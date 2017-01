El PAC le disparó en el pie a su gobierno: el Libertario controlará la Asamblea

Al mediodía de este martes, el presidente Luis Guillermo Solís declaraba que seguía adelante con sus proyectos para aumentar impuestos, desde la Asamblea Legislativa, esperando que la campaña electoral del PLN no interfiriera. Presidía el Congreso el liberacionista Antonio Álvarez, considerado por Casa Presidencial como "una pieza fundamental" en los acuerdos políticos del año pasado.

24 horas después, Álvarez Desanti anunció que se separará de la presidencia legislativa el 22 de enero porque así se lo exigió el propio partido de Gobierno, el PAC, dejando la Asamblea en manos del principal opositor a los incrementos tributarios de Solís: el Movimiento Libertario, el cual prometió un plenario con "recesos a cada rato" donde no "camine absolutamente nada" de la agenda de Zapote.

En menos de un día, la campaña golpeó fuerte las intenciones de Solís en un año clave para las finanzas públicas. Y el Libertario presidirá por primera vez el primer poder de la República (de manera continua) en la figura del hoy vicepresidente José Alberto Alfaro, un legislador cuestionado además por su acercamiento al nicaragüense Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Daniel Ortega.

¿Cómo ocurrió todo eso? El mismo martes, al inscribir su precandidatura presidencial para la convención interna de Liberación Nacional (PLN), Álvarez Desanti criticó al gobierno de Solís achacándole falta de decisión y carencia de obras. Dijo que esperaba que terminara pronto "la oscura noche del Partido Acción Ciudadana (PAC)".

A las 4 p. m., en el plenario legislativo, cuatro diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) le exigieron al aspirante liberacionista renunciar a la presidencia del Directorio legislativo, con el agumento de que debía debatir de igual a igual, sin "encubrirse" en su investidura de jerarca del Congreso.

Minutos después, Álvarez Desanti respondió que no renunciaba por una cuestión de responsabilidad, pero después le agregó al oficialista Franklin Corella: "Si usted me dice que el Gobierno se siente más cómodo con que yo me vaya, le cuento que me está dando una buena idea...".

"Habría recesos a cada rato, muy probablemente; muy probablemente estas discusiones por el orden se extenderían y muy probablemente toda esa agenda de sesiones extraordinarias perniciosa, que está impulsando el Partido Acción Ciudadana, se hunde, no camina absolutamente nada". Otto Guevara, jefe del Libertario

Casi 20 horas después, este miércoles, el precandidato y aspirante presidencial sorprendió con un comunicado de prensa en el que anunciaba que se separaba del Directorio legislativo a raíz de las "especulaciones" del PAC, hasta el 2 de abril, día de la convención liberacionista. Se apartará 71 días, a menos de que haya segunda ronda en el PLN.

"Algunos diputados han especulado que mi condición de presidente del Directorio y precandidato podría propiciar un uso indebido de mi cargo. Otros, además, han sugerido que ocupar el puesto de Presidente me sitúa en una posición de privilegio en perjuicio de otros aspirantes. Cuando se trata de razones éticas y razones morales uno debe ser muy prudente y, si hay una especulación de esa naturaleza levantada por la fracción de Gobierno, yo he tomado la decisión de que voy a separarme temporalmente del cargo. ", dijo el congresista.

Al separarse del cargo temporalmente, en lugar de renunciar, Álvarez Desanti deja el Congreso en manos del libertario Alfaro. De haber renunciado, habría obligado a la Asamblea a celebrar una nueva elección para sucederlo en la presidencia legislativa.

"Ellos (los diputados del PAC) lo hicieron a título personal, pero yo no lo comparto. Debieron haber reaccionado a las críticas hacia el presidente, pero se excedieron. A mí me duele en lo personal. Antonio Álvarez Desanti es una persona que ha hecho un buen manejo del Congreso". Laura Garro, jefa de fracción del PAC

El liberacionista alegó que, si el gobierno de Solís prefería que un precandidato no manejara la Asamblea, debió haber medido bien las consecuencias.

¿Arrepentimiento? Al conocer la decisión de Álvarez, la propia jefa de fracción del PAC, Laura Garro, lamentó lo ocurrido y hasta dejó ir una crítica hacia los diputados que exigieron la renuncia. "Ellos lo hicieron a título personal, pero yo lo en personal no lo comparto. Debieron haber reaccionado a las críticas hacia el presidente, pero se excedieron", dijo en torno a la posición de Marcela Guerrero, Franklin Corella, Marco V. Redondo y Epsy Campbell.

Garro confesó que, ante una presidencia del Libertario, el panorama ahora se ve menos claro: "A mí me duele en lo personal. Antonio Álvarez Desanti es una persona que ha hecho un buen manejo del Congreso. Confío en que ellos (los libertarios), aunque no son afines con el gobierno, tienen un compromiso con Costa Rica para que la Asamblea fluya como lo ha venido haciendo. Es la fe que tengo".

En Casa Presidencial, en tanto, también se echó de menos la baja del hoy precandidato liberacionista.

