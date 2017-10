Ottón Solís: '¿Cómo un magistrado, que le toca impartir justicia al más alto nivel, puede tener la mentira como herramienta?'

El diputado del PAC, Ottón Solís, declaró que Celso Gamboa demostró no ser una persona apta para el cargo de magistrado penal porque, en su criterio, mintió al explicar por qué coincidió en un viaje a Panamá con el polémico importador de cemento Juan Carlos Bolaños.

"El tema más de fondo aquí es la mentira y la mentira fue por decir que el encuentro en el avión fue casual, esto es lo que hunde a este hombre, ya lo demás es irrelevante. Él dijo que era un encuentro casual en el avión, que era una casualidad que fueran en el mismo vuelo y regresaran (en el mismo también). Pero aquí no hay casualidad, ya aquí, cuando usted compra el tiquete en el mismo momento y con la misma tarjeta, es irrelevante de quién sea la tarjeta, podría ser la mía, la suya o la del papa, el tema es que no hay casualidad", dijo Solís.

Así reaccionó luego de que CRHoy publicó que los tiquetes del viaje en que coincidieron Gamboa y Bolaños fueron comprados con la misma tarjeta de crédito, según un documento entregado por la aerolínea Copa Airlines al órgano de la Corte Suprema de Justicia que investiga al magistrado.

"El crimen se funda en la mentira, piense en cuál crimen no se puede hacer con mentira. El robo es una mentira, es clandestino, uno mata y viola clandestinamente, tan es así que hasta sobornan a las chiquitas para que no cuenten; usted le da vuelta a la esposa clandestinamente, usted hace tráfico de influencias y lo esconde".

"¿Cómo un magistrado, que le toca impartir justicia al más alto nivel, puede tener la mentira como una herramienta para defenderse? ¿Cómo va a juzgar al que miente? Él cree que la materia de todo crimen es una herramienta válida para defenderse, eso es gravísimo. Cuando dice que fue casual, ya sabemos que no fue casual, no sabemos a qué fue, es irrelevante, lo más importante es que no era una casualidad", continuó Ottón Solís.

"Cuanto más alto es el cargo que usted tenga, más daño hace la falta de ética. Ya un periodista que mienta, un diputado que mienta hacen daño, pero un magistrado de la Corte Plena no puede estar ahí, que haga ese daño. Tal vez haciendo una casa y poniendo cemento de mala mezcla, eso sería mentira, hace daño a ese empresario que le compró la casa, pero no, el daño que hace ahí en la Corte suprema de Justicia, es el peor de los errores".