Dos directores del BCR buscaron a Ottón Solís para hablarle sobre crédito para cemento chino

El diputado Ottón Solís se levantó de la mesa y se retiró del lugar donde dos directores del Banco de Costa Rica (BCR) lo habían citado para mostrarle el audio de una supuesta conversación vinculada al polémico crédito que esa entidad otorgó para la importación de cemento desde China.

El encuentro ocurrió el pasado 17 de junio en un restaurante ubicado en San Pedro de Montes de Oca, según la agenda pública del legislador y fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC).

La cita fue solicitada por el exdiputado del PAC, Francisco Molina, y el abogado Alberto Raven, ambos miembros de la Junta Directiva del BCR.

Molina y Raven llevaban consigo una copia de una supuesta conversación sostenida entre Juan Carlos Bolaños, representante legal de la empresa Sinocem Costa Rica, y Guillermo Quesada Oviedo, subgerente del BCR.

La reunión ocurrió tres días después de que el audio se discutiera en la sesión 23-17, del 14 de junio, en la cúpula del banco, y casi tres semanas antes de que el tema fuera denunciado ante el Ministerio Público.

“Lo que me pareció raro fue que me contaran a mí y no hubiesen hecho una denuncia a la Fiscalía y no se lo hubiesen informado al presidente Luis Guillermo Solís, quien jerárquicamente es el jefe de ellos”, recordó Ottón Solís.

“Les dije que, para creerles todo, lo denunciaran por escrito con las pruebas del caso y que, cuando lo hubiesen hecho, me mostraran la carta al presidente. Dicho eso, me puse de pie y me fui del lugar", agregó.

El pasado 5 de julio, Raven señaló en la Asamblea Legislativa que la conversación versaría sobre un supuesto plan para no pagar un crédito de $20 millones otorgado a la compañía para importar cemento de china.

Así lo declaró el directivo ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.

Dicho panel abrió una investigación sobre el citado préstamo y sobre otro por $32,7 millones otorgado por el Banco a la Cooperativa de Electrificación de San Carlos (Coopelesca) para la compra de una planta hidroeléctrica a la cementera Holcim.

Buscaban consejo

El directivo Francisco Molina afirmó que la idea del encuentro con el diputado del PAC era conocer qué opinaba y buscar su consejo, debido a la preocupación que les generaba el audio. Sostuvo que jamás pretendieron utilizarlo.

“Cuando tenemos conocimiento de este tema (audio), a nosotros nos generó preocupación por los hechos que se estaban dando, y Ottón es un hombre que siempre ha estado en estos temas; entonces, más que ir a contarle el detalle, es un poco ir a ver qué está pensando él de estas cosas”, sostuvo Molina.

“Ottón es un hombre fuerte, con carácter, entonces, al final él lo que dice es que esto debería ir a las instancias que tienen que ir y uno lo comprende", añadió el exdiputado, quien fungió como gerente de campaña del PAC cuando Solís fue candidato presidencial en el 2010.

“Él es un hombre con carácter y se molestó, no por el tema, sino que, al estilo de él, porque nosotros teníamos que ir a otras instancias y punto, ahí terminó la conversación”, aseveró.

Consultado sobre el por qué no llevó el audio al Consejo de Gobierno o al Ministerio Público, Molina afirmó que el tema lo tenía el subgerente Quesada y que este había dicho que lo llevaría a la Fiscalía.

“Lo que se nos informó después es que esto ya está en el Ministerio Público, pero no había ningún otro interés. Ottón es un hombre de una sola pieza y nadie se va a prestar con él a ningún tipo de juego.

“Ottón no es una persona para usarla, no era un tema para un control político de Ottón, esta fue una reunión más de consejo", añadió el director.

El crédito para la importación de cemento chino se tornó un tema de discusión en el seno de la Junta Directiva del BCR, debate que se acrecentó cuando llevaron el audio.

En la sesión del 5 de julio en el Congreso, el subgerente Guillermo Quesada no negó ni aceptó la veracidad del audio ante los legisladores; solamente indicó que ya lo había depositado ante las autoridades judiciales para que lo investiguen.

Por su parte, la directora Paola Mora manifestó en esa misma audiencia que Raven debió presentar la denuncia ante el Ministerio Público desde que apareció esa grabación y no hasta el 4 de julio.