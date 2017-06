Disputa por mecanismo para definir candidatos a diputado rompe la Asamblea Nacional del PUSC

Por tercera ocasión en ocho meses, el PUSC suspendió su Asamblea Nacional antes de discutir un tema que ha resultado difícil para los rojiazules: cómo repartir entre hombres y mujeres los primeros lugares de las siete papeletas provincias para diputados del 2018.

Este domingo, la sesión terminó justo después de que el exdiputado limonense Wálter Céspedes (2010-2014) empezó a gritar dentro del salón donde se celebrana la Asamblea, en el hotel Crowne Corobicí, en San José.

Según Céspedes, el diputado herediano William Alvarado lo estaba acusando injustamente de promover el rompimiento del cuórum, razón por la cual al final de cuentas se suspendió la reunión partidaria.

Los asambleístas estaban en receso y, antes de que se entrara a discutir el tema de paridad de género, el legislador Alvarado le preguntó a Céspedes en dónde estaban los delegados de Limón, quienes se hallaban fuera del salón, lo que impedían alcanzar el mínimo de 36 asambleístas presentes para reanudar la sesión. Solo habían 33 delegados.

"Me están acusando injustamente". "Si quieren que me vaya, me voy". "¿Así quieren unir al partido?", expresó Céspedes, mientras el diputado Gerardo Vargas intentaba calmarlo.

Tras lo acontecido, el Comité Ejecutivo levantó la sesión, sin que la Asamblea Nacional de la Unidad Social Cristiana (PUSC) decidiera cómo se aplicará la regla 4-3, que obliga a que si cuatro provincias son encabezadas por hombres, las otras tres papeletas diputadiles las deben liderar mujeres; y viceversa.

La Sala IV exigió aplicar esta norma después de las elecciones del 2014, en las que el PUSC, por ejemplo, encabezó las siete provincias con hombres y solo aplicó la paridad de género en forma vertical: es decir, alternando hombres y mujeres dentro la misma papeleta.

Inmediatamente después de levantada la sesión, el presidente de la agrupación, Pedro Muñoz, intentó bajarle el tono a lo sucedido. Informó de que ese tema no discutirá de nuevo en la actual Asamblea Nacional, sino que esperarán a que sus miembros cambien una vez concluidos los procesos de renovación de estructuras en las asambleas provinciales.

El presidente partidario, en compañía del candidato presidencial, Rodolfo Piza, insistió en que la paridad que exige la Sala IV se dará de forma natural. Aduce que, después de las elecciones distritales del 4 de junio, ya se puede medir la fuerza de cada uno de los aspirantes y prever en cuáles de las siete provinciales irá una mujer de primero y en cuáles irá un hombre, sin querer adelantar nombres.

"No hay consenso sobre el tema. Mi posición es que en las asambleas provinciales van a salir naturalmente tres hombres y cuatro mujeres, pero no ha habido un consenso sobre esta propuesta", dijo Muñoz.

Y Piza agregó: "Recuérdese que los asambleístas son nuevos y, naturalmente, por los resultados de las distritales, no tengo la menor duda de que van a salir tres o cuatro mujeres encabezando".

Añadió que cada Asamblea Provincial será la encargada de definir el género que encabezará la papeleta.

Posteriormente, si se da el caso de que no se cumplió la paridad de 4-3, la nueva Asamblea Nacional será la encargada de definir en cuáles de las siete papeletas se variará la propuesta hecha por las respectivas asambleas provinciales. Así lo explicó la subsecretaria de la Secretaria de la Mujer del PUSC, Marlene Mora.

Un grupo de los delegados actuales está en contra de la propuesta de que sea en las asambleas provinciales donde se defina el tema, plan que es respaldado por el candidato Rodolfo Piza.

Por el contrario, quienes estuvieron en la tendencia del otro precandidato, Rafael Ortiz, abogaban porque fuera al azar, en una rifa, como lo hizo el Frente Amplio.

En Liberación Nacional (PLN), se le dio la potestad al candidato Antonio Álvarez Desanti para que escigiera en qué provincias encabezarán mujeres y en cuáles hombres.