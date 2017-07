Presidenta del PAC justifica falta de tribunal de ética en el 'partido de la ética'

La presidenta del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), Margarita Bolaños, se refiere a la ausencia de un Tribunal de Ética en su partido, justo cuando el tema de la ética se ha vuelto uno de los temas medulares de la precampaña que elegirá el próximo 9 de julio al candidato presidencial para los comicios del 2018.

La lucha entre el exministro de Trabajo, Carlos Alvarado y el exministro de Economía Welmer Ramos, ha abierto la discusión sobre la defensa de los principios éticos en la agrupación, un elemento que ha sido duramente señalado por el principal fundador de la agrupación, el diputado Ottón Solís.

Bolaños acepta que la conformación del tribunal ha quedado rezagada en medio de temas dirigidos a la renovación de estructuras y a cambios en su estatuto; sin embargo, insiste en que el PAC ha marcado una diferencia que el electorado sabrá valorar. Esto pese a que durante este primer gobierno de la agrupación, nacida en el 2000, se han dado múltiples denuncias de violación a los códigos de ética que acompañaron al Partido desde su nacimiento.

De seguido, un extracto de la conversación que Bolaños sostuvo con La Nación.

– El precandidato Welmer Ramos señaló esta semana una serie de acciones del Gobierno de Luis Guillermo Solís que deberían verse en el Tribunal de Ética del PAC, pero hasta donde entiendo, el partido no tiene Tribunal de Ética, ¿verdad?

– En este momento no está funcionando el Tribunal de Ética, pero ya pronto se elige, el otro mes se elige ya.

– ¿Por qué tanto tiempo?

– Estamos en proceso de renovación de estructura. Las estructuras cambian cada cuatro años.

– ¿Por qué en estos cuatro años no se estableció uno?

– Sí hubo chance, lo que pasa es que hubo renuncias en los meses anteriores. Vamos a ver, cuando empiezan los procesos de renovación de estructuras electorales, esos tribunales deben mantenerse completamente separados, pero hay personas que quieren participar en los procesos, y entonces, siempre hay renuncias al final del periodo. Si usted es parte del tribunal de ética no puede ser parte de otros procesos de elección interna. La gente no se mete en esos periodos, sino hasta que pase, cuando ya están establecidas las autoridades partidarias.

– ¿Qué tanto pesa el discurso de la ética en el PAC a hoy día, 17 años después de fundado?

– Pesa mucho, sigue siendo importantísimo para la militancia, la rigurosidad,la honestidad y la transparencia.

– ¿Cómo es que en tres años y poco más, no han podido renovar el Tribunal de Ética, pese a varios intentos en asambleas nacionales?

– Lamentablemente siempre iba, lo que pasa es que las agendas eran tan grandes que no llegábamos hasta el final. Hubo siempre demasiados temas y quedaba al final, y lo más importante, lo que más se privilegió fueron las reformas estatutarias para cumplir con el proceso de renovación, sino el Partido no se inscribe y hay que cumplir con plazos muy estrictos.

– El discurso ético aparece ahora como un elemento fundamental de la oferta electoral del PAC para las próximas elecciones. ¿Es así o es solo un movimiento coyuntural en vista de que un grupo de militantes exigió un compromiso público a los precandidatos con el tema ético?

– Siempre ha sido así, el tema de la ética está presente y hay un sector del Partido que reivindica eso con más fuerza, que son los PAC-PAC, pero todo el Partido está claro en que la ética es un valor fundamental y es un principio que es esencial en la vida política del Partido.

– ¿Qué va a pasar con las denuncias de Welmer Ramos señaló que deben ser abordadas por el Tribunal de Ética? El no se compromete a llevarlo él personalmente, en ningún momento de la noticia dice que él lo va a llevar.

