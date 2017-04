Repase aquí las incidencias de la convención interna del PLN: Álvarez sugiere fraude y Figueres llama a la calma

Elección de candidato presidencial

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El Tribunal de Elecciones Internas del PLN emitió un último corte a las 11:08 p. m. con el 17,69% de las mesas escrutadas. Antonio Álvarez recibía el 45,22% de los votos; José María Figueres el 40,2%; Rolando González el 8,04% y Sigifredo Aiza, el 6,53%.

A esta hora, están contadas 361 de las 2.130 juntas de votación. Y el Tribunal dijo que pararía la digitación de los datos y que los reanudaría el lunes.

Álvarez Desanti envió una delegación de cuatro personas al Balcón Verde, sede del PLN, por sospechas de manejo irregular en la contabilidad de los votos. Dijo que hay secretismo. "No vamos a permitir que aquí se dé un fraude".

"Es muy sospechoso el procedimiento", declaró. Según dijo, le parece muy extraño que, a las 11:15 p. m., no se tengan datos cuando se esperaba un resultado sólido desde la 9 p. m. "Resulto curiosísimo que el Tribunal no haya dado la información", dijo.

El diputado calificó de inaceptable que se pare el conteo, y que desea que prosiga. "Es un procedimiento totalmente anómalo trabajar a puerta cerrada sin estar dando la información y que digan que van a cerrar a las 11:15 p. m. el conteo".

Dijo que no entiende cómo el Tribunal no contabilizó las actas de cierre de cada junta, cuando las tendencias las tienen desde las 8 p. m. Por ello, envió al Balcón Verde a Carlos Ricardo Benavides, Luis Liberman, Ronny Monge, y David Garita.

Por su parte, Figueres afirmó: "Vamos a ir a dormir y mañana ganamos esto, estamos seguros de que saldremos vencedores".

Consultado sobre lo dicho por su contrincante, declaró: "¿Cómo se le ocurre decir semejante tontería? Antonio lo que debería hacer es tranquilizarse".

José María Figueres confía en la victoria y se matiene optimista pese a los anuncios preliminares que lo colocaron en segundo lugar, y lo alejaron, preliminarmente, de la posibilidad de ser el candidato que representará al Partido Liberación Nacional en las elecciones presidenciales del 2018.

Los miembros de su tendencia se mantienen optimistas pues aseguran que, conforme se escrutinen más mesas, el porcentaje de votos para Figueres irá en aumento. Así lo confirmó el exministro de Seguridad, Fernando Berrocal, quien para esta contienda fungió como jefe de campaña para la tendencia figuerista en el cantón Central de San José. Berrocal adelantó que conteos propios de la tendencia del exmandatario equilibran la contienda conforme se suman mesas e, incluso, lo colocan arriba de Álvarez Desanti.

En una declaración cerca de la medianoche, Álvarez Desanti agregó: "No vamos a presumir que está pasando nada malo, vamos a dar un voto de confianza, de que es inoperancia por inutilidad. Quiero pedirles que vayamos a descansar, que dejemos esto en manos de nuestros fiscales, estamos en las manos de gente firme, valiente y, sobre todo, gente honrada de una probidad que van a estar ahí fiscalizando que todo se realice de la mejor manera".

"Podemos ir a dormir tranquilos, me han dicho que puedo soñar con los angelitos y ya saben con quién no voy a soñar. Una vez que se conozcan los resultados, iniciaremos los procesos que siguen que son lograr la unidad del partido".

Informaciones previas

A punto de iniciarse la conferencia de prensa en el Balcón Verde. Los seguidores de Álvarez Desanti se abrazan antes que empiece el acto.

El Partido Liberación Nacional (PLN) anuncia a las 9 p. m. el resultado de la convención interna celebrada este 2 de abril, para elegir a su candidato presidencial del 2018. Siga en vivo aquí los resultados.

Los aspirantes deben obtener, al menos, un 40% de los sufragios válidos emitidos para poder convertirse en el próximo candidato presidencial del PLN. En caso de que ninguno obtenga dicho porcentaje, el Partido deberá celebrar una segunda ronda con los dos aspirantes que logren mayor apoyo.

Liberación esperaba contar con la participación de 350.000 votantes en sus elecciones internas que se prolongaron por 10 horas, de 8 a. m. a 6 p. m.

Antes de las 8 p. m., José María Figueres dijo: "Yo soy muy optimista con respecto a nuestro triunfo en primera ronda, las informaciones que tuvimos son buenas. Estamos muy serenos, muy tranquilos".

Al consultársele sobre los resultados preliminares que ha recibido, respondió: "Eso lo sabremos ahora, que nos lo diga el Tribunal".

El precandidato se ha mantenido junto a sus seguidores a la espera de los resultados, en su sede de campaña, en Sabana oeste. Se ha dedicado a atender la prensa y sacarse fotos con quienes lo apoyan.

