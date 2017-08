Óscar Arias sobre problema fiscal: 'No me molesta que me culpen de cuanta cosa sucede'

San José

"A mí no me importa si me quieren echar la culpa de algo, yo soy responsable de todos los huracanes, de todos los temblores, de todas las inundaciones, de todos los males del país. Para alguna gente, aquí, cualquier cosa que nos pase, es culpa de Óscar Arias. A mí no me molesta que pasen echándome la culpa de cuanta cosa sucede".

Así respondió el expresidente Arias a las actuales autoridades de Hacienda, que le endilgan parte de la responsabilidad por el actual déficit fiscal, que roza el 6% del producto interno bruto (PIB), unos ¢1,5 billones.

Este viernes, después de celebrar el 30 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz de Centroamérica, junto con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, Óscar Arias se refirió a las acusaciones que ha recibido desde que Luis Guillermo Solís anunciara, el 1°. de agosto pasado, que su gobierno afronta problemas cumplir con sus gastos ordinarios.

LEA: Óscar Arias acusa a tercer gobierno consecutivo de Daniel Ortega de golpear democracia en Centroamérica

Según el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, la actual situación la arrastra el Gobierno Central desde el periodo 2006-2010, en el que Arias desempeñó su segunda Presidencia de la República; la primera había sido entre 1986 y 1990.

El expresidente contestó a los medios de comunicación que su segundo mandato estaba destinado a cerrar con éxito en materia financiera, con la economía creciendo a un ritmo de un 7% en el 2007 y con una amortización de la deuda de 17 puntos porcentuales.

Sin embargo, alegó que debió "la peor crisis económica mundial de los últimos 80 años", en el 2008, que se trajo abajo la producción nacional y redujo los ingresos fiscales en un 2% del PIB, cerca de ¢500.000 millones.

LEA: Solís: 'El Gobierno enfrenta dificultades para pagar sus obligaciones y garantizar servicios esenciales'

"Yo le entregué el Gobierno a Laura (la expresidenta Chinchilla) en mayo (del 2010) con un déficit de un 4,9% del PIB. Ella envió varios presupuestos extraordinarios y terminó diciembre con (déficit) un 5,4% del PIB. Hoy (ese faltante) está en un 6,2% del PIB y la deuda, entre el 2008 y el 2017, se duplicó. Pasó de un 25% del PIB a un 50%", justificó.

En setiembre pasado, Óscar Arias declinó aceptar ser el candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN) para el 2018. Entre otras razones, dijo que rechazaba otra candidatura porque no veía ninguna posibilidad de que los partidos políticos llegasen a acuerdos que le permitieran a un eventual gobierno suyo echar a andar reformas profundas del Estado.

Hoy recurrió a la sátira para contestarles a sus críticos: "A mí no me molesta que pasen echándome la culpa de cuanta cosa sucede, si me quieren echar la culpa de la pacificación de Centroamérica, también. Y soy culpable de haber traído los miles de turistas que nos visitan y que hacen del turismo el primer generador de ingresos nacionales. Y soy culpable de haber traído las empresas extranjeras, habiendo puesto a Costa Rica en el mapa del mundo", dijo.

LEA: Solís se sacude de críticas por falta de liquidez: 'Nadie quiere que Costa Rica se parezca a Grecia'

Daño al país

Igual que otras figuras de la oposición al Gobierno, Óscar Arias cree que Luis Guillermo Solís se equivocó al anunciarle al país que su administración tiene problemas de flujo de caja que la obligan a priorizar gastos ordinarios.

A su parecer, el anuncio presidencial dañó la imagen del país en el exterior, al haber trascendido rápidamente en medios internacionales.

LEA: Gobierno pretende cobrar un 15% de impuesto por usar servicios como Netflix

"Evidentemente que eso (el anuncio de iliquidez) hace daño afuera, porque es un reconocimiento implícito de que hay problemas serios de tesorería", opinó.

Agregó que lo puso optimista el anuncio que hizo el Ministerio de Hacienda este jueves de que, durante el segundo semestre del año, aumentará la tasa de interés que paga por los bonos del Estado, con el objetivo de aumentar la venta de esos títulos para recaudar recursos que acorten la brecha entre los ingresos y los gastos del Gobierno.

LEA: Gobierno planea endeudarse en el exterior ante falta de dinero

"Para el crecimiento económico tiene repercusiones, es una solución, posiblemente la única que yo veía, pero tiene un costo", advirtió.

Y, antes de dar por cerrada la rueda de preguntas, aceptó otras culpas para recordar su gestión pasada al frente del país.

"Y soy culpable de haber convertido a Costa Rica en una potencia moral, predicando la paz y enfrentándome a dos súper potencias. Y, habiéndolas derrotado, logré convencer a cuatro colegas (presidentes de resto de naciones centroamericanas) hoy hace 30 años (de firmar los Acuerdos de Paz). De eso también soy culpable", zanjó.