PLN pide salida de ministro de Presidencia por no presentar a Solís plan para ajustar salarios a jerarcas

La jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Karla Prendas, exigió la salida del ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, luego de que su cartera presentara a los diputados un proyecto de ley para subirles los salarios a varios jercaras públicos y bajárselos a otros, el cual fue desautorizado en cuestión de horas por el presidente Luis Guillermo Solís.

Para Prendas, es inaceptable que Solís mantenga en su gabinete a un ministro de la Presidencia que lo tiene desinformado sobre lo que se presenta en el Congreso y que genere confusión con las bancadas legislativas.

"Si el Ministro de la Presidencia (Sergio Alfaro) es un inoperante, si el ministro de la Presidencia no tiene una comunicación adecuada con su presidente (Luis Guillermo Solís), ni con su viceministro (Luis Paulino Mora), creo que el presidente tiene que despedirlo, tiene que cortarlo, tiene que decirle 'váyase', si lo que dice el Presidente Solís es cierto", dijo Prendas.

LEA: Gobierno propone subir salario a ministros y diputados, y bajárselo a magistrados

El mandatario se desmarcó esta mañana de un borrador de plan de ley de gobierno, para ordenar los salarios de los jerarcas y para poner un tope de ¢5 millones a los empleados públicos, luego de que trascendiera que la iniciativa también promueve un aumento salarial para el mandatario, los diputados y los ministros, al tiempo que se lo bajaría a magistrados, contralor y procurador general.

La propuesta, titulada "Proyecto de Ley de Ordenamiento del Empleo Público Costarricense", fue presentada por el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, en varios despachos legislativos ayer lunes, como parte de la discusión de ordenamiento del salario público que exige el PLN como condición para empezar a discutir planes fiscales.

"Ese proyecto de ley, que entiendo es un borrador, no fue autorizado por mí, ni cuenta con mi apoyo. No cuenta tampoco con el apoyo del gobierno, ni es algo que yo pueda en buena conciencia presentar ante la Asamblea Legislativa como un debate necesario sobre empleo público", afirmó Solís en sus redes sociales.

LEA: Solís: 'No autoricé, ni se me consultó proyecto de gobierno para subir salarios a ministros y diputados'

Viceministro pone el cuerpo

Sin embargo, el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, salió en defensa de sus superiores, y dijo que ni Solís ni Alfaro estaban enterados de los pormenores del borrador.

Este diario le consultó a Mora si se extralimitó a la hora de impulsar un borrador de proyecto en el Congreso que no era de conocimiento del presidente Solís, o si fue que hubo una orden directa de alguno de sus superiores (Solís o Alfaro) para que promoviera la discusión del plan.

"No y no. Si no negociara temas sensibles, no tendría espacio de trabajo. He negociado temas como (impuesto a) personas jurídicas, extinción de dominio, lucha contra fraude fiscal, y otros proyectos (...). Mi deber es informar cuando hay un acuerdo avanzado para que mis superiores avalen el hecho. En este caso, había una ronda de negociaciones y alguien que no es del Gobierno filtró un documento de trabajo que no puede calificarse de propuesta", afirmó Mora.

El viceministro de la Presidencia recalcó que el texto es un borrador de trabajo que no tiene carácter de iniciativa formal del Poder Ejecutivo.

"De ser propuesta, sería de quien la filtró. Ni siquiera ha sido presentada a los jefes de fracción", enfatizó Mora.

Sin embargo, en las bancadas de oposición, la crítica al Gobierno pasa por el hecho de que el presidente alegue ignorancia sobre un tema que pone a discusión el Ministerio de la Presidencia.

Para Prendas, o el presidente en realidad está desconectado de las propuestas del Ministerio de la Presidencia, "o le da "miedo" enfrentar un tema álgido.