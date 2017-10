Diputada Nidia Jiménez: Morales Zapata está detrás de dos proyectos cooperativos

La diputada Nidia Jiménez, del Partido Acción Ciudadana (PAC), llamó la atención sobre la forma "bastante irregular" en la que avanzan en el Congreso dos proyectos de ley que impulsa el diputado Víctor Morales Zapata, investigado por sus nexos con el importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños.

Se trata de iniciativas relacionadas con el sector cooperativo.

Una pretende permitirle al Banco Popular crear una aseguradora en conjunto con cooperativas y organizaciones de la economía social. Otra promueve ampliar los negocios financieros de las cooperativas de ahorro y crédito, pero con una menor supervisión de las autoridades.

Ambos proyectos se asignaron a debate en la comisión de Asuntos Económicos. El primero sigue en trámite en ese foro legislativo; el segundo recibió un dictamen afirmativo unánime el 19 de julio.

Jiménez cuestionó que Morales Zapata "esté detrás" de ambos proyectos, los cuales, en su opinión, se impulsan de forma "bastante rápida" e "irregular".

Ella expresó su preocupación por la influencia que pueda tener Morales Zapata en la gestión de las iniciativas durante la comparecencia de Mariano Figueres, director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), ante la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios.

"La pregunta aquí sigue siendo quién maneja muchas cosas en Casa Presidencial. Sigue siendo amigo suyo, sigue siendo amigo de la gente de Casa Presidencial, sigue moviendo proyectos de ley que él quiere impulsar en donde quiere estar muy bien... intervenir de acuerdo a su manera de ser el Banco Popular y el Infocoop", le dijo Jiménez a Figueres, cuando ya la comparecencia llevaba más de tres horas.

Durante la sesión, uno de los principales cuestionamientos que se le hicieron a Figueres fue respecto a las gestiones que habría realizado Morales Zapata en favor de Juan Carlos Bolaños y los motivos por los cuales el Gobierno no le restringió el ámbito de acción al diputado, al cual el mismo Figueres se refirió como "el embajador" de Bolaños.

Figueres le dijo a la diputada del PAC que no tiene conocimiento de que Morales Zapata intervenga en favor de esas iniciativas, y agregó que tampoco conoce de gestiones de Casa Presidencial al respecto.

El presidente Luis Guillermo Solís le solicitó Morales Zapata, el 5 de setiembre, renunciar al cargo de diputado por sus nexos con Bolaños, pero esa misma noche, el congresista conocido por ser el más cercano al mandatario, se limitó a separarse de la fracción del PAC.

"Hay algo que a mí me llama mucho la atención y me cuesta aceptar, porque dentro de todo lo que se ha hablado, aparentemente Víctor Morales Zapata se bailó a todos en Casa Presidencial e hizo lo que le dio la gana, eso es lo que uno puede sacar de conclusión. Es muy importante también, no sé si usted ha analizado o sabe que él tiene los tentáculos en el Banco Popular, que tiene los tentáculos con personas que tienen en la Junta Directiva del BCR, en el Banco Nacional", dijo Jiménez.