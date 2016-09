Nuevo magistrado de Sala II: 'Los derechos de los trabajadores se han visto transgredidos'

Congreso juramenta a Luis Porfirio Sánchez Rodríguez

Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, nuevo magistrado de la Sala II, declaró que le dará prioridad a la implementación de la Reforma Procesal Laboral en los juzgados de Trabajo, a fin de garantizar una resolución más expedita a las diferencias entre asalariados y patronos.

"La celeridad del proceso laboral es fundamental, no podemos continuar con procesos que duren de cinco a ocho años, eso ha sido lamentable", dijo Sánchez, quien se desempeñaba como presidente del Tribunal de la Inspección Judicial.

"Los derechos de los trabajadores se han visto transgredidos durante mucho tiempo y la reforma tiende a agilizar los proceso laborales", añadió el magistrado.

Él fue juramentado la tarde de este martes luego de resultar electo magistrado, con 39 votos, el lunes en la Asamblea Legislativa. La Sala II se encarga de resolver, en alzada, recursos a procesos laborales y de familia.

Sánchez Rodríguez insistió en la necesidad de que la Reforma Procesal Laboral sea exitosa una vez que sea puesta en práctica en los juzgados, en junio del 2017. Él pretende colaborar con esa objetivo.

La Reforma introduce la oralidad en los juicios de trabajo, lo que, en criterio del magistrado, propiciará "una justicia más inmediata".

"Yo con hechos he demostrado que soy un juez independiente y me correspondió conocer muchos casos como presidente de la Inspección Judicial que involucraban a personas, nunca se me ha tachado". Luis Porfirio Sánchez, magistrado de Sala II

Explicó que, actualmente, una vez que los jueces reciben las pruebas, pueden durar hasta dos años en resolver. En cambio, a partir de mediados del otro año tendrán que dictar sentencia al recibir la prueba.

Según la Corte, el promedio actual de duración de los juicios laborales es de dos años y medio, aunque algunos llegan a diez o más años de tramitación.

Los procesos se agilizarían con la introducción de la oralidad en las etapas del proceso, así como la eliminación de otras instancias para lograr una resolución más expedita en esos pleitos.

Por otra parte, Luis Porfirio Sánchez se declaró "una persona correcta" y un "juez independiente".

Sostuvo que, durante el proceso de selección de magistrado, las denuncias que surgieron en su contra se debieron a que, como presidente de la Inspección Judicial, asumió la tarea de combatir la corrupción, el acoso sexual y el acoso laboral en el Poder Judicial, lo que le costó ganarse enemigos.

"La consecuencia fue que me denunciaran, que me levantaran infamias. No he cometido ningún delito. La Corte Plena me nombró presidente de la Inspección Judicial porque había convicción de que soy una persona ética", sostuvo.

Dijo que recibió ataques de una persona que aprovechó el proceso legislativo porque uno de sus clientes fue despedido por decisiones de la Inspección Judicial.

En cuanto a su parentesco con la directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero Jenkins (son esposos), dijo que ambos trabajan desde hace 23 años en la Corte y están casados desde hace 21 años.

En su criterio, no existe impedimento alguno porque su cónyuge se dedica a una labor administrativa en la que él no participa, pues la dirección ejecutiva está supeditada al Consejo Superior del Poder Judicial y él formaría parte de la Corte Plena.

"Yo con hechos he demostrado que soy un juez independiente y me correspondió conocer muchos casos como presidente de la Inspección Judicial que involucraban a personas, nunca se me ha tachado", afirmó Sánchez.