Antonio Álvarez, en tanto, saldrá a hablar, una vez conocidos los resultados, en un parqueo ubicado al costado norte del parque Morazán, en San José. Por ahora, el grupo Marta y los del Barrio amenizan la espera.

A las 6 p. m.: El PLN comenzó el conteo de votos de su convención para elegir al candidato que aspirará a la presidencia del país el domingo 4 de febrero del 2018. Los primeros datos los dará a las 9 p. m.

Figueres con seguidores en Cartago. En varios puntos de la Gran Área Metropolitana (GAM) se observó una escasa afluencia de personas. (Adrián Soto) Momento en que Antonio Álvarez vota en la escuela Josefita Jurado en Curridabat Figueres votó en horas de la mañana. Rolando González junto a la expresidenta Laura Chinchilla esta mañana José María Figueres visitó la tumba de su padre al inicio de la jornada. Antonio Álvarez en una entrevista en La Nación Rolando González empezó sus actividades asistiendo a misa.

Los cuatro precandidatos tienen planeado reunirse con familiares y colaboradores para esperar los resultados.

José María Figueres permanecerá en su casa de campaña, ubicada cerca del Balcón Verde, en Sabana oeste. Antonio Álvarez se instalará en el parqueo Morazán, en San José.

Rolando González estará en un salón del Hotel Barceló San José (antiguo San José Palacio), mientras Sigifredo Aiza indicó que irá a la casa de un amigo.

Luego de cerradas las urnas, Álvarez Desanti visitó al expresidente Óscar Arias, quien desistió de aspirar a un tercer periodo presidencial y decidió darle su apoyo al presidente legislativo.

En la casa del exmandatario, Álvarez le dijo: "Queríamos venir con Nuria (Marín, su esposa) y con las hijas y con uno de los yernos para darle las gracias por el apoyo que usted me dio desde el inicio, me llevó al gobierno suyo teniendo yo 28 años, fue valiente usted".

Arias, por su parte, dijo "en mi vocabulario no está la palabra perder". Luego, declaró que lo dijo en broma.

Antes del cierre de las urnas, los cuatro aspirantes intensificaron sus llamados para que los verdiblancos votaran.

Aprovecharon sus redes sociales y cualquier entrevista en medios de comunicación y las visitas a los centros de votación para pedir apoyo.

LEA: TSE: votar hoy no acarrea obligaciones con el PLN

Los llamados de los precandidatos se intensificaron luego de que las fuertes lluvias, registradas a inicios de la tarde en varios sectores del país, amenazaran con enfriar el cierre de las elecciones internas del PLN.

A la 1:15 p. m., Aiza se mostró optimista de que los verdiblancos salgan a votar "en forma secreta" por él. Así lo expresó luego de visitar la Escuela García Monge, en Desamparados.

"Pido a los costarricenses que salgan a votar. Habiendo tantos actos de corrupción, que hagan la diferencia, que si quieren luchar con la pobreza y si quieren luchar contra la mala fe que salgan a votar por mí", clamó.

Optimismo

Mientras tanto, a las 2:38 p. m., a la salida de una entrevista en un medio de comunicación, Figueres aprovechó para lanzar una bocanada de optimismo sobre la marcha de las votaciones.

"Nos puede afectar un poco la lluvia, pero aún así la familia liberacionista está saliendo a votar. Tuve un reporte de Pérez Zeledón, donde me dicen que está lloviendo, pero también están lloviendo los votos", aseveró.

El aspirante incluso se dio a la tarea de usar los teléfonos de las personas que le piden tomarse un selfi con él para enviarle mensajes grabados a los contactos de sus seguidores.

A las 3:15 p.m., en la Escuela Josefita Jurado, de Curridabat, Figueres transmitió un llamado con el celular de su hija, Eugenia, donde pidió a sus partidarios tomar un paraguas o una sombrilla para salir a votar.

Por su parte, a las 2:30 p. m. Roberto Thompson, alcalde de Alajuela y simpatizante de Álvarez, admitió que la lluvia podría afectar durante el cierre de las convención.

Sin embargo, se manifestó confiado en que la afluencia de liberacionistas mejoraría.

Thompson dio sus declaraciones mientras esperaba la llegada de Álvarez al Instituto de Alajuela. Allí se presentó un altercado entre la comitiva del aspirante y uno de los nietos de Rolando González, del mismo nombre.

El incidente ocurrió cuando el equipo de multimedia del precandidato tuvo un forcejeo, a la salida del centro educativo, con otro grupo en el que se encontraba el joven.

Luego de un cruce de palabras fuertes y empujones, el muchacho fue retirado del lugar por varios allegados y el grupo de Álvarez reanudó su camino.

Tibio ambiente.

En recorridos realizados por La Nación, durante la mañana de este domingo, se observó una escasa afluencia de personas en varios recintos electorales de la Gran Área Metropolitana (GAM).

En la Escuela Enrique Pinto, de San Rafael de Alajuela, por ejemplo, se notaba mayor movimiento que en otros centros de la zona. Sin embargo, algunos voluntarios dijeron que la participación era más baja de lo esperado.

