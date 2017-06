Idea de permitir candidaturas a personas sin 2 años de militancia ronda en el PLN

La Asamblea Nacional de Liberación Nacional (PLN) podría discutir este sábado la posibilidad de que se postulen al cargo de diputado, en el 2018, personas que se habían alejado del partido o que nunca han militado en este.

"Sí existe la idea de que el partido debe tener una apertura con gente que por diversas razones y en diferentes partes del país, estaban alejadas del PLN. Hay muchos, incluyendo dirigentes de San José, que quieren regresar al Partido, sobre todo después de la elección de Antonio Álvarez", dijo el alcalde josefino Johnny Araya.

Para abrir esa puerta, los asambleístas tendrían que aprobar una reforma que se contraponga al requisito establecido en el estatuto liberacionista, el cual exige al menos dos años de militancia para aspirar a un puesto de elección popular por el PLN.

La Asamblea, agendada para iniciar a las 10 a. m. de este sábado 17 de junio, plantea como puntos más importantes la ratificación de la candidatura de Antonio Álvarez Desanti a la presidencia de la República y la aprobación del reglamento de elección de candidatos a diputados.

La propuesta para levantar el requisito de dos años entraría sería presentada en el apartado de "asuntos varios" mediante moción y pondría a discusión si se permite una "amnistía", como también se le llama en los pasillos del Balcón Verde a esta licencia para postularse sin cumplir con la militancia.

Fracisco Chacón, jefe de campaña del candidato Antonio Álvarez Desanti, negó que la iniciativa provenga del cuartel del aspirante presidencial, aunque aceptó que el tema estaría en discusión a pesar de que no consta en la agenda oficial de la cita del sábado.

"Don Antonio Álvarez no ha propuesto ninguna moción en ese sentido. Tenemos entendido que algunos de los miembros de la Asamblea Plenaria están considerando hacerlo, tal y como se hizo hace 4 años", dijo el exministro de Comunicación.

De momento, nadie quiere asumir la responsabilidad de la moción.

Tanto Francisco Chacón como Johnny Araya niegan que el abrir una ventana de perdón sea un compromiso entre el candidato presidencial y el partido cantonal Alianza por San José, con el que ganó el actual alcalde en el 2016, con motivo del regreso de este a Liberación.

Araya regresó al PLN tras el triunfo de Álvarez Desanti en la convención.

"Tampoco existe ningún compromiso con Alianza por San José ni con don Johnny", dijo Chacón. "No hay ningún compromiso conmigo en cuanto a diputaciones. Es un tema que no ha formado parte de las conversaciones que he tenido con Antonio", enfatizó Araya.

El alcalde josefino cuenta entre sus colaboradores con dirigentes que le ayudaron en su paso por Alianza por San José, y que luego apoyaron abiertamente a Antonio Álvarez en la convención verdiblanca frente a José María Figueres el pasado 2 de abril. Tal es el caso de su asesor de despacho, Danny Vargas, hermano del segundo viceacalde josefino, Mario Vargas.

En desacuerdo

A Mario Quirós, exjefe de campaña de José María Figueres, no le parece conveniente que se modifique el estatuto buscando beneficiar a personas que no cumplen con lo establecido en el artículo 14.

"La convocatoria hecha por el Partido no incluye una propuesta de amnistía, una propuesta de ese tipo implicaría una reforma a los estatutos, una resolución de ese tipo sería ilegal. No se pueden conocer asuntos para los que la Asamblea no está convocada y, por ende, un asunto de este tipo, que implicaría una reforma tácita a los estatutos, estaría viciado de ilegalidad", aseveró Quirós.

"Don Francisco Chacón me dijo que, de su tendencia, no están por proponer ninguna reforma de ese tipo, ni tienen ninguna moción preparada en ese sentido. Si se presentara, tendríamos que analizar en su momento bajo qué términos se presenta porque no es conforme al estatuto", enfatizó Quirós.

Para el figuerista, la moción es "innecesaria", toda vez que "cualquier persona es libre de afiliarse al Partido Liberación Nacional, lo único es que el Partido establece como condición un compromiso real con la ideología y principios del Partido, y que no lo usen solo como plataforma electoral cuando les conviene y por eso es que existen los dos años de militancia".

El exdiputado y expresidente del PLN, Bernal Jiménez, rechazó la idea de que se presente una moción de este tipo en la Asamblea, más allá de cualquier acuerdo previo entre grupos o tendencias.

"A mí de ninguna manera me parece que vayan a postularse a diputaciones quienes no cumplan con los dos años de militancia que establece el estatuto. Diferente es abrir las puertas a compañeras y compañeros que han estado fuera del Partido. Eso no quiere decir que se deba cambiar las militancias o que vuelvan condicionando el acceder a una posición determinada, ni cosa parecida. Si vuelven, que se esperen y cumplan los requisitos de militancia", dijo Jiménez.

"Yo defiendo a la dirigencia del Partido, me parece que la dirigencia no puede estar sustituida por personas que acaban de entrar y a la dirigencia, me refiero a quienes aspiran, cumpliendo los requisitos que establece el estatuto". agregó Jiménez.

Un silencio prudente.

Pese a lo polémico del tema, los militantes verdiblancos, en especial aquellos que aspiran a una candidatura diputadil, muestran molestia por la posibilidad de que personas que no han militado de acuerdo con lo que dice el estatuto del Partido puedan saltarse la fila y meterse de lleno a pelear una diputación.

Pero ante la insistencia de que den un criterio, estos militantes prefieren mantenerse al margen, pues no quieren poner su nombre en riesgo abriendo la polémica tan cerca de la Asamblea.

Este diario conversó con cuatro asambleístas verdiblancos que aceptaron conocer de la propuesta de moción; sin embargo, prefirieron ser prudentes, para no caer en lo que podría considerarse indisciplina partidaria.

¿Qué dice el estatuto del PLN?

El artículo 14 del estatuto del PLN señala, en su inciso c, que para nominar el nombre de alguien a un puesto de elección es requisito "poseer membresía ininterrumpida en el Partido durante los últimos dos años previos a su elección o nombramiento".

La moción que se prepara en las tiendas verdiblancas permitiría a quienes se han alejado de la militancia del Partido (incluso a quienes nunca lo han sido) el optar por una candidatura a diputado, pasando por encima de otros que han esperado su turno de acuerdo con los estatutos de la agrupación.