Presidente de Cooperativa: 'Usaron a Coocafé como chivo expiatorio para intervenir al Infocoop'

El exdiputado liberacionista Óscar Campos, actual presidente del Consorcio de Cooperativas Cafetaleras de Guanacaste y Montes de Oro (Coocafé R.L.), declaró que el Gobierno se equivocó al justificar la intervención del Infocoop con críticas a préstamos como el que obtuvo su cooperativa.

Asegura que el ministro de Agricultura, Luis Felipe Arauz, presentó al Consejo de Gobierno un informe lleno de falencias, para justificar la intervención de Casa Presidencial, utilizando a Coocafé como chivo expiatorio.

Campos asegura que sobre su cooperativa no pesa ningún cuestionamiento de parte del Ministerio Público, por lo que justifica que el Ministerio de Agricultura le otorgara una donación de ¢166 millones para financiar parte de una nueva planta procesadora de café.

El dirigente descartó que su cooperativa vaya a emprender acciones contra el Gobierno pese al perjuicio que, en su criterio, le ocasionó durante la intervención del Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop).

-El MAG le da a Coocafé una transferencia no rembolsable por ¢166 millones a pesar de que la Fiscalía está investigando a la cooperativa por mal manejo de fondos...

-Esa afirmación yo no sé de dónde la sacó usted, es extremada y temerariamente falsa...

-¿Por qué es falsa si el expediente que abrió la Fiscalía sobre el caso Infocoop así lo establece?

-Porque el Ministerio Público no está investigando a Coocafé. Está investigando a don Álvaro Gómez Ferreto, que era gerente de Coocafé, y que ya no lo es por las cosas que hacía en el Infocoop, no por las cosas que hacía en Coocafé. Conste que a don Álvaro no lo echamos. Él, cuando vio la situación, creyó que era mejor separarse voluntariamente. Tomó la decisión de renunciar y al Consejo de Administración nos pareció que era prudente y conveniente.

-Concluye la Fiscalía que pese a haber recibido más de ¢6.000 millones en fondos públicos desde el Infocoop, la cooperativa no ha mejorado sus finanzas y, más bien, le ha causado un perjuicio al Instituto ¿Según usted, esa no es una investigación por mal manejo de fondos públicos?

-Esa es una de las cosas que le hemos reclamado al señor ministro de Agricultura (Luis Felipe Arauz) porque él hizo un informe que presentó al Consejo de Gobierno, que sirvió de base para la intervención del Infocoop, el cual tiene muchas falencias, inconsistencias y me parece que usa a Coocafé como chivo expiatorio para realizar esa intervención, cuando en realidad el consorcio es la mejor participación asociativa del Infocoop.

"Es la única que está al día, la única que ha estado pagando la amortización, la única que en este momento tiene posibilidades de crecer y por eso los recursos que le da el Estado costarricense a través del MAG son producto de un análisis que concluye que todo lo que hemos venido haciendo como levantar la producción, cafetales, de pagar la participación asociativa, de estar al día, de tener garantías suficientes, merece el apoyo del Estado para dar un salto en materia de valor agregado y la capacidad de industrializarse; tenemos varios clientes en el exterior que quieren que nosotros les procesemos el café".

¿Usted lo que intenta decirme es que no se justifica la intervención del Infocoop, entre otras cosas, por las facilidades crediticias que le ha dado a Coocafé?

-No se justifica, en lo absoluto. Es más, el ministro debió haberle dicho que a Coocafé nadie la investiga, que él fue quien lideró que a Coocafé se le diera una tasa de interés del 2%, que hay un acuerdo (del Infocoop) que él impulsó para que el sector agrícola tuviera una tasa diferenciada y que él fue el que llamó al entonces ministro de Trabajo, Carlos Alvarado (hoy candidato presidencial del PAC), a que fuera a votar el crédito, porque necesitaba los votos para poderlo sacar, como un compromiso global.

"Nos extraña después que él hiciera esa exposición ante el Consejo de Gobierno, que le dijera a La Nación que él no recordaba quién fue el que pidió la intervención, siendo que él había dicho que él fue quien la pidió. Nosotros nos sentamos con el ministro y le dijimos que estábamos extrañadísimos".

-¿El ministro promueve la readecuación crediticia que el Infocoop le otorgó a Coocafé en diciembre?

-El ministro promueve la aprobación de la readecuación, que no nos dio un centavo, porque se dijo que era un préstamo nuevo. No agregaron una peseta ni la tasa de interés, porque ya estaba en un 2%. Lo que se agregó fue plazo para no empezar a pagar los créditos ya, sino que se nos dieron cinco años para que Coocafé no entre en estrés financiero, sino que se nos permita poner a operar la planta y crecer económicamente para hacerle frente a la participación asociativa, a las deudas, y al plazo adicional que nos aprobó el Infocoop.

