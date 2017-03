Presidencia se contradice y pasa por alto que directivos del Banco Popular cobren hasta ¢5,3 millones

Viceministro afirmó que queda a criterio de cada quien determinar si dietas son elevadas

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Casa Presidencial no midió con la misma vara el pago de dietas a los directivos del Banco Popular (BP) y a los del Banco Nacional (BN).

En el 2016, cuando cinco de los directivos del BN intentaron autonombrarse en las juntas de las empresas subsidiarias del Nacional, lo que les habría permitido cobrar más dietas, el presidente Luis Guillermo Solís fue duro y le pidió a la Junta Directiva del Banco que revisara y "ojalá" echara para atrás la modificación de las juntas directivas.

"Espero que se revierta (...), me parece que no conviene concentrar tanto, especialmente, a propósito de los signos que hay que mandarle al país en un momento de estrechez fiscal como este (...). La concentración de dietas en pocas personas, creo que es una cosa que apreciaría mucho el Gobierno de la República que la banca, en el uso de sus potestades y autonomía, reconsidere. Parece que eso es lo que la gente espera", declaró Solís en aquel momento.

LEA: Luis Guillermo Solís espera que directivos del Banco Nacional 'reviertan' autonombramientos

Empero, ahora la actitud de Casa Presidencial es distinta al conocerse que los directivos del Banco Popular (BP) perciben hasta ¢5,3 millones al mes por la cantidad de sesiones que cobran en las juntas de esta entidad financiara y sus subsidiarias.

El viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, evadió este martes calificar ese monto. Dijo que queda a criterio de cada cual determinar si el pago es mucho o poco para un directivo bancario. Incluso, recalcó que no hay ninguna ilegalidad, pues no conoce de la existencia de alguna denuncia por presuntas irregularidades en el pago de las dietas.

La Nación publicó el domingo 19 de marzo que un directivo del BP puede ganar hasta ¢5,3 millones mensuales por participar en las juntas directivas de la entidad financiera, más que un diputado, cuyo sueldo es de ¢3,8 mensuales, y que un ministro, cuyo sueldo base es de ¢2,6 millones. Incluso, se acercan al salario del presidente de la República, que ronda los ¢5,9 millones al mes.

Al año, el BP paga alrededor de ¢500 millones en dietas para sus 27 directivos, repartidos en cinco juntas: la Junta Directiva Nacional, la de Popular Seguros, la de Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI), la de Popular Pensiones y la de Popular Valores.

De hecho, el Popular desembolsa el triple de lo que gira el Nacional a los miembros de sus juntas directivas cada año.

"No llego a saber si es que se excedió el marco normativo (en el BP), porque si simplemente es que son muy amplias... no hay una denuncia de que son irregulares los pagos. Yo no conozco una denuncia sobre que los pagos sean irregulares", intentó justificar el viceministro ante las preguntas de la prensa durante la conferencia posterior a la sesión del Consejo de Gobierno de este martes 21 de marzo.

"De que los pagos sean altos, digamos, no hay denuncia, salvo una opinión muy personal de cada quien sobre si el pago es excesivo o no. El tema es ver si el pago es irregular o simplemente es alto", reiteró Mora, en momentos en que los diputados discuten un proyecto de ley para subir de siete a nueve el número de miembros de la Junta Directiva Nacional del BP.

LEA: Diputados se abren la puerta para ocupar cargos en la cúpula del Banco Popular

Mora evadió dar su criterio como viceministro de la Presidencia sobre la acumulación de dietas en el Banco Popular.

"Es una opinión muy personal sobre un tema que yo podría opinar con usted en otras circunstancias, no digamos hablando como viceministro, como en este caso", zanjó.

¿Por qué un directivo del BP puede elevar sus ingresos mensuales hasta los ¢5,3 millones? Esto ocurre porque, si bien este conglomerado financiero tienen 33 puestos en juntas, hay 5 directivos que repiten en varias, lo que les permite cobrar hasta 25 sesiones al mes, a un monto de ¢212.900 cada una.

LEA: Directivos del Banco Popular pueden ganar hasta ¢5,3 millones por asistir a juntas

El cambio que se intentó en la integración de las directivas en el Banco Nacional finalmente no fructificó, porque la decisión fue revertida; sin embargo, de haberse concretado el cambio, la presidenta del BN habría ganado dietas en cinco juntas directivas y otros dos directivos en cuatro.

La Procuraduría de la Ética emitió un informe sobre este caso a Casa Presidencial desde el año pasado, pero a la fecha Zapote no se ha pronunciado sobre los resultados del procedimiento administrativo que se abrió contra los directivos del BN.

DEL ARCHIVO: Directivos del Banco Nacional intentan acaparar juntas de subsidiarias

El Gobierno de Solís ha enfrentado en el pasado otros cuestionamientos sobre el gasto en remuneraciones en el sector financiero estatal. En la mayoría de los casos, Zapote ha reconocido estar impedido de hacer algo para recortar el gasto en ese rubro, dada la autonomía de la que gozan la mayoría de las entidades que componen ese brazo del Gobierno.











Comparta este artículo Nacional Presidencia se contradice y pasa por alto que directivos del Banco Popular cobren hasta ¢5,3 millones Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Presidencia se contradice y pasa por alto que directivos del Banco Popular cobren hasta ¢5,3 millones Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.