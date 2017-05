Presidencia emite informe sobre presuntos pagos ilegales a 39 jerarcas de cuatro gobiernos

Zapote

El ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro Salas, envió el martes 23 de mayo a la Contraloría General de la República (CGR) un informe sobre presuntos pagos irregulares de pluses salariales a 39 ministros y viceministros desde el 2002 hasta la fecha.

El informe abarca cuatro administraciones: las de Abel Pacheco (2002-2006), Óscar Arias (2006-2010), Laura Chinchilla (2010-2014) y la actual, del presidente Luis Guillermo Solís.

Menciona seis casos del gobierno de Pacheco, ocho del de Arias, 17 del de Chinchilla y 8 del de Solís.

En el documento figuran personas que, al parecer, no estaban incorporadas a sus correspondientes colegios profesionales en el momento en que se les empezaron a pagar los beneficios salariales.

Según Alfaro, la intención es que la Contraloría analice el informe y determine si hubo o no irregularidades en el pago a exjerarcas.

"El presidente (Luis Guillermo Solís) fue el que nos pidió elaborar el informe, lo hicimos en mi despacho y se trasladó a la Contraloría porque, en varios oficios, la Contraloría indicó que el tema es de su competencia (...). Es la Contraloría a la que le corresponde determinar si hubo irregularidades o no", dijo Alfaro.

El informe incluye 8 casos de ministros y viceministros de la actual administración. Agrega, por ejemplo, un caso que no había salido a la luz pública en esta administración: el del primer ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, obispo de la Iglesia Luterana. No cita, sin embargo, al ministro de Turismo, Mauricio Ventura.

De acuerdo con el documento, todos recibieron el incentivo de prohibición a pesar de que no cumplían con los requisitos para ello. Dicho plus equivale a un 65% del salario base y fue creado para impedir que los jerarcas del Estado ejerzan sus profesiones liberales.

Sin embargo, según lo dejó en claro la Procuraduría General de la República, para cobrar ese plus es necesario estar incorporado al colegio profesional respectivo, en los casos en que la membresía sea requisito para ejercer la profesión.

El presidente Luis Guillermo Solís afirmó, sin embargo, que ni en su gobierno ni en los anteriores ha existido corrupción en el pago de pluses a ministros y viceministros que incumplían los requisitos académicos y profesionales para cobrar prohibición. Insistió en que todo se trata de un enredo.

Enojo. Hubo reacciones de enfado tras la publicación del informe. Por ejemplo, Alejandro Cruz, quien ocupó el cargo de ministro de Ciencia y Tecnología durante el Gobierno de Laura Chinchilla, afirmó que la Presidencia cometió "un grave error". Él afirmó que no cobró salario mientras estuvo en el cargo, entre el 14 de febrero del 2011 y el 8 de mayo del 2014, por su condición de jubilado.

La exministra de Trabajo de Laura Chinchilla, y actual diputada de Liberación Nacional, Sandra Piszk, afirmó que considera injurioso que la Presidencia haya consignado en el compilado general del informe por compensaciones, que hizo público este martes, que, en su caso, "no consta en expediente documento que verifique incorporación a colegio profesional".

"Es una lista injuriosa donde, solamente, para empezar, se detectaron cuatro casos de la administración Chinchilla que no recibieron nada y sí estaban colegiados. En una lista supuestamente preliminar, considero que de mala fe, pusieron mi nombre para inducir a error a la gente y por eso estoy contemplando acusarlos (a la Presidencia)", manifestó Piszk.

Por su parte, José Lino Chaves, quien fue viceministro de Aguas y Mares en el gobierno de Chinchilla, cuyo caso Casa Presidencial sí remitió a la Contraloría para su estudio, rechazó la acusación que hizo este gobierno en su contra.

"Me desempeñé como viceministro de Aguas y Mares, del Ministerio de Ambiente y Energía, durante un periodo aproximado de un año y cuatro meses. Y se me pagó la dedicación exclusiva ya que era y soy abogado debidamente incorporado (...).

"Con suma preocupación y estupor, me entero de que mi nombre forma parte de la nada honrosa lista que el ministro de la Presidencia remite a la Contraloría por cobro irregular en el pago de la dedicación exclusiva. Esta felonía de Sergio Alfaro es insana e infame. En el caso personal, me incorporé al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica desde el 17 de diciembre de 1991, como licenciado en Derecho graduado de la Universidad de Costa Rica. He sido, desde esa fecha, colegiado en forma permanente hasta el día de hoy", afirmó.

Y de inmediato explicó por qué el Gobierno de Luis Guillermo Solís no encontró en su expediente el documento que verifica su incorporación al colegio profesional.

"No tuve que presentar documento alguno por cuanto yo era juez del Tribunal Ambiental y todo mi expediente constaba en la Dirección de Recursos Humanos de esa dependencia. Hacen mal en utilizar artimañas perversas para esconder los actos cuestionables y cochambres de esta Administración", refutó el exjerarca.

Además, Casa Presidencial trasladó a la CGR los siguientes casos:

Administración Solís Rivera:

-Alexánder Mora, ministro de Comercio Exterior

-Olga Marta Sánchez, ministra de Planificación

-Carmen Muñoz, viceministra de Gobernación

-Víctor Barrantes, viceministro de Paz

-Melvin Jiménez, exministro de la Presidencia

-Ana Gabriel Zúñiga Aponte, viceministra de la Presidencia

-Ana Cristina Trejos, exviceministra de Vivienda

-Gina Paniagua, exviceministra de Agricultura

Administración Laura Chinchilla:

-Laura Alfaro, exministra de Planificación

-Ileana González Álvarez, exviceministra de Cultura

-Karina Bolaños, exviceministra de Juventud

-Wálter Navarro, exviceministro de Seguridad

-Freddy Montero, exviceministro de Seguridad

-Clotilde Fonseca, exministra de Ciencia y Tecnología

-Alejandro Cruz, exministro de Ciencia y Tecnología

-Dyalah Calderón, exviceministra de Educación

-Luis Carlos Araya, exviceministro de Transportes

-Francisco Marín, exviceministro de la Presidencia

-Gaudy Solórzano, exviceministra de Planificación

-Gloria Abrahams, exministra de Agricultura

-René Castro, excanciller y exministro de Ambiente

-Andrei Bourrquet, exviceministro de Ambiente

-José Lino Chávez, exviceministro de Ambiente

-Francisco Jiménez, exministro de Obras Públicas

Administración Óscar Arias:

-Ricardo Méndez Alfaro, exviceministro de Cultura

-Maria Elena Carballo, exministra de Cultura

-Laura Pacheco, exviceministra de Cultura

-Fernando Zumbado, exministro de Vivienda

-Amparo Pacheco, exviceministra de Comercio Exterior

-Alfredo Volio, exministro de Agricultura

-Roberto Dobles, exministro de Ambiente

-Sergio Fernández, entonces oficial mayor de Comex

-Alejandrina Mata, exviceministra de Educación

Administración Abel Pacheco:

-Amalia Chaverri Fonseca, exviceministra de Cultura

-Hernán Solano, exviceministro de Cultura

-Guido Sáenz, exministro de Cultura

-Rogelio Ramos, exministro de Seguridad

-Alberto Trejos, ministro de Comercio Exterior

-Ángelo Altamura, exministro de Vivienda