-El ministro, según usted, hace acusaciones graves contra Coocafé en el Consejo de Gobierno, pide la intervención del Infocoop por financiamientos como el que ha recibido su cooperativa y, en diciembre del año pasado, el MAG les dona ¢166 millones. ¿cómo se explica esa contradicción?

-Usted quiere que arribemos a una cosa que no tengo ningún problema en decir con toda claridad: el Infocoop no era necesario intervenirlo. El Infocoop lo preside el ministro, tenía la posibilidad de pedir que interviniera la Contraloría, como lo están pidiendo hoy. Lo único en que fallaron nuestros representantes en el Infocoop y por lo que nosotros mismos los cuestionamos es por no haber votado (a favor) una auditoría forense del Instituto que pidió el Gobierno.

"El ministro se equivocó (al promover la intervención del Infocoop) porque Coocafé no debía ser el pato de la fiesta sino que, más bien, él debió de habernos defendido. La intervención es más una situación electoral que de fondo en el Infocoop".

-¿Interés electoral de quién? ¿Del diputado Víctor Morales Zapata, quien estuvo en la puesta de la primera piedra de la planta procesadora?

-Siempre dijimos que había interés de Víctor, del Gobierno y es muy lamentable hacer esas cosas. Yo tengo cercanía con Víctor Morales, con él hicimos las participaciones asociativas (...). Pienso que indujeron a error al ministro (Arauz) y al presidente de la República.

-Entonces, ¿va Coocafé a pasar de las palabras a los hechos? ¿Van a tomar acciones contra el ministro del MAG por el presunto daño que usted alega que les ha causado?

-No, porque que el socio mayoritario de Coocafé es el Infocoop que tiene a sus representantes sentados allí a la mesa (...). Nos parece que esto es como cuando el socio comete algún error. Me parece que el ministro cometió un error al basar la intervención del Infocoop en Coocafé. Para nosotros los temas de la intervención al Infocoop y el allanamiento (a Coocafé, en marzo) son temas superados.

-¿Ustedes dan por muerto el Caso Infocoop...

-Nos parece que se convirtió en una fábula, en una caricatura. No han probado nada, no tienen a nadie en la cárcel, nadie elevado a juicio.

-Después de marzo, cuando los allana el Organismo de Investigación Judicial, ¿alguien del Ministerio Público o de esa policía se les ha acercado para hacerles una consulta o investigación posterior?

-En lo absoluto. Nada (...). Coocafé no está en investigación, ni está cuestionado en el Ministerio Público. El Gobierno nos metió en un predicamento por pura politiquería, hicieron eso con Coocafé porque estaba (como gerente) Álvaro Gómez, que es cercano a Freddy González (imputado por la Fiscalía como presunto cabecilla de una supuesta red criminal que controló el otorgamiento de créditos del Infocoop).

-Se ven a ustedes mismos como las víctimas de una sacada de clavo política...

-Es es así. Y nosotros como la carne del sándwich, en el medio. Ventilaron sin ninguna necesidad una serie de información financiera de la cooperativa.

-¿Intercedió Víctor Morales por Coocafé ante el MAG para que se les girara la ayuda para la planta?

-No, en lo absoluto.

-¿Qué hacía ahí?

-Debo decir, en honor a la verdad, que don Víctor es el padre de las participaciones asociativas (...). Decidimos invitar al ministro y a don Víctor porque aprendimos que hay que trabajar con los actores políticos y económicos con madurez y Víctor ha sido un actor político, no digo que bueno o malo, sino, un actor político. Yo busqué su número, lo llamé y nos dijo que si lo invitábamos venía.

-¿Por qué habiendo tantos actores políticos en el Gobierno invitan al diputado?

-Hasta hace dos días era la voz más cercana al presidente de la República en materia cooperativa, si usted me pregunta quién le hablaba al presidente al oído sobre el movimiento cooperativo, le contesto que Víctor Morales Zapata.

-¿Qué ha pasado dentro de Coocafé con la afirmación de la Fiscalía de que la gerenta de su asociada, Coopesarapiquí, "distrajo" ¢100 millones para girarle un crédito a don Álvaro para que financiara un proyecto agrícola privado?

-Eso es totalmente falso. La Fiscalía está equivocada. No han indagado a la gerenta ni la van a poder imputar y más bien, nosotros esperamos que ella se apersone pronto al Ministerio Público en compañía de un abogado para que, de una vez por todas, le digan qué es lo que va a pasar. Eso es absolutamente falso, Sarapiquí no distrajo fondos, no le dio créditos a don Álvaro. Los recursos se dieron al papá de don Álvaro y ese es otro tema que yo le dije a la Fiscalía que no van a poder llegar a nada. Somos los primeros interesados en que abran la investigación y como presidente le puedo decir que soy testigo de que eso no es cierto.