Ministro de Vivienda desmiente a Antonio Álvarez Desanti sobre no entrega de bonos

El ministro de Vivienda, Rosendo Pujol, desmintió esta tarde al precandidato presidencial del PLN, Antonio Álvarez Desanti, quien afirmó que el gobierno de Luis Guillermo Solís ha dejado de dar bonos de vivienda.

"Aclaro que su apreciación es incorrecta. En 2016, el monto correspondiente a bonos pagados fue el más alto en toda la historia del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, incluso después de corregir los montos por inflación", señaló Pujol en respuesta a La Nación. Agregó que se han otorgado 208 subsidios en dos comunidades mencionadas en específico por el aspirante liberacionista.

La mañana de este martes, Álvarez Desanti firmó su precandidatura a la presidencia de la República por el Partido Liberación Nacional (PLN) en el Balcón Verde, sede de la agrupación verdiblanca, en San José. Tras el acto oficial, se dirigió a un nutrido grupo de simpatizantes en las afueras del edificio, e inició un discurso en el que señaló que el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) ha dejado de otorgar bonos de vivienda.

"Debemos recordar que fue Liberación Nacional quien inició los programas de vivienda, y que fundó el Banco Hipotecario de la Vivienda, y hace unos días, vecinos de Pavas me decían en una reunión que en este gobierno no han dado ni siquiera diez bonos para estos asentamientos, que quién sabe para dónde se los habían llevado, y en la tarde llegué a Goicoechea y les pregunté si los bonos de Pavas los habían llevado a Goicoechea y la respuesta es que tampoco había bonos para Goicoechea. La respuesta es que ya aquí no están dándose bonos de vivienda", dijo Álvarez.

"Este partido fundó el banco Hipotecario de la Vivienda, que lo vamos a volver a retomar para tener programas nacionales de vivienda para las familias más necesitadas", agregó.

Consultado al respecto, el ministro refutó, con números, las declaraciones del verdiblanco.

"Ante las declaraciones del diputado de Liberación Nacional y presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez Desanti, aclaro: del 1°. de enero al 31 de diciembre de 2016, se otorgaron 11.823 bonos para una inversión de ¢93.999 millones. En toda la administración Solís Rivera, del 8 de mayo del 2014 al 31 de diciembre del 2016 se han entregado 29.183 bonos, para una inversión de ¢225.700 millones", apuntó Pujol.

Con respecto de los casos de Pavas y Goicoechea en particular, el jerarca recalcó: "Específicamente en Pavas se han otorgado 50 bonos y en Goicoechea 158".

Campaña en el aire. La inscripción de la precandidatura de Álvarez esta tarde desató a polémica y los enfrentamientos entre agrupaciones políticas de cara a las elecciones presidenciales de febrero del 2018.

El proceso de inscripción de prencadidaturas para la convención del PLN, del 3 de abril, continúa este miércoles con la matrícula del también diputado, Rolando González, programada para las 11 de la mañana, y la de José María Figueres, agendada para las 6 p.m.

Este periodo de inscripción está planteado para cerrarse el próximo viernes a las 4 p.m., con la firma y pago de inscripción del tambien aspirante y exdiputado, Sigifredo Aiza.

Las manifestaciones de Álvarez, quien se desempeña como presidente del Congreso, provocaron un airado reclamo de parte de un grupo de diputados del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), quienes exigieron al liberacionista que renuncie a su puesto en la dirección de la Asamblea.











