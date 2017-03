Morales Zapata ataca a director de 'La Nación' al fracasar comisión contra medios: 'Pluma servil y prostituta'

El plenario legislativo rechazó esta tarde, por votación de 25 contra 17, una moción que pretendía crear una comisión especial para investigar a los jerarcas de La Nación y Telenoticias por participar en una reunión con Johnny Araya tres años atrás, antes de que el político desistiera de su campaña electoral en el 2014.

La propuesta, impulsada por el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales Zapata, planteaba que se indagara "los hechos, propósitos y circunstancias que motivaron la participación" del presidente ejecutivo del Grupo Nación, Manuel Francisco Jiménez; el editor entonces editor general de Grupo Nación, Armando González (actual director de La Nación); el presidente de Televisora de Costa Rica, René Picado; y el director de Telenoticias, Ignacio Santos, en la reunión del 4 de marzo de 2014 reseñada por el Semanario Universidad el 28 de febrero del año.

La cita se produjo en la casa del hoy diputado y precandidato presidencial del PLN, Antonio Álvarez.

Morales y 17 diputados más, del PAC, del Frente Amplio y del Movimiento Libertario, promovían "convocar y recibir en audiencia a cualquier persona o representante de cualquier organización, pública o privada que, a juicio de la Comisión, esté en capacidad de brindar información sobre el tema tratado y los verdaderos objetivos de quienes participaron en dicho encuentro".

Sin embargo, la tarde de este martes, la propuesta estuvo lejos de recibir los 38 votos necesarios para poder conformar la comisión, y la idea fue desechada con votación de 25 en contra y 17 a favor.

Los votos a favor de investigar a los empresarios y directores de medios provinieron de siete diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), siete del Frente Amplio, dos de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y uno de la independiente, Carmen Quesada.

Morales Zapata, hombre de confianza del presidente Luis Guillermo Solís, defendió la moción y luego de perdida, justificó la revisión de la misma, con discursos críticos, centrados en la figura del director de La Nación, Armando González.

LEA: ARTÍCULO DE ARMANDO GONZÁLEZ: LA VÍSPERA DEL RETIRO DE ARAYA

El legislador insistió en que debían revelarse los motivos de la cita: "En este caso específico se viene a plantear una comunión que puede ser nefasta, y que tiene que ver con el ejercicio libre y responsable de el uso de los medios de prensa, y los intereses de cualquier índole de carácter económico que se entremezclan y que participan de eventos que pueden tener una trascendencia de altas consecuencias para la sociedad costarricense, como lo es una elección presidencial".

Un discurso contra "nombres y apellidos"

El legislador insistió en demandar transparencia de los dueños y de los directores de medios.

Luego de perdida la votación, Morales Zapata hizo de nuevo uso de la palabra para justificar la revisión que pidió y, en ese momento, dijo que le parecía que perder la moción era un resultado esperado. Fue en ese momento cuando decidió centrar su disertación en González, el director de La Nación, haciendo referencia, incluso, a diferencias que sostuvieron en la época del colegio.

En primera instancia, Morales reseñó que el solo hecho de presentar la moción, implicaba un "acto salido de todo lo que ha sido el comportamiento político tradicional".

"Es histórico, es histórico saber cómo candidatos a la presidencia de un partido y de otro, y aquí quiero hablar del bipartidismo, fueron afectados por los intereses de esos medios. En este país históricamente se ha dicho quiénes ponían y ponen, o tratan de poner presidentes de la República. Se ha dicho y ha sido afectado el Partido Liberación Nacional, repasando la historia. Quisiera leer las palabras del diario, cuando se establecía la candidatura de quien es familiar de nuestro compañero diputado del Partido Liberación Nacional, Ronny Monge, don Luis Alberto Monge (expresidente 1982-1986). Recordamos aquellos tiempos, donde el grupo oligárquico de este país, representado efectivamente en el Grupo Nación, arremetía contra aquel que prometía ser un socialdemócrata, con reformas que prometían cerrar la brecha de la desigualdad y la pobreza".

