca he dicho que no hayan más obstáculos en el camino, pero la voluntad del gobierno es esa y me parece que no hay cambio alguno en esa voluntad y que haremos todo lo que tengamos que hacer".

De momento, el plan está en suspenso, pues el BCR exige que se le permita desarrollar la obra bajo la modalidad de "llave en mano" y no dependiendo de decisiones del Conavi. La decisión final la tomará la Contraloría General de la República.