PUSC lamenta ataque de jefa del PLN a la defensora de los Habitantes

La Unidad Social Cristiana (PUSC) lamentó que la jefa de fracción del PLN, Karla Prendas, la emprendiera contra la defensora de los Habitantes, Montserrat Solano, luego de que esta última llamara la atención a los diputados por temas como déficit fiscal, empleo público e IVM.

Gerardo Vargas Rojas, diputado socialcristiano, consideró inapropiado que Prendas mencionara la posibilidad de eliminar la obligación de dedicarle una sesión entera por año, en el Plenario legislativo, a la rendición de cuentas de la Defensoría de los Habitantes.

"La pretensión del PLN de eliminar el informe anual de la defensora, para no escuchar lo que no quieren o lo que no les gusta, es la típica reacción del avestruz, no pueden pretender callar a la defensora porque no les guste lo que diga", dijo Vargas. "No podemos callar a quien opina diferente a uno".

LEA: PLN la emprende contra la defensora de los Habitantes luego de sus críticas

Prendas mencionó esa posibilidad luego del discurso que la defensora Solano pronunció el lunes en el Plenario y después de que cuestionara que tres diputados del PLN, tres del PUSC, tres del Frente Amplio y una del PAC aprobaran un proyecto que golpearía financieramente al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS, aunque tenían datos contradictorios sobre el impacto del plan.

"Algunos compañeros de la fracción estuvimos analizando una iniciativa del diputado Ronny Monge para eliminar la obligación de dedicarle una sesión entera al informe de la Defensoría (...), que no tiene ninguna productividad. Hay molestia con la defensora por hacer señalamientos sobre algunos (problemas), pero no contribuye a solucionar esas situaciones". Karla Prendas, jefa de fracción del PLN

La jefa de Liberación Nacional (PLN) criticó a Solano por cuestionar la aprobación del proyecto y luego negarse a liderar una mesa de diálogo para esclarecer el efecto que tendría, sobre el IVM y sobre las finanzas públicas, el texto que permitiría a un grupo de docentes llevarse sus cotizaciones de la CCSS para obtener una mejor pensión en un régimen del Magisterio, con cargo al Presupuesto Nacional.

"Algunos compañeros de la fracción estuvimos analizando una iniciativa del diputado Ronny Monge para eliminar la obligación de dedicarle una sesión entera al informe de la Defensoría (...), que no tiene ninguna productividad. Hay molestia con la defensora por hacer señalamientos sobre algunos (problemas), pero no contribuye a solucionar esas situaciones", dijo la diputada Prendas.

Solano rechazó coordinar la mesa porque la Defensoría no fue consultada antes de que los legisladores aprobaran el proyecto y porque considera que lo que ahora requieren es un estudio matemático. El lunes, además, "con tono grave", llamó a los diputados a no dejar sus cargos sin hacer contribuciones para poner orden en el empleo público y para salvar las deterioradas finanzas del Estado.

El diputado del PUSC agregó: "La defensora externó su posición y yo creo que podemos compartirla o no, pero pretender callarla no se vale. Ella, por ley, tiene que dar un informe a la Asamblea Legislativa. Ella rindió su informe, podemos criticar o alabar ese informe, pero no callarla, callar a quien piensa diferente, o no nos gusta, no es lo más democrático y además es una reacción avestruz".

"En el fondo yo comparto el criterio de la defensora en el sentido de que debieron tener datos subjetivos para tomar la decisión, pero independientemente lo que nos razonables es pretender callar a la defensora o eliminar el informe institucional porque no nos parezca lo que dijo". Gerardo Vargas Rojas, diputado del PUSC

No obstante, el diputado liberacionista Ronny Monge negó que su proyecto tenga relación con las críticas que su bancada ha hecho a la gestión de Solano.

Sí aceptó que la idea surgió al ver el poco interés que, según él, demuestran los diputados en general y los medios de comunicación acerca del informe de la Defensoría.

La jefa del PLN incluso culpó públicamente al PUSC por la votación del proyecto de los docentes, alegando que los rojiazules presionaron para que se diera el primer debate en la Comisión Plena Primera el 7 de junio.

Aunque tres diputados del PUSC votaron a favor del proyecto que golpearía al IVM, el diputado Vargas dijo que él comparte la crítica de la defensora, al grado de que la fracción acordó revisar los datos y pedirle criterio a la Superintendencia de Pensiones (Supén).

"En el fondo yo comparto el criterio de la defensora en el sentido de que debieron tener datos subjetivos para tomar la decisión, pero independientemente, lo que no es razonable es pretender callar a la defensora o eliminar el informe institucional porque no nos parezca lo que dijo", declaró Vargas.