Fernando Berrocal, encargado del figuerismo en el cantón central de San José, calificó en ese momento como “normal” la afluencia a las urnas y señaló que en esa zona algunos centros de votación abrieron tarde.

“Pero vamos bien, es una votación interna”, alegó el dirigente.

Mientras tanto, Fernando Zamora Castellanos, secretario general del PLN, rechazó algunos reportes sobre supuestos problemas de acceso al sistema de consulta que habilitó del Partido para sus votantes.

Zamora afirmó que, luego de varios chequeos, se confirmó que la plataforma se encontraba en perfecto estado. Los interesados podían ingresar a la página www.inscripciones.plndigital.com para averiguar dónde votaban.

Desde temprano

Los precandidatos arrancaron la jornada de este domingo con llamados a los liberacionistas para que se presente a depositar su voto.

Aiza y Figueres acudieron a las urnas apenas abrieron. El primero sufragó en el Liceo de Nicoya, a las 8:00 a.m., y el segundo lo hizo, a las 8:12 a. m., en la Escuela Mixta de San Cristóbal Sur de Desamparados.

Mientras tanto, Álvarez se presentó a la escuela Josefita Jurado, de Curridabat, a eso de las 9:15 a m., y González votó, a las 10:05 a. m., en la Escuela Juan Rafael Meoño, de Alajuela.

"Aquí estamos, con muchas ganas, mañaneando tempranito, y pidiéndole a los liberacionistas que salgan a votar", manifestó Figueres, quien luce la camisa blanca que lo acompañó toda la precampaña.

Minutos antes, visitó la tumba de su padre, el exmandatario y fundador del PLN, José Figueres Ferrer, para depositar una ofrenda floral en compañía de su madre Karen Olsen y su novia Cinthia Berrocal.

Allí, el exministro de Trabajo, Francisco Morales, pronunció un discurso sobre don Pepe Figueres y se lanzaron varios vivas en su memoria.

Por su parte, Álvarez admitió que el ambiente electoral lucía muy tibio durante las primeras horas de la mañana, pero se mostró confiado en que calentaría durante el resto de la jornada.

"Hay que venir a votar, no hay que perder esa oportunidad de elegir", manifestó el aspirante en compañía de su esposa Nuria Marín y su nieta, Isabela, de seis años.

Minutos antes de votar, Álvarez descartó la participación de Figueres en un eventual gobierno suyo e insistió en que, si no gana la convención, se dedicará a su casa y a su familia. Él también es diputado y una vez pasado este proceso de convención, se reincorpora al Congreso, donde es presidente.

LEA: ¿Cómo votar en la convención del PLN?

Por su parte, Rolando González inició su jornada asistiendo a misa en la Catedral de Alajuela junto con su esposa, la vicealcaldesa de ese cantón Dinorah Barquero, y luego se dirigió a la Escuela Juan Rafael Meoño.

Frente a ese centro educativo, en plena calle, González sostuvo un breve encuentro con la mandataria Laura Chinchilla y con Jorge Pattoni, presidente interino del PLN.

El aspirante aseveró que había un "voto silencioso" favorable a él fluyendo hacia los centros de votación. Alegó que eran personas que no se reportaban en las mesas de las tendencias sino que van directo al recinto electoral.

"Eso me complace mucho por que el voto que va estar conmigo es un voto de gente que no está apegada a la estructura, que no está supeditada a lo que le den", manifestó.

Intensa actividad

Sin duda, esta mañana, la mayor conglomeración de personas se registró en los lugares visitados por los precandidatos, en especial Figueres y Álvarez, donde la gritería, la música, las serpentinas y las banderas sí se hicieron sentir.

En medio de constantes ráfagas de “Figueres, Figueres” y “Toño, Toño” descargadas por sus seguidores más entusiastas, ambos aspirantes no escatimaron a la hora de dar saludos, besos, abrazos o tomarse selfies.

La caravana motorizada que acompañaba a Figueres también intentaba despertar el entusiasmo de los verdiblancos. Una tumbacocos abría paso a la comitiva tocando, una y otra vez, el “Corrido a Pepe Figueres”.

En Los Ángeles de Cartago, al exmandatario fue recibido con una banda que entonaba piezas al estilo de los desfiles del 15 de setiembre.

Antonio Álvarez también fue acompañado por aplausos, consignas y hasta flores en su recorrido por los centros de votación.

En Desamparados, el aspirante fue recibido por un bullicioso grupo encabezado por el exdiputado Óscar Núñez que medía fuerzas, a punta de galillo, con una barra de figueristas entre los que se encontraba la exdiputada Annie Saborío.











Comparta este artículo Nacional Repase aquí las incidencias de la convención interna del PLN: Álvarez sugiere fraude y Figueres llama a la calma Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Repase aquí las incidencias de la convención interna del PLN: Álvarez sugiere fraude y Figueres llama a la calma Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.