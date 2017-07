Renuncia presidenta del BCR por confrontación con Junta Directiva

La directora del Banco de Costa Rica (BCR), Paola Mora Tumminelli, anunció en el Congreso que renunciará a la presidencia de la entidad financiera este jueves por la mañana.

Ella afirmó que se ha sentido presionada por los demás miembros de la Junta Directiva a que renuncie a ese puesto, aunque seguirá como miembro de ese órgano, conformado por siete directores.

Según dijo, en las últimas tres semanas no se ha sentido tranquila de trabajar con los demás miembros de la Junta.

Ha tenido discrepancias con Francisco Molina, Mónica Segnini, Evita Arguedas y Alberto Raven, afirmó, por el tema de un préstamo de $20 millones a la compañía Sinocem, para financiar un proyecto de importación de cemento de China.

Así lo dijo este miércoles en una comparecencia ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público. Si bien deja la presidencia, permanecerá en la cúpula bancaria.

Ante una pregunta del diputado Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), Mora dijo que pretendía dimitir este miércoles, pero no lo hizo debido a que el BCR fue evacuado por una amenaza de bomba, recibida vía telefónica.

Entonces, presentará la carta en una sesión extraordinaria de Junta Directiva este jueves.

La discusión sobre el crédito para la importación del cemento chino se ha vuelto una polémica en el seno de la Junta Directiva a raíz de que Mora ha tenido varias reuniones, en diferentes lugares, incluso fuera del banco, con el cliente que recibió ese crédito, Juan Carlos Bolaños.

Además, ya en sesión de la Directiva se discutió sobre un audio de una supuesta conversación entre Guillermo Quesada, subgerente del BCR, y Bolaños, en la que este último supuestamente habría tratado de idear una forma de no pagar el préstamo.

Quesada, también presente en la sesión de la comisión legislativa de este miércoles por la noche, no negó ni aceptó la veracidad de ese audio ante los legisladores; solamente indicó que ya había depositado ese audio ante las autoridades judiciales para que estas lo investiguen.

Por su parte, Alberto Raven alegó, ante consultas de los parlamentarios, que a él lo que más le preocupa no es que se le mencione como un posible colaborador en la supuesta treta para no pagar el préstamo, sino que en el audio se revele una especie de soborno de un presunto importador de cemento hacia un presunto funcionario del banco.

Sobre el audio, Mora aseguró que Raven debió haber puesto la denuncia ante el Ministerio Público desde que apareció esa grabación y no hasta este martes.

"Para mí, ha quedado muy claro que no (los demás miembros de la Junta Directiva) no querían que yo viniera hoy aquí. Yo no acepto presiones de nadie ni me aferro a los puestos. Todo el desacuerdo viene por el acta que se filtró hacia un medio de comunicación", explicó Mora al final de la sesión de Gasto Público.

Ella aseguró que no duda de la palabra de Alberto Raven Odio, pero dice que no podía presumir los hechos mencionados en la grabación ni tomar decisiones a partir de eso, pues varios miembros de la Directiva del Banco de Costa Rica trataron de obligar a que, a partir de la supuesta treta para no pagar, el Banco dejara de hacerle giros a ese cliente importador de cemento chino.

Incluso, afirmó que, a partir de las reuniones que ha tenido con Bolaños, se le ha atribuido una "relación impropia" con el importador de cemento chino, incluso de tipo sentimental, y dijo que hasta le han preguntado sobre cómo obtuvo el vehículo que posee.

"Me alegra que ahora ellos hayan ido a la Fiscalía, él (Raven) debió haber ido antes, pero no es en el seno de una Junta Directiva donde se lincha a nadie", comentó Paola Mora.

Por su parte, los legisladores trataron de entrar de a poco en la investigación sobre el crédito para la importación del cemento chino, otorgado por el BCR. Sin embargo, la investigación principal que los reunió en la Comisión de Gasto Público era otra: un préstamo dado a la Cooperativa de Electrificación de San Carlos (Coopelesca), por lo que solo lanzaron algunos reclamos sobre el tema de Sinocem.

En particular, Ottón Solís insistió en que Mora no debe dejar solo la presidencia sino también dejar de ser miembro de la Directiva.

Luis Vásquez, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), apuntó que en un acta de la Directiva donde se debatió sobre el crédito para la importación de cemento, Raven (fiscal de la Junta Directiva de la cementera Holcim) recurrentemente habló sobre ese crédito, cuando considera el legislador que no debió hacerlo.

Es más, durante el transcurso de la sesión de la comisión legislativa, el directivo del BCR alegó que no recordaba haber hablado sobre ese crédito en alguna sesión de la Junta.

Nota del redactor: este artículo fue actualizado a las 9:50 p. m., luego de que la sesión legislativa concluyera a las 9:05 p. m.