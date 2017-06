Ministro dice que proyecto para ajustar salarios a jerarcas fue construido en la Asamblea, diputados lo desmienten

El ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, asegura que el borrador del proyecto de ley que ajustaría los salarios de los jerarcas públicos fue construido en la Asamblea Legislativa con el aporte de múltiples fracciones y con la participación del viceministerio de la Presidencia.

No obstante, los jefes de fracción de los partidos políticos desmintieron de inmediato tal afirmación.

La polémica gira en torno al plan que subiría los sueldos de diputados, ministros y del propio presidente, al tiempo que se lo reduciría a magistrados y contralor, entre otros. Según Alfaro, el texto es fruto de una negociación con las diferentes fracciones para dar viabilidad a las reformas de impuestos del Gobierno.

La propuesta llegó este lunes al Congreso de manos del viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora; sin embargo, esta mañana el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, corrió a desautorizarla y alegó desconocer dicho borrador.

A su vez, durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el ministro Alfaro le restó oficialidad al proyecto: "El gobierno no tiene un texto para esto, es una propuesta que se está construyendo en la Asamblea Legislativa entre múltiples fracciones y en las cuales el gobierno también participa a través del viceministerio de la Presidencia, pero esas propuestas todavía no han sido traídas acá".

El responsable del Ministerio de la Presidencia agregó que hubo una reunión con jefes de fracciones el pasado 1°. de junio en la que discutió este tema como una posibilidad y, a partir de ahí, comenzaron a trabajar diferentes actores. "¿Cuales?, no los tengo a mano", dijo.

"Lo que sí hubo ahí fue una discusión en la reunión de jefes de fracción y, a partir de ahí, se comienza a trabajar esta posibilidad", reconoció.

En esa reunión, participaron los líderes los líderes de Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Frente Amplio y Unidad Social Cristiana (PUSC) y se acordó que la Presidencia presentaría una propuesta este lunes que incluyera cuatro temas: un tope a los sueldos más altos del Estado, un sistema de salario único (que implicaría un aumento según las propuestas) para los principales jerarcas del Gobierno y una reforma a los pluses conocidos como prohibición y dedicación exclusiva.

William Alvarado, jefe de fracción del PUSC, negó lo dicho por Sergio Alfaro: "De la Asamblea no ha salido ningún proyecto, el señor viceministro hizo la propuesta de integrar tres proyectos que están en la Asamblea. Yo no conozco la propuesta. En algún momento algo había planteado sobre incorporar tema de salario de ministros y viceministros, pero de aquí no ha salido ninguna propuesta, es un planteamiento de ellos".

Francisco Camacho, jefe del Frente Amplio, coincidió en lo dicho por el PUSC. "No es cierto que ese proyecto se gestara en el congreso. Luis Paulino lo que había dicho era que iba a construir un proyecto juntando los otros tres proyectos (de partidos políticos sobre temas de empleo público), pero a mí el texto me lo pasaron hasta hoy", declaró.

Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana, afirmó lo mismo, al tiempo que la jefa de fracción de Liberación Nacional (PLN), Karla Prendas, pidió la renuncia de Sergio Alfaro por enviar un texto que el presidente Solís desconocía.

Por su parte, la liberacionista Sandra Piszk, quien había impulsado originalmente un proyecto de ley para regular los incentivos adicionales al salario público, lamentó las declaraciones del ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro.

Según la verdiblanca, es extrañísimo que Alfaro alegue un supuesto desconocimiento de la propuesta que preparó Luis Paulino Mora, su viceministro, cuando desde la semana anterior Mora informó a los jefes de fracción de que les haría una propuesta unificada.

Piszk también estableció una diferencia entre la propuesta de salario único que hace el Gobierno en su borrador de proyecto de ley y la que originalmente planteó el Movimiento Libertario.

El planteamiento de Otto Guevara fijaba como fecha para la vigencia del salario único el 8 de mayo del 2018, mientras que el borrador puesto a consulta por el Gobierno establece la entrada en vigencia del salario único y otras propuestas a partir de la publicación de la ley.

En las filas del partido de gobierno, el PAC, Javier Cambronero, del PAC, relató lo sucedido así: "Don Luis Paulino se presentó casi al final de la reunión de jefes y jefas de fracción el pasado jueves. Algunos jefes se mostraban dispersos y pusieron poca atención . He de decir, en honor a la verdad, que él habló preliminarmente de la posibilidad de fusionar los proyectos 19.883 y 19.156, iniciativas del PUSC y FA, inclusive hasta mencionó la posibilidad de avanzar en la discusión de regla fiscal. Trabajaría en la propuesta para presentar un borrador próximamente".

Consultado por La Nación sobre si Zapote daría cabida a la propuesta de aumento de jerarcas, el ministro de la Presidencia dejó abierta la posibilidad de ver temas que den viabilidad a los temas fiscales, que incluyen aumentos en el impuesto de renta y una ampliación del impuesto de ventas a servicios que hoy están exentos.

"En este momento lo que queremos es mover el tema fiscal hace mucho tiempo y si hay temas de empleo publico que pudieran ser viables en la Asamblea y que pudieran facilitar el tema fiscal, el gobierno también está en la disposición de verlos", señaló.

Además, señaló que la propuesta de equiparar los salarios es del Movimiento Libertario, que la presentó en otro proyecto de ley. Sin embargo, la propuesta de salario único libertaria implica aumentos menores y excluye ajustes para los diputados, por ejemplo.

"Es un compilado de proyectos existentes en la Asamblea Legislativa que están ya en la corriente, es el resultado de una posibilidad de apertura de negociación la cual ni se ha concretado ni está inminente ni tiene características de que está por ser concluida", enfatizó el funcionario.

El diputado Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), rechazó la posibilidad de aumentarles la remuneración a los legisladores, pues dijo que ya tienen una remuneración satisfactoria, que se incrementa solo de acuerdo con la inflación.

Sin embargo, afirmó que estaría de acuerdo en subirles los salarios a ministros (a $10.000) y al presidente de la República (hasta $14.000), incluso a los viceministros (pero no tanto como se propone en el borrador del Gobierno).

“La condición para que esos salarios se aumenten debería ser que, tanto ministros como viceministros, sean nombrados por concurso de antecedentes, que tengan que cumplir con requisitos como el de tener conocimientos en materia gerencial y específicos de la cartera”, dijo Solís.

El fundador del PAC aseguró que, si se sigue nombrando a dedo, el gabinete seguirá siendo un “kindergarten como el que tiene Luis Guillermo Solís”, o un “programa de becas”, con jerarcas que ahora están administrando carteras con presupuestos de $80 millones u $8.000 millones.

La otra condición que una propuesta de salario único debe cumplir, según Ottón Solís, es la de bajarles el salario a los superintendentes (de pensiones, de entidades financieras, de valores, de seguros), así como al presidente y al gerente general del Banco Central de Costa Rica y de los gerentes de los demás bancos del Estado. Un superintendente puede ganar ¢10 millones mensuales.