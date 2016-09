Ottón Solís: ‘Estorbo a algunos en el Gobierno, la fracción y el PAC’

Entrevista

Decepcionado por algunas acciones del Ejecutivo y enfrentado a los dirigentes del Partido Acción Ciudadana (PAC), el fundador de esa agrupación habla sin ambages sobre el Gobierno, el clima electoral y su proyecto político.

Su cita con Óscar Arias, días atrás, generó expectativa. ¿Qué buscó usted en esa reunión?

La reunión fue iniciativa de Óscar. Acepté para aprovechar y solicitarle apoyo para dos asuntos: primero, para la propuesta de gobierno nacional que he venido planteando, y para los planes fiscales del Gobierno.

¿Qué obtuvo, si al final el secretario del PLN rechazó la propuesta de generar un gobierno bajo un acuerdo nacional?

Óscar Arias se comprometió a impulsar la propuesta de gobierno nacional. Respeto la posición de Zamora (Fernando, secretario general del PLN), pero espero que reflexione y se una a lo que entiendo es una mayoría dentro del directorio de Liberación Nacional (PLN). Ya hace semanas, el Frente Amplio (FA) y el PUSC (Partido, Unidad Social Cristiana) respondieron positivamente.

Despejada la incógnita con Arias, ¿ha planteado esta propuesta a José María Figueres?

Lo encontré en el restaurante Prosana, en barrio Roosevelt, donde yo estaba desayunando con el embajador de Corea del Sur y le conversé del tema. Él (Figueres) está de acuerdo y así me lo había manifestado por escrito desde abril. Hace una semana, le hablé a doña Laura (Chinchilla) y ella también está de acuerdo.

¿Fue políticamente incorrecto para usted, como disidente del PLN, acudir a la casa de Arias?

Lo políticamente correcto es lo que transparentemente se haga por el bien del país. La formas son de importancia secundaria y afectan a las personas cuya inteligencia solo les da para las formas y nunca para lo sustantivo.

¿Su propuesta tiene eco a lo interno del PAC?

No lo tengo claro. En privado, durante una sesión de la comisión política, doña Margarita (Bolaños, presidenta del PAC) fue un tanto negativa pero, en un debate en canal 13 con otras presidencias partidarias, la defendió de manera brillante. Mucho depende de ella, pues tiene un fuerte liderazgo en las estructuras.

¿Qué otros partidos, aparte del PUSC y del FA, quieren participar de ese diálogo?

Tengo un sí contundente del FA, del PUSC y de algunos partidos pequeños, como el de don Mario Redondo.

Si usted ha dicho ya que no aspirará a la Presidencia de la República, ¿por qué cree que su propuesta tiene detractores?

Quizá porque no he tenido oportunidad de explicarla con claridad. Además, tiene aspectos novedosos y algunos requieren más tiempo para digerirlos.

Respecto del PAC, ¿quién es, hoy por hoy, Ottón Solís dentro del Partido?

Un fiel practicante de las propuestas programáticas y éticas que el Partido prometió al electorado y, por esa sola razón, un estorbo para algunos dentro de las estructuras superiores del Gobierno, la fracción y el Partido.

Ha hablado de dirigentes que rescatan lo que usted llama principios fundacionales del PAC. ¿Eso quiere decir que tales principios han sido traicionados?

Sí, por alguna gente en algunos casos.

¿De qué manera justifica frente al electorado del PAC el que la dirigencia del 2010 esté hoy en medio de un juicio por supuesta estafa contra el Estado?

Pienso que no incurrieron en ninguna transgresión ética o legal. Pero si se encontrara que se hicieron contratos por labores no ejecutadas y ello sirvió de base para cobrar deuda política, la situación es muy grave. Pero creo que ese no fue el caso.

¿El PAC de hoy, con la gestión que ha hecho, cumple con sus expectativas?

Lo hemos hecho mejor que los anteriores gobiernos, pero por debajo de las expectativas y de lo que motivó nuestra creación.

¿Usted votaría por el PAC de Luis Guillermo Solís, Margarita Bolaños y Melvin Jiménez?