– El dice que lo tiene que ver el Tribunal de Ética. Él dice que lo tiene que ver, y lo tiene que ver el Tribunal de Ética si alguien hace la denuncia. Alguien tiene que denunciar, y tiene que denunciar con pruebas, no solo pueden decir que van a denunciar a Margarita porque se montó en un carro del Gobierno. El Tribunal no hace la investigación. Hay que demostrar y llevar las pruebas. Los denunciantes tienen que adjuntar pruebas.

– ¿Cuándo es la próxima renovación de la estructura del PAC?

Ya estamos en la renovación. Ya hicimos la renovación a nivel cantonal se están cambiando y esperamos que el TSE nos de el visto bueno para hacer las últimas asambleas provinciales y para las primeras semanas de agosto, depende del TSE, esperamos que en agosto se haga la Asamblea Nacional donde se renuevan absolutamente todas las estructuras.

– Si el discurso ético tiene tanto pese en el PAC, ¿cómo quiere el PAC que la gente le compre el discurso, si las denuncias que se han hecho públicas a través de medios de comunicación, que van desde los nombramientos irregulares en la Asamblea, hasta la condena por estafa que recibió su extesorero y en la que también se condena solidariamente no se han visto en un Tribunal de Ética, porque no lo tienen?, ¿Cómo decirle a la gente que este es el partido de la ética?

– Ah, ¿usted me va a hacer un anuncio en La Nación?

– No, son sus palabras las que hacen que ese anuncio sea creíble o no. Yo le hago una pregunta doña Margarita.

– Me parece que usted me está cuestionando para hacer un buen anuncio.

– No, los políticos venden ideas, y esas ideas se respaldan con hechos.

– Nosotros hemos sido un partido que cuando ha habido que sancionar se sanciona, y hay procedimientos internos, hay discusiones políticas y sí, podemos decir que ha habido discrepancias en torno al tipo de acusaciones, y eso es una valoración política.

– Como presidenta de este partido, donde uno de los pilares es la ética, y que este tema se ventila como uno de los factores de su precampaña presidencial, ¿Cómo hacen ustedes para que la gente les crea que son el Partido de la ética pese a los cuestionamientos tan fuertes que ha habido, incluso, ligados a un tema como un juicio?

– Diay, es igual que La Nación, si La Nación no pagaba los impuestos, y entonces, uno podría decir cómo hace un medio como La Nación no pagando los impuestos, tratando de evadir el pago de impuestos, para que le crean.

– La empresa llegó a un arreglo y pagó, pero yo no le estoy hablando de La Nación, le estoy hablando del PAC.

– Primero, no ha terminado el juicio, el juicio no ha terminado, hay posibilidades de seguir, la sentencia no está en firme, y nosotros validamos la posición del Partido, me parece que todavía queda por argumentar, y el extesorero lo está haciendo y el Partido ya ha dado su opinión, y habría que esperar la sentencia en firme.

– Pero el tema pesa. A tres años de extinto el anterior Tribunal de Ética siguen sin ese órgano, pese a una condena en contra y con múltiples denuncias internas, lo que quiero es poder transmitir a la gente cómo es que el PAC quiere que la gente les crea.

– Los procesos son internos y el Tribunal tiene total independencia, ni siquiera tengo conocimientos de las denuncias que llegan al Tribunal.

– ¿Cuál es su mensaje para los electores para que sigan creyendo en la oferta ética del PAC?

– El PAC ha hecho la diferencia, si hemos cometido errores, hemos trabajado en la rectificación de los errores. Seguimos formando políticamente, tratando de hacer de este país un país honesto. Aún así, pueda ser que este país puede haber cometido errores, sabemos que hay muchísimo que hacer y que los partidos se ven permeados, una virtud que tiene este partido es que en el PAC nada se tapa, y esa es una virtud que tiene este partido, todo se discute. Somos una organización política donde constantemente se renueva la gente, y es gente comprometida con los intereses nacionales, más allá de los personales, en la búsqueda de la justicia y la igualdad. Nosotros como partido estamos obligados a educar y formar políticamente a la gente.