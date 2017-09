Presidente del PUSC y aspirante a diputado dio consultoría a importador de cemento chino en el 2015

El presidente del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y aspirante a diputado, Pedro Muñoz, dio un servicio de consultoría al cuestionado importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños.

Muñoz, abogado de profesión y presidente del partido desde julio de 2014, dijo a La Nación que Bolaños fue su cliente en el 2015, año en que el empresario inició con las importaciones de cemento y recibió un crédito por $30 millones del Banco de Costa Rica (BCR), operación por la cual es investigado tanto en el Congreso como en el Ministerio Público.

No obstante, el político no dio detalles del servicio que le ofreció amparándose en su 'secreto profesional'. Argumentó, además, que para esa época el empresario no había sido cuestionado públicamente.

El candidato presidencial del PUSC, Rodolfo Piza, afirmó que no sabía que el presidente de su partido había tenido una relación comercial con Bolaños.

"Desconozco la relación que pueda haber tenido don Pedro Muñoz con el señor Bolaños. Le pediré a don Pedro las explicaciones correspondientes sobre este tema", afirmó Piza.

Por su parte, William Alvarado, jefe de fracción de la Unidad en la Asamblea Legislativa, y quien es miembro de la comisión especial que investiga el cemento chino, dijo que Muñoz nunca le comentó sobre ningún tipo de relación con Bolaños.

Muñoz, aspirante a diputado por San José, afirmó que conoció el importador de cemento en el desfile de caballistas de Liberia, Guanacaste, en julio de 2011.

Desde entonces, añadió, se han encontrado en sitios públicos y en eventos sociales; incluso han compartido algún almuerzo o cena, pero por 'casualidad' en lugares 'donde han coincidido', según dijo.

Sobre la posibilidad de que Bolaños haya colaborado económicamente con el PUSC o haya ofrecido ayuda, Muñoz respondió: "No que yo sepa". Afirmó que, al menos a él, el empresario no le ha solicitado alguna participación política.

Viaje a Panamá

Este miércoles, el Diario Extra dio a conocer un viaje de negocios que Muñoz hizo con Bolaños en octubre del 2015.

Aunque el empresario de cemento no era su cliente en ese momento, el presidente de la Unidad reconoció que viajó en un vuelo privado contratado por Bolaños el 29 de octubre hacia Panamá.

El viaje tenía como objetivo celebrar una reunión entre un cliente de Muñoz en Panamá y Juan Carlos Bolaños, para explorar la posibilidad de hacer negocios.

"Él (Bolaños) me dice que quiere ver cómo se expande en Panamá. Yo le digo que tengo clientes en Panamá y que tal vez pueda lograr el tema a través de un cliente mío... Yo siempre estoy buscándole oportunidades a mis clientes", señaló Muñoz a La Nación.

Consultado sobre quién era ese cliente, Muñoz dijo que no se podía referir por el 'secreto profesional'. Tampoco se refirió a la industria o sector al que pertenece, por la misma razón.

La reunión de negocios se dio el mismo día del viaje y, más tarde, Muñoz regresó al país en un vuelo comercial, mientras que Bolaños se quedó en ese país realizando 'gestiones propias'. Sus encuentros han sido sociales o de negocios, según dijo.

Dos diputados de la Unidad en esta administración, Luis Vásquez y Gerardo Vargas, han sido relacionados con el cuestionado empresario, pues efectuaron varias gestiones políticas desde 2014, incluso con el entonces diputado oficialista, Víctor Morales Zapata, por las trabas que tenía el empresario para importar cemento chino.

Vásquez también presentó mociones para cambiar un proyecto de ley que gravaría las importaciones de cemento.

Por estas gestiones, el candidato a la Presidencia del PUSC, Rodolfo Piza, pidió explicaciones a los legisladores. En declaraciones a La Nación, Piza reconoció que Luis Vásquez le comentó sobre sus reuniones con Bolaños.

El jefe de fracción del PUSC, William Alvarado, descartó llamar a Muñoz a comparecer a la comisión investigadora.

"A mí me parece que él tiene que explicar, la comisión tiene que ver con los créditos de los bancos y no se debe desvirtuar, obviamente lo voy a llamar para preguntarle si ha hecho una gestión o trámite el tema de los créditos en los bancos que es lo que estamos investigando en este momento", dijo Alvarado.

Además, agregó: "Yo comprendo que tiene un bufete que tiene clientes, yo lo veo normal, siempre y cuando no trascienda los límites de su representación como presidente".