"En aquel momento era don Luis Alberto Monge, y era el movimiento cooperativo, ese movimiento histórico que, complementariamente al Estado, le ha dado gloria, progreso y democracia a esta nación. Luis Alberto Monge Álvarez fue una de las primeras víctimas de esos grupos oligárquicos que por dicha, en opinión de este servidor, esta sociedad, cada vez los va tipificando como muertos insepultos, y eso gracias a que la ciudadanía cada vez más informada, menos caso le hacen y menos le da seguimiento a los planteamientos de creación de opinión de estos grupos de poder que efectivamente abogan por una sociedad que nos avergüenza, una sociedad cada vez más desigual, una sociedad cada vez más empobrecida.

"Es normal que también, en el Gobierno de Rafael Ángel Calderón (1990-1994), podemos ver y revisar las páginas del periódico La Nación, y ver como efectivamente también al Partido Unidad Social Cristiana, cuando no convenía, efectivamente, un determinado planteamiento, ese grupo oligárquico, a través de la pluma, mezclando el poder económico de la pluma servil y traicionera, de quienes han sido en algunos casos editores, y hoy día, el director de La Nación, don Armando (González), quien efectivamente, desde los años de Daniel Oduber y Fernando Naranjo, ministro de Educación, cuando representaba como estudiante en la lucha por la Federación de Estudiantes de Segunda Enseñanza, ya desde ese tiempo, don Armando, tenía una posición muy clara de qué tipo de sociedad, y a qué tipo de sociedad, le quería servir".

"Bueno, pues don Armando fracasó en secundaria, en aquellos años de 1976, fracasó contra un humilde estudiante del Colegio Vocacional Monseñor Sanabria, que disputaba la presidencia de la FESE (Federación de Estudiantes de Segunda Enseñanza) y desde ya se marcaba lo que iba a ser la pluma servil. Quiero indicar acá, con mucha claridad, que tanto el Partido Unidad Social Cristiana, como el Partido Liberación Nacional, como el Partido Acción Ciudadana y en palabras del propio fundador y candidato tres veces a la presidencia, el diputado Ottón Solís Fallas, el periódico La Nación ha querido influir efectivamente de manera clara, de manera amplia en quién gobierna este país.

"En la discusión interna (de la bancada del PAC sobre la moción de Morales Zapata), el diputado Solís Fallas, como siempre corresponde, con claridad y transparencia, dijo: 'No voy a firmar esa moción, y tampoco voy a apoyarla, y tampoco voy a votarla, porque lo que pasó es normal, porque lo que pasó es normal. ¡Claro que es normal en una sociedad que tenemos que combatir que el poder económico y el poder mediático se junten para efectivamente tratar de crear la condición para que se genere un poder, un gobierno, que favorezca sus intereses!.

"Esta vez le correspondió a un candidato determinado, esta vez el escenario llevó a una persona que hoy está en una lucha de tendencias. Eso a mí me tiene sin cuidado. El tema que provocó la moción tiene que ver con que la democracia merece diputados y diputadas que estén dispuestos a no olvidar. Se puede perdonar, pero no se puede olvidar ese rol tan macabro y tan siniestro de la comunión de intereses oligárquicos, con la pluma servil y prostituta que se sirve para efectivamente generar una sociedad cada vez más desigual.

"Leí el planteamiento de don Armando González en La Nación. Primer comentario: Que quede muy claro don Armando, y que le quede muy claro a los periodistas de la prensa, don Armando González dice en un párrafo 'este es un ataque al periodismo'. Nada más falso. El periodismo es una profesión altamente honorable, y como cualquier otra profesión, se puede guiar por valores éticos, y marca la diferencia entre un periodismo responsable, un periodismo constructivo, un periodismo sin duda alguna, de aquel periodismo servil, esa pluma servil que sin duda aquí todos hemos sido testigo de que existe ese tipo de pluma.