"A partir de ahora, usted (José Alberto Alfaro) entienda que esta alianza de la presidencia de Hacendarios y de la presidencia de la Asamblea se la estoy ofreciendo para decirle 'paralicemos esta carajada' de los impuestos. Usted no sabe la felicidad que siento yo al ver a un liberacionista salir de esa silla, esa alianza proimpuestos del PLN, el PAC y el Frente Amplio, la emoción que yo siento de ver sentado ahí a un libertario y vamos a luchar para que no se le meta más la mano en el bolsillo a los costarricenses". Rosibel Ramos, diputada del PUSC

"Don Antonio desde el inicio de esta legislatura ha sido una pieza fundamental en los acuerdos que se han ido logrando", dijo el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, en torno a acuerdos alcanzados para sacar recortes en pensiones y el impuesto a las sociedades jurídicas, por ejemplo.

"Creo que se ha podido trabajar muy coordinadamente con Casa Presidencial y en ese sentido lo vamos a echar de menos en estos dos meses. Si bien comprendemos que una campaña política, en este caso interna del Partido Liberación Nacional es muy demandante y es muy difícil mantener con el mismo ahínco las dos funciones, en ese sentido, es comprensible", agregó.

LEA: Diputados del PAC le piden a Antonio Álvarez renunciar a presidencia del Congreso

No obstante, el viceministro insistió en que los diputados del PAC que arremetieron contra el presidente legislativo lo hicieron por iniciativa propia, y no por instrucciones de Zapote.

Marcela Guerrero, una de las legisladoras del PAC que confrontó al verdiblanco, sostuvo que lo ético era "renunciar, no separarse" y que el Reglamento legislativo no prevé una separación, pues los 57 diputados deben elegir a un nuevo presidente. "Se demuestra que el PAC tiene que pedirle ética para que él la tenga", alegó.

Felicidad por 'parar la carajada de impuestos'. Otto Guevara, jefe de fracción del Movimiento Libertario, vaticinó cómo será el Congreso bajo la presidencia de Alfaro: "Habría recesos a cada rato, muy probablemente; muy probablemente estas discusiones por el orden se extenderían y muy probablemente toda esa agenda de sesiones extraordinarias perniciosa, que está impulsando el Partido Acción Ciudadana, se hunde, no camina absolutamente nada".

"Puedo garantizar que no vamos a ser tan colaboradores ni tan empáticos como el diputado Álvarez Desanti con el Gobierno de la República".

En tanto, el desenlace fue celebrado entre las otras bancadas que se oponen a los nuevos impuestos.

Rosibel Ramos, diputada de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y presidenta de la Comisión de Hacendarios, le garantizó apoyo al libertario José Alberto Alfaro. "A partir de ahora, usted entienda que esta alianza de la presidencia de Hacendarios y de la presidencia de la Asamblea se la estoy ofreciendo para decirle 'paralicemos esta carajada' de los impuestos, no impuestos señor presidente por las próximas nueve semanas".

"Usted no sabe la felicidad que siento yo al ver a un liberacionista salir de esa silla, esa alianza proimpuestos del PLN, el PAC y el Frente Amplio, la emoción que yo siento de ver sentado ahí a un libertario y vamos a luchar para que no se le meta más la mano en el bolsillo a los costarricenses. Nueve semanas en que no se mueve aquí nada de impuestos", continuó.

Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana, consideró que el PAC cometió un profundo error: "Tiene más tacto un elefante en una cristalería. Ahora, contribuyeron a fomentar la ingobernabilidad en las sesiones extraordinarias. Fue una torpe jugada de un grupo del PAC, producto de una brecha entre los diputados y la Casa Presidencial".

Viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora: 'Desde el Ejecutivo no hicimos ninguna acción'

-Don Luis Paulino, fue la propia fracción del PAC la que le exigió al diputado Antonio Álvarez que renunciara a la presidencia legislativa...

-Bueno, el presidente (Luis Guillermo Solís) se refirió ayer a las declaraciones de don Antonio. Se refirió justamente ateniéndose a eso, las entendió dentro del marco normal o propio de una campaña política, desde el Poder Ejecutivo nosotros no hicimos ninguna acción, y entiendo que la fracción del PAC tampoco lo hizo. En ese sentido no pueden verse esas manifestaciones de ayer como una reacción del Poder Ejecutivo o de la fracción.

-Osea, ¿son diputados que actuaron por su propia mano?

-En principio esa es la impresión que a mi me da, sí.

-Y afectan entonces la coordinación del Poder Legislativo con ustedes (Poder Ejecutivo).

-Bueno, yo esperaría que en estos dos meses que va a presidir don Alberto (Alfaro), podamos hacer buenas coordinaciones también.

-Claro, claro. Van a hablar ustedes con los diputados que le exigieron a Antonio Álvarez la renuncia a la presidencia legislativa?

-No, no, no hablaremos de ese tema ya.

Cuando se trata de razones éticas y razones morales uno debe ser muy prudente y, si hay una especulación de esa naturaleza levantada por la fracción de Gobierno, yo he tomado la decisión de que voy a separarme temporalmente del cargo.











Comparta este artículo Nacional El PAC le disparó en el pie a su gobierno: el Libertario controlará la Asamblea Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: El PAC le disparó en el pie a su gobierno: el Libertario controlará la Asamblea Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.