Otto Guevara: 'Me río cuando la gente dice que yo vivo de la política'

El cinco veces candidato presidencial del Movimiento Libertario, Otto Guevara, asegura que su patrimonio familiar se ha visto afectado por su insistencia en impulsar "las ideas de la libertad" y que se ríe cuando dicen que él vive de la política.

De esa forma reaccionó al consultársele por qué dona en especie, al Partido, el uso y los servicios de un inmueble que no le pertenece, así como el hecho de que la agrupación le adeuda ¢838 millones, ya sea a título personal o mediante alguna de las empresas con las que tiene relación.

Pese a las millonarias deudas y que perdió cuatro propiedades recientemente para saldar una deuda del Libertario con el banco Lafise, Guevara continúa siendo uno de los principales donadores y financistas de la agrupación.

-¿Por qué usted dona en especie una casa que no es suya?

-Yo tengo suscrito un contrato con los dueños de la propiedad, es una propiedad que ellos, en teoría, la van a demoler en marzo-abril del año entrante, ellos no querían firmar el contrato de arrendamiento con el Partido, porque ellos en quien confían es en mí y saben que si hacen el contrato conmigo, yo efectivamente les devuelvo la propiedad en marzo-abril. Y, entonces, el responsable ante ellos soy yo, yo le pago a ellos un arrendamiento y basado en ello es que tengo el contrato de arrendamiento para poder dar el inmueble en uso al Partido Movimiento Libertario.

-¿No confiaban ellos en la capacidad de pago del partido?

-No, no, la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos establece que, por más que uno establezca un contrato de un año, la ley faculta al arrendatario para quedarse hasta tres años. Ellos (los dueños) a quien conocen, con quien tienen una relación personal y en quien confían, es en mi palabra. Ellos no saben si el Comité Ejecutivo Nacional cambia de criterio o lo que fuera (en cuanto al alquiler). Ellos, que tienen esta relación personal conmigo, que son los hermanos Kopper, ellos tomaron la decisión de firmar un contrato de arrendamiento conmigo.

-Es un monto simbólico, $1.000.

-No, no, la casa estaba en malas condiciones, parte de las condiciones que me pusieron es que tenía que arreglarla, meterle algunos recursos. Ellos lo que cobran son unos $1.000 al mes.

-¿Por qué la luz, el agua y el resto de servicios los paga usted y no el Partido?

-Porque básicamente la donación que yo hago es una donación de paquete, eso tiene medidores compartidos que no se pueden separar, entonces lo que hicimos fue establecer un monto global de $3.000 que cubre todo lo que es agua, luz, mantenimiento, alquiler y vigilancia. De tal manera que el partido básicamente lo único que hace es registrar la donación en especial, que además no es un gasto redimible.

-¿Y usted hace esa donación con el dinero que recibe de su salario como diputado?

-De todos mis ingresos personales, tengo ingresos por concepto de honorarios profesionales de los servicios legales que yo proveo, de mi salario como diputado, de una propiedad que yo vendí y me la han estado pagando a pagos durante tres años, unas acciones de una empresa. De mis ingresos pago eso.

-¿Usted hace el pago del arrendamiento en efectivo, con cheque o transferencia bancaria?

-La primera parte del contrato fue todos los gastos que yo le metí a la casa, que fueron significativos, hacer remodelaciones, de todo. Eso lo pagué yo, y la otra parte es un pago que se me ha acumulado, todavía les debo los últimos dos meses.

-¿Pero usted paga en el efectivo o transferencia bancaria?

-En efectivo pagué un mes y los últimos dos meses los estoy debiendo.

-Pero en el TSE usted reporta que ha pagado esa propiedad por nueve meses, ¿qué pasó en los meses anteriores?

-El rubro mío en los primeros meses es toda la remodelación que yo le metí la casa.

-Por otra parte, subieron las deudas que el Partido tiene con usted, ahora son de ¢676,5 millones, ¿a qué se debe?

-Esa parte es la del Banco Lafise.

-¿Perdió algunas propiedades?

-En la parte de Esparza, unas propiedades eran la garantía de ese crédito y finalmente en una negociación con el Banco Lafise las entregué para hacer un abono a esas cuentas del partido y yo quedé como acreedor del partido. Ya no aparece Lafise como acreedor, sino yo. Tengo varias propiedades a nombre de Aluviones, otras a nombre de Guevara Guth & Asociados, estas propiedades, las de Guevara Guth & Asociados, que son las de Esparza, yo se las entregué como dación de pago en una negociación con el banco Lafise para reducir las deudas del partido.

-¿No está perdiendo mucho dinero en esto?

-Sí, he tenido pérdidas importantes en mi patrimonio, yo estoy en esto por vocación. Yo soy muy feliz haciendo lo que yo hago y esto es una causa por Costa Rica, es una cruzada de vida, y yo efectivamente estoy entregado a hacer de Costa Rica un país mucho más prospero a través de la aplicación de las ideas nosotros venimos impulsando desde hace muchísimo tiempo.

-¿No se ve muy afectado su patrimonio, el de sus hijos?

-Obviamente he tenido una afectación patrimonial importante. Por eso es que me río cuando la gente dice que yo vivo de la política, es todo lo contrario, yo le entrego a la política una cantidad importante de mi patrimonio con el fin de que las ideas que nosotros creemos, en las que yo creo, se sigan defendiendo en la Asamblea Legislativa, y eventualmente tengamos la oportunidad de impulsarlas desde el Poder Ejecutivo. Estoy convencido de que si estas ideas se llevan a la práctica vamos a vivir todos mejor.

"Si usted está haciendo las cosas que le gustan, la verdad es que es una pérdida del patrimonio, pero al final de cuentas, cuando su hablo con mis hijos y las personas allegadas, preocupadas por la pérdida de mi patrimonio, es que yo al final de cuentas soy feliz promoviendo las ideas de la libertad, eso es lo que me hace a mí muy, muy feliz. Es una argumentación que yo utilizo para hacerle ver a la gente que yo voy a dedicar hasta el último suspiro de mi vida impulsando las ideas de la libertad".

-¿Cómo está la situación financiera con Lafise?

-El Partido le debe ciento y resto de millones (¢100 millones) y el Comité Ejecutivo está en conversaciones con el banco para reestructuración de esa deuda.

-¿Y llegan financieramente bien para las elecciones?

-Sí, sí, es que ya con una deuda de ciento y resto de millones (de colones) y con la posibilidad de refinanciarla, y con la expectativa de un resultado exitoso en este proceso electoral..., creo que el Partido está en condiciones de poder hacer una renegociación.