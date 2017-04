Presidente del PLN: 'Estoy muy preocupado por esto que está sucediendo, esto no debería pasar'

Jorge Pattoni, presidente del Partido Liberación Nacional (PLN), expresó preocupación por la decisión del Tribunal de Elecciones Internas (TEI) de suspender el cómputo de los votos de la convención interna del domingo.

Según dijo, el comité ejecutivo le pidió al TEI que no se detenga ni el conteo ni la digitación del resultado, además de que haya apertura para la fiscalización.

LEA: Álvarez habla de fraude; Figueres confía en ganar

"Yo soy el presidente del partido, muy preocupado por esto que está sucediendo, esto no debería pasar, pero ahora lo que podemos hacer es revertir la decisión del Tribunal de Elecciones Internas, en que no se detenga y se continúe el proceso de digitación", declaró.

No obstante, Pattoni no cree que en el tono tan fuerte que usó el precandidato Antonio Álvarez Desanti, quien dijo que no permitiría un fraude.

"Yo creo que no se previó la cantidad de trabajo que se tenía que hacer, no se previeron algunos incidentesno hemos estado en esa organización. "Yo no hablaría de sospechas, yo me niego a creer que lo dicho por el Tribunal dé pie a dudas. Es por limitación de recursos y hemos gestionado que el proceso no se detenga", agregó.