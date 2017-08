Equipo de Rodolfo Piza admite error en idea de dar 'premios' mediante app del candidato

El equipo de campaña del PUSC reconoció que cometió un error en torno a la idea de otorgar premios entre las personas que utilicen la aplicación móvil del candidato presidencial Rodolfo Piza Rocafort.

Según la encargada de prensa de Piza, Betsy Rojas, el mensaje utilizado "no fue el mejor".

Si bien la aplicación del candidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) está disponible desde mayo pasado, las críticas sobre clientelismo político surgieron la semana pasada a raíz de un mensaje en el que se invita a los usuarios de redes sociales a utilizar la aplicación digital para ganar premios.

"Desde la aplicación Piza 2018, podrá encontrar contenido exclusivo y acumular puntos para intercambiarlos por premios", dice uno de los mensajes publicados en Facebook, el pasado 7 de agosto.

En Twitter, también se lanzó la invitación: "Descargando la aplicación y acumulando puntos concursarán para los premios mensuales, los invito a responder las trivias y demás dinámicas".

La encargada de comunicación de Piza reconoció que el mensaje se prestó para malinterpretaciones, según las críticas de redes sociales.

"Reconocemos que la formulación del mensaje no fue la mejor. Debido a las interpretaciones a las que ha dado lugar, aclaramos que la app Piza 2018 busca primordialmente interactuar con activistas del Partido Unidad, quienes valoran algunos beneficios o 'premios' que daremos por cooperar con el contenido en la app", dijo Rojas.

Según dijo, los premios son cosas "pequeñas y simbólicas", como productos con logos de campaña o citas para conocer al candidato.

"Esos beneficios son cosas pequeñas y simbólicas, que no se deben malinterpretar, porque son recuerdos como camisetas del Partido o espacios para conocer personalmente al candidato. Son el tipo de cosas o gestos que una persona involucrada con la campaña puede apreciar, aunque no representen mayor cosa para quien no tiene ese nivel de participación. De nuevo, esto no quita que el mensaje debió formularse mejor, apreciamos la realimentación recibida y aprenderemos de esta experiencia para mejorar", señaló.

En la aplicación, los usuarios pueden conocer las ideas del candidato, así como participar de trivias y otros concursos. Rojas detalló que hasta este miércoles existían unos 900 usuarios interactuando en la plataforma.

TSE sin denuncias

Aunque sobre este asunto particular no existen denuncias, el director del Registro Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Héctor Fernández, explicó que el artículo 279 del Código Electoral se refiere a esta falta de tipo penal.

Dar u ofrecer dádivas para influir en el voto puede ser un delito, según el Código.

"Se impondrá pena de prisión de dos a doce meses a quien, por medio de dádivas, promesas de dádivas violencia y/o amenazas, trate de inducir o induzca a una persona a adherirse a una candidatura, a votar en determinado sentido o a abstenerse de hacerlo", señala el mencionado artículo.

Fernández explicó que el artículo es muy amplio en cuanto a quien corresponde la pena, así como el tipo de dádiva, pues no entra a detallar el tipo, ni el valor.

Además, detalló que en caso de que el Tribunal reciba una denuncia de este tipo, procede realizar una investigación preliminar y enviarla al Ministerio Público.

Críticas

Estos son algunos comentarios en redes sociales que se hicieron en contra la campaña.