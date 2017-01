Patricia Mora contrata a abogado para enfrentar juicio por difamación

La presidenta y diputada del Frente Amplio (FA), Patricia Mora, contrató un abogado externo, ajeno al partido, para enfrentar un juicio por difamación y calumnias, ante la Sala Tercera.

Mora se asesorá por el penalista José Joaquín Ureña Salazar, aunque dijo que también escuchará consejos del jefe de su bancada, Edgardo Araya y el excandidato presidencial, José María Villalta, así como por de jóvenes abogadas del FA.

La frenteamplista enfrenta una querella de Óscar Echeverría Heigold, propietario de la finca Chánguina, ubicada en Palmar Sur, de Osa.

El finquero cuestionó unas declaraciones que Mora dio en un programa del Canal 13, donde dijo que él se robaba las cuotas obrero patronales de los trabajadores de su finca.

Ese día también afirmó que, desde el 2011, Echeverría Heigold no tenía poder sobre la finca Chánguina, pues ese año se le venció el contrato de arrendamiento que tenía con el Estado.

“Yo lo dije y lo sigo sosteniendo, hay ahí una doble falta. Una es el señor Echeverría Heigold se dejó el dinero de los trabajadores, sus cuotas obrero que pagaban mes a mes, y la otra, es que él no ponía su parte, la que le correspondía como patrono. A los trabajadores los ponían a hacer una fila aparte donde estaban los morosos de la Caja (Costarricense del Seguro Social (CCSS))”, expresó la diputada.

Junto a ella, en la querella también figura como imputado Daniel Villalobos Ferreto, uno de los parceleros que ha cuestionado a Echeverría Heigold la falta de pago de las prestaciones, luego de declararse en quiebra.

Mora como miembro de un supremo poder de la República debe enfrentar el juicio ante los magistrados de la Sala Tercera y para ello, debió renuncia a su inmunidad parlamentaria.

Ella se despojó de ese fuero el 28 de noviembre del 2016, pero la decisión quedó en firma hasta el 5 de diciembre anterior, cuando se conoció en el plenario de la Asamblea Legislativa.

LEA: Sala III pide a Congreso levantar inmunidad a Patricia Mora para juicio por difamación

La diputada asegura que tiene las pruebas suficientes para comprobar que lo dijo es cierto y que no difamó o calumnió a alguien.

“Nunca he hecho una denuncia en el Plenario que no tenga documentada. Creo que la inmunidad es una institución muy valiosa, que los permite a los parlamentarios hacer control político sin amarrar, pero renuncio a ella para demostrarle al pueblo de Costa Rica que yo no difamé a nadie. Yo no voy a ir a defenderme, voy a ir a acusar a un patrono inescrupuloso”, dijo Mora.











Comparta este artículo Nacional Patricia Mora contrata a abogado para enfrentar juicio por difamación Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Patricia Mora contrata a abogado para enfrentar juicio por difamación Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.