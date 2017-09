Presidente del PUSC no informó a Rodolfo Piza y a jefe de fracción de su relación con Juan Carlos Bolaños

El presidente del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y aspirante a diputado, Pedro Muñoz, no informó al candidato presidencial de su partido, Rodolfo Piza, ni al jefe de fracción, William Alvarado, de la relación que tuvo con el cuestionado importador de cemento Juan Carlos Bolaños.

No lo hizo a pesar de que el tema se discutió dentro del partido y de que el diputado Alvarado es miembro de la comisión del Congreso que investiga los préstamos del Banco de Costa Rica (BCR), uno de los cuales fue para el empresario cementero.

Muñoz reconoció este miércoles a La Nación que Bolaños fue su cliente en 2015, mientras que el Diario Extra reveló que el político viajó con Bolaños a Panamá en octubre de ese año por un asunto de negocios.

LEA: Presidente del PUSC y aspirante a diputado dio consultoría a importador de cemento chino en el 2015

Piza y Alvarado dijeron que desconocían los vínculos entre Bolaños y Muñoz, la mañana de este miércoles.

Horas más tarde, en una conferencia de prensa que ofreció a los medios en el hotel Aurola Holiday Inn, el aspirante a diputado por San José admitió que conversó con Piza y el partido sobre la labor de la comisión legislativa que investiga el cemento chino, pero que omitió mencionar que le brindó una asesoría legal a Bolaños, a quien señaló como un 'conocido', pero no 'amigo'.

"(Con el candidato) hablamos de la importancia de que la comisión hiciera su trabajo... Me he mantenido a la distancia porque no he querido influir en el trabajo legislativo. Se debe hacer la investigación plenamente y si yo me acercaba para hablar sobre ese tema podría considerarse de que yo quería influir de una manera y otra en el trabajo legislativo", declaró Muñoz.

Muñoz descartó haber influido tanto en el crédito que el Banco de Costa Rica (BCR) otorgó Bolaños, como en los cambios reglamentarios que permitieron importar cemento y en algún contrato con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Cuando fue su cliente en 2015, añadió el presidente del PUSC, tampoco conversó con diputados o miembros de su partido sobre las gestiones del empresario o de sus negocios, según dijo.

Muñoz, abogado de profesión y presidente del partido desde julio de 2014, precisó que en 2015 respondió a una consulta legal del importador de cemento, aunque esta no estaba relacionada con estas tres situaciones.

Amparado en el 'secreto profesional' no detalló el tipo de consulta ni el costo del servicio; sin embargo, dijo que le pediría a Bolaños autorización para hacer públicos esos detalles.

En ese año, el empresario inició con las importaciones de cemento y recibió un crédito por $20 millones del Banco de Costa Rica (BCR), operación por la cual es investigado tanto en el Congreso como en el Ministerio Público.

También en 2015, pero en octubre, Muñoz acompañó a Bolaños a Panamá a una reunión con un cliente de su bufete, porque el empresario le manifestó su interés de expandir su negocio en ese país. Dichas intenciones no se concretaron, dijo Muñoz.

Pedirá explicaciones

Ahora que trascendió su relación con Bolaños, el presidente del PUSC pedirá explicaciones a los diputados de su partido, a quienes se les ha relacionado con el empresario.

Luis Vásquez y Gerardo Vargas, diputados de la Unidad en esta administración, se reunieron con el empresario y gestionaron encuentros en Casa Presidencial para que Bolaños externara sus quejas sobre las dificultades para importar cemento.

Pese a que esta información se ha hecho pública en los últimos meses, el Partido no le había solicitado explicaciones a los legisladores, a excepción de Piza, que ya lo hizo con el diputado Vásquez.

Mientras, el jefe de fracción, William Alvarado dijo que le pedirá explicaciones a Muñoz, pero descartó llamarlo a comparecer a la comisión para no desvirtuar el propósito de la investigación sobre el crédito del BCR.

Muñoz, por su parte, se puso a las órdenes de los diputados.

Sobre la posibilidad de que Bolaños haya colaborado económicamente con el PUSC o haya ofrecido ayuda, Muñoz respondió: "No que yo sepa". Afirmó que, al menos a él, el empresario no le ha solicitado alguna participación política.

Rafael Ortiz, exprecandidato presidencial y actual diputado del PUSC, le pidió a Piza que convoque al partido para que se integre con urgencia un tribunal de ética, que investigue a los diputados Luis Vásquez y Johnny Leiva –actual jefe de campaña de Piza– así como a Muñoz, por sus nexos con el empresario cementero.

LEA: Diputado Rafael Ortiz pide llevar al Tribunal de Ética del PUSC a Pedro Muñoz, Luis Vásquez y Johnny Leiva

Muñoz asegura que conoció el importador de cemento en el desfile de caballistas de Liberia, Guanacaste, en julio de 2011. Desde entonces, añadió, se han encontrado en sitios públicos y en eventos sociales; incluso han compartido algún almuerzo o cena, pero por 'casualidad' en lugares 'donde han coincidido', aunque desde que se inició la investigación en el Congreso, no ha tenido contacto con él.