"Don Armando González quiere hacer de esta moción una cruzada donde diga que los proponentes estamos en contra de los periodistas o en contra del periodismo. Invito a don Armando a que lea la publicación hecha por parte de la señora periodista que en algún momento trabajó en el periódico La Nación, Giannina Segnini. Ella lo dijo con mucha claridad, hizo la diferencia entre el valor del periodismo, el valor del periodista, el valor de las direcciones de los periódicos, y la línea editorial. Lo dijo con mucha claridad, de manera que aquí, no se trata de una denuncia contra el periodista, ni contra el periodismo. Esta denuncia tiene nombres y apellidos, y están consignados en la moción. Tiene nombres y apellidos en las personas que faltaron a la transparencia. Por otra parte, ese artículo (se refiere al artículo de opinión de Armando González publicado en la edición del domingo 5 de marzo donde explica la reunión con Araya y Álvarez del 4 de marzo) ese artículo es altamente ofensivo. Ese artículo dice: 'Que me convoquen, iré hasta sin abogado', como diciendo, 'aquí desde el olimpo, me puedo manejar efectivamente, me puedo ir y no hay ningún problema, diré lo que tenga que decir, de por sí, los políticos como tal, no se merecen otra cosa', secundado por el señor director de Telenoticias, don Ignacio Santos (quien también publicó una columna en la edición de este 5 de marzo en La Nación, explicando su participación en la misma reunión), quien realmente, en mi opinión, es ofensiva su defensa en el periódico.

"Yo comprendo perfectamente, y sepan compañeras y compañeros, a todos los vuelvo a ver a la cara, y no tengo absolutamente ningún sentimiento que me genere una distancia hacia ustedes, ninguna. Sé respetar las decisiones democráticas. En ningún momento, levanté la voz contra algún partido político", enfatizó Morales.

El legislador insistió en que la propuesta de la moción, trata de un tema de "dignidad".

Morales Zapata insistió en que los diputados deben hacer "política de altura" y no "dejarse amedrentar por la pluma siniestra, no dejarse amedrentar por aquello que históricamente ha tratado de acallar las voces que claman por una Costa Rica más democrática y más justa".

El diputado Morales cerró su discurso haciendo un reconocimiento al aporte de los distintos partidos políticos representados en el Congreso, en la construcción del Estado democrático, con los lunares que pueden tener las agrupaciones, y finalizó señalando que no le molestaba perder la revisión de la moción.

Exmagistrado: en plenario propuesta era inconstuticional

Pese al calor del discurso de Morales Zapata, los jefes de fracción de las otras agrupaciones no alzaron la voz en defensa de la idea de investigar medios y empresarios de medios. Por el contrario, el diputado del PLN, y exmagistrado de la Sala Constitucional, Carlos Arguedas, criticó la propuesta, al señalar que es inconstitucional, porque violenta el derecho de las personas a reunirse, además de la libertad de prensa.

"La libertad de prensa es una de los bienes escenciales de la democracia, y yo defiendo esto hasta frente de los eventuales desvaríos de la prensa (...). Educar no es investigar reuniones privadas", dijo Arguedas.

"No puedo votar para hacer comparecer a personas que se encontraban reunidas privadamente, ejerciendo su derecho (...). Eso sería un acto descomunal contra los principios democráticos (...). No puedo propiciar con mi voto una decisión legislativa francamente contraria a los principios en los que se basa nuestra sociedad democrática", agregó Arguedas.

Por su parte, Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana y Gerardo Vargas, del PUSC, cuestionaron la moción.











Comparta este artículo Nacional Morales Zapata ataca a director de 'La Nación' al fracasar comisión contra medios: 'Pluma servil y prostituta' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Morales Zapata ataca a director de 'La Nación' al fracasar comisión contra medios: 'Pluma servil y prostituta' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.