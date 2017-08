Óscar Arias acusa a tercer gobierno consecutivo de Daniel Ortega de golpear democracia en Centroamérica

Para el expresidente de la República, Óscar Arias, el tercer mandato consecutivo de Daniel Ortega en Nicaragua golpea la democracia en Centroamérica.

Así lo señaló Arias este viernes, durante la celebración del 30 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz para Centroamérica, proceso en el que él y Ortega fueron protagonistas a finales de los años 80.

Según el dos veces presidente de la República, después de tres décadas sigue pendiente el reto de consolidar la democracia en el istmo y actitudes políticas como la de Ortega, no contribuyen a esa meta.

"La falta de consolidación de la democracia en Centroamérica la vimos hace nueve meses cuando Daniel Ortega ganó su tercer mandato consecutivo al frente del gobierno de Nicaragua, incluyendo sin empacho a su esposa en la papeleta, con el favor del Tribunal Electoral y la descalificación de la oposición en plena contienda", afirmó Arias ante una audiencia encabezada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

El premio Nobel de La Paz agregó que la falta de alternancia en el poder en Nicaragua convirtió a la Revolución Sandinista en una "pantomima".

"Yo fui testigo del triunfo de la Revolución Sandinista y del aluvión de esperanza que desató en el hermano pueblo de Nicaragua. Unos años después, lideré el proceso de negociación que culminó con la firma de la paz en Centroamérica. Y mis ojos no pueden creer que todo aquello haya desembocado en la pantomima de hoy. No fue para esto que murió Sandino. No fue para esto que desfilaron los ataúdes en Jinotepe, en León y en Managua. Tenemos una deuda pendiente con el pueblo nicaragüense a quienes les prometimos una vida mejor con la transición a la democracia", reclamó.

Arias dijo durante su discurso que todavía hoy en la posguerra millones de centroamericanos que no viven en democracias plenamente desarrolladas, con instituciones democráticas fuertes que funcionen para aumentar la calidad de vida de la población.

El exmandatario advirtió durante la celebración organizada por la Fundación para la Paz y la Democracia (Funpadem), de que ningún país de la región centroamericana está exento de retrocesos ni del populismo y la demagogia.

"Debemos estar permanentemente alertas y apostar por los mecanismos que fortalecen el marco institucional. El futuro democrático de Centroamérica no depende solo de elegir a mejores líderes, sino de formar mejores instituciones, instituciones que fomenten el debate crítico y plural; instituciones que hagan valer la ley y el bien común sobre los intereses individuales y gremiales; instituciones que afirmen el sistema de pesos y contrapesos, y que proscriban la injerencia militar en el gobierno civil", remarcó.

Y continuó su discurso señalando que, de no estar vigilantes los ciudadanos, "podría ser demasiado tarde, como sucede en Venezuela".

Arias ha sido crítico del régimen instaurado por el presidente Nicolás Maduro, que ya algunos gobiernos, entre ellos el del presidente Luis Guillermo Solís, catalogan como una dictadura.

El secretario general de la OEA, tampoco se quedó corto al señalar durante la actividad las falencias del régimen venezolano, aliado del de Managua.

Almagro afirmó que es inadmisible que el presidente Nicolás Maduro ya cuente en prisión a 676 de sus opositores.

"Falta que se cumpla una agenda que es tan necesaria para construir un nuevo gobierno legítimo, que le permita al país retomar los poderes constitucionales del Estado y su independencia", contestó, al dar unas breves declaraciones a la prensa costarricense e internacional.

Almagro pidió que la conmemoración de los Acuerdos de Paz sirvan para recordar que todavía en América Latina existe el germen del autoritarismo.

El secretario general de la OEA ha sido uno de los líderes del continente que ha condenado con mayor dureza al Gobierno venezolano.

El jerarca de la OEA se reunirá esta noche en Casa Presidencial con el mandatario Luis Guillermo Solís.