El PAC son principios y propuestas claras, y votaría por quien las apoye sinceramente, por quien no le tenga temor al cambio y por quien respete las aspiraciones de la gente que nos hizo grandes desde la primera campaña en que participamos. Pero claro, sí votaría por algunas de esas personas que usted nombra si se enfrentaran a candidatos como Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Ángel Calderón, José María Figueres, Óscar Arias, Abel Pacheco u Otto Guevara.

¿Quién manda en el PAC?

Deberían mandar sin ambigüedades las propuestas programáticas y principios éticos que proclamamos desde nuestra fundación. Lamentablemente, hay prácticas de política tradicional que hoy dan órdenes a algunas personas dentro del PAC y que estas acatan al pie de la letra.

¿Quiénes? ¿Qué personas son esas?

Las que mandan.

La nueva presidenta de la Juventud del PAC, Marisa Batalla, afirma que usted no es el PAC. ¿Qué piensa de esa afirmación?

Tiene toda la razón. Nunca fui ni aspiré a ser el PAC. He combatido el caudillismo siempre. El PAC no es una persona, el PAC es una propuesta sobre el desarrollo y sobre la ética en la política, con lo cual algunos de nosotros nos identificamos plenamente.

¿Qué consejo da al presidente Solís para mejorar su gestión?

En lo económico, mi pronóstico es que el Gobierno va a entregar el país mejor de lo que lo recibió: más crecimiento, menos inflación, estabilidad cambiaria, menores tasas de interés, menos desempleo.

”Más aún, aunque la Asamblea Legislativa cometa el error de no aprobar las propuestas tributarias en IVA y renta, el déficit fiscal va a ser menor al que recibió. La situación de la economía mundial, sobre todo bajas tasas de interés, bajos precios del petróleo, el acero, etcétera, explican parte de esos resultados, pero el manejo del Gobierno ha reforzado esas condiciones con algunas buenas decisiones.

”Pero en materia de gestión administrativa, austeridad y rigores éticos, don Luis Guillermo haría bien en estudiar otra vez nuestras propuestas y nuestras promesas”.

¿Le desilusiona que no se haya aplicado el Código de Ética del PAC para el Ejecutivo?

Totalmente. Me sorprende cómo una promesa de campaña es burlada con tanta desfachatez.

Al final, en la construcción del gabinete no hubo concurso por experiencia, sino otra elección a dedo. ¿Cómo analiza eso?

Todo lo que sea imitar prácticas nefastas de la política tradicional es decepcionante.

¿Habla usted con Luis Guillermo Solís sobre temas de gobierno y gobernanza?

No, pero apoyo todo lo que proponga que comulgue con el bien del país tal y como lo ofrecimos al electorado. Por ejemplo, contrario a diez diputados y diputadas del PAC que se oponen a la propuesta de don Luis Guillermo para que el IVA se incremente del 13% al 15%, sí apoyo totalmente esta medida y el resto de las propuestas fiscales del Gobierno.

Si usted construyó un plan fiscal con Laura Chinchilla, ¿por qué no recuperó esa propuesta en un gobierno PAC?

Porque el Gobierno, cometiendo uno de sus más serios errores, no quiso. Hubiésemos contado con el apoyo del PLN y del FA; sería ley de la República desde hace dos años. No estaríamos hablando de impuestos a esta avanzada hora del periodo de gobierno y, lo más importante, la deuda pública no habría pasado del 40% del PIB y nos estaríamos ahorrando más de ¢100.000 millones en intereses por año.

Su proyecto C.E.R.R.A.R. no ha tenido mayor eco en el Congreso. ¿A qué cree que se debe?

Todavía está por verse. En privado mucho diputado me ha expresado que lo apoya. Está en una subcomisión de Jurídicos y cuenta con un análisis muy positivo de Servicios Técnicos.

¿Qué habría hecho diferente de lo que ha hecho Luis Guillermo Solís, de haber sido usted electo en el 2014?

Me hubiese inspirado, totalmente y no solo parcialmente, en las promesas, propuestas y principios del PAC y hubiese abandonado totalmente algunas prácticas de la política tradicional que es necesario desterrar. Por otra parte, hubiese obedecido al pie de la letra lo que, de una u otra manera, mucha gente me pidió cuando fui candidato: ‘no pierda un minuto, no desperdicie un colón y no tenga miedo a hacer cambios’ porque la historia es la suma de muchos cambios.











