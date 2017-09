PLN encabezará papeletas para diputados con 4 hombres y 3 mujeres

San José

Cuatro hombres y tres mujeres fue el esquema que escogió el Partido Liberación Nacional (PLN) para encabezar las siete papeletas de candidatos a diputados para las elecciones del 4 de febrero del 2018.

Fue el candidato presidencial del PLN, Antonio Álvarez Desanti, por mandato de la Asamblea Nacional del partido, quien hizo la distribución para cumplir con la paridad horizontal de género que impuso el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a los partidos políticos con el fin de lograr que más mujeres encabecen papeletas diputadiles.

Hasta las elecciones presidenciales del 2014 el TSE únicamente exigía a los partidos una distribución equitativa de género vertical en las papeletas de candidatos a diputados. Es decir, si una lista la encabezaba un hombre el segundo lugar era para una mujer y así sucesivamente hasta completar todos los puestos. Ahora esa alternancia de género también la deberán garantizar las fuerzas políticas en el primer lugar de cada papeleta.

Álvarez Desanti decidió que las papeletas de candidatos a diputados de San José, Alajuela, Heredia y Guanacaste las encabece un hombre, mientras que reservó el primer lugar de las nóminas de Puntarenas, Limón y Cartago para mujeres.

Desde junio pasado, cuando la Asamblea Nacional aprobó la modificación estatutaria para que el candidato presidencial sea quien defina el género que encabeza cada lista provincial por las diputaciones, Álvarez Desanti dijo que dicha decisión es de carácter político y criticó a los partidos que han anunciado que tal determinación la dejarían a la suerte, mediante sorteos para conocer cuáles provincias serán comandadas por una mujer o por un hombre en la búsqueda de diputaciones.

Además de la prerrogativa de elegir la distribución de género en el primer lugar de las papeletas, el candidato escogerá a dedo a los candidatos que irán en los primeros cuatro puestos en la papeleta por San José.

Decisión política

Álvarez Desanti había adelantado que iba a definir el esquema para cumplir con la paridad horizontal de género después de consultar qué consideraba más oportuno la dirigencia local de cada una de las provincias.

Este jueves dijo que cumplió con ese compromiso que consultó a todos los dirigentes locales liberacionistas en las siete provincias.

"Es una decisión muy difícil porque desde el momento mismo en que se pone a un género se reduce a la mitad de la población para aspirar al puesto. Hice una valoración de dónde había liderazgos más fuertes de hombres y mujeres, en algunos casos fue natural y se simplificaba mucho, como en el caso de Puntarenas, donde aparecían prácticamente solo mujeres aspirando. En Alajuela había un orden natural de la alternancia que se facilitaba si encabezaba un hombre", ejemplificó.

El candidato aceptó que su decisión no dejó a todo el mundo contento y que desde el primer momento en que hizo pública su decisión recibió todo tipo de observaciones de personas descontentas.

"No diría que son reclamos, pero he recibido comentarios de insatisfacción, eso evidentemente es normal, si hubiera sido a la inversa otro género habría manifestado su descontento, pero hay que tener firmeza", agregó.

Mario Quirós, exjefe de campaña y vocero del exprecandidato presidencial José María Figueres, afirmó que no ha habido ningún contacto entre la dirigencia de Álvarez Desanti y la tendencia figuerista para conversar sobre el proceso de elección de candidatos a diputado, o sobre el proceso de definición del esquema paritario de género.

Quirós confirmó que desde mayo José María Figueres y Antonio Álvarez Desanti no han vuelto a conversar sobre la campaña liberacionista. El día tres de ese mes fue la última vez en que ambos líderes se reunieron, en el Balcón Verde, después de la convención interna de abril.

"No hemos sentido que haya habido una intención de coordinar la interacción entre las tendencias, no solo en las papeletas de candidatos a diputado, sino, también sobre la integración de los dirigentes figueristas a distintas responsabilidades estratégicas y territoriales de la campaña. No vemos que haya una intención real y efectiva de integrar a los nuestros dirigentes", subrayó Quirós.

Al respecto, Álvarez Desanti contestó que el figuerismo debe entender que el elegido por los liberacionistas para tomar decisiones es él.

"Es importante recordarle al figuerismo que el PLN tiene un candidato que fue electo por la base liberacionista. A mí me corresponde tomar las decisiones, si el figuerimo hubiera tomado otras decisiones, yo las respetaría, pero no le toca al figuerismo", zanjó ante la molestia de sus opositores.

El Partido Liberación Nacional realizará la elección de sus candidatos a diputado el sábado 23 de setiembre. La divisa evalúa realizar el proceso en un hotel capitalino aún por definir.