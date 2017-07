Miguel Ángel Rodríguez: 'No se me ocurre mayor honor que ser no grato para una dictadura'

"El Gobierno del presidente (Nicolás) Maduro me declara no grato. Le doy las gracias con sinceridad, porque ello resalta la diferencia entre el querido pueblo de esa hermana nación, y la dictadura que los avasalla (...). No se me ocurre mayor honor para un costarricense que ser persona non grata para una dictadura".

Así reaccionó el expresidente de la República Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), ante la decisión del gobierno bolivariano de Venezuela de declararlo persona non grata junto a la exmandataria Laura Chinchilla (2010-2014) y sus similares de Bolivia y Colombia, Jorge Quiroga y Andrés Pastrana, respectivamente.

Ellos participaron como observadores de la consulta simbólica que realizó la oposición, el domingo, contra la convocatoria a una Asamblea Constituyente impulsada por Nicolás Maduro.

"Ya estábamos preparados para que entre más escaláramos nuestra defensa por la democracia, más arreciaran los golpes en nuestra contra". Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica

Por su parte, la expresidenta Chinchilla expresó que esa decisión no impedirá que ella continúe luchando en favor de la democracia en Venezuela.

"No es de extrañar una declaración como la emitida por el canciller de Venezuela (Samuel Moncada). Ya estábamos preparados para que entre más escaláramos nuestra defensa por la democracia, más arreciaran los golpes en nuestra contra. Lo importante es que no hace mella en nuestro ánimo. Nos basta la forma tan abrumadora con que nos ha recibido siempre el pueblo venezolano en su lucha por la libertad. La democracia no tiene patria y nadie puede excluir a nadie de seguir a la par del pueblo venezolano luchando por su reconstitución.

Samuel Moncada anunció la medida contra los expresidentes la noche del lunes, la cual también implica una prohibición para que esos exmandatarios vuelvan a ingresar al país sudamericano.

"No entrarán más a Venezuela: abusaron de la generosidad de nuestro pueblo. Es justicia que será entendida por los que aman a su país", escribió Moncada también en su cuenta en Twitter.

Rodríguez y Chinchilla regresaron al país en horas de la madrugada, sin ningún inconveniente o contratiempo.

Reacción esperable. Por su parte, el canciller costarricense Manuel González calificó como "reprochable" la decisión del gobierno de Maduro de declarar no gratos a los expresidentes latinoamericanos, y consideró que este tipo de acciones son normales en regímenes que no aceptan que alguien piense distinto a ellos.

"Dos expresidentes costarricenses, doña Laura Chinchilla y don Miguel Ángel Rodríguez, al igual que miles y miles de personas, tanto a lo interno de Venezuela como al exterior, han manifestado su profunda preocupación por la gravísima crisis que atraviesa el pueblo venezolano.

"Sin embargo, no es de extrañar esta reacción del gobierno venezolano que tiene desprecio por aquellas personas que piensan diferente, por aquellas personas que abogan por una solución pacífica, por el retorno a la democracia en Venezuela, por el retorno al respeto, a la reparación de poderes, por el fortalecimiento institucional que es necesario en ese país. Es la manera en la que regímenes que oprimen a su población normalmente reaccionan cuando personas que no piensan como ellos, expresan sus pensamientos", declaró González.

Nota del editor: Esta información se actualizó a las 2:30 p. m. con declaraciones del canciller González.