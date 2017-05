Mensaje de pastor crispa la campaña del PAC

Un líder evangélico josefino repartió panfleto para pedir votos a favor del precandidato Welmer Ramos

San José

La decisión de un pastor evangélico josefino llamado Carlos Jardines, de pedir el voto de su congregación a favor del precandidato presidencial Welmer Ramos, de Acción Ciudadana (PAC), crispó la precampaña de esa fuerza política que se enrumba hacia la convención del 9 de julio.

En un comunicado de prensa, la tendencia del contendor de Ramos, Carlos Alvarado, pidió al Tribunal Electoral Interno (TEI) vigilar que no se mezcle la política con la religión durante el proceso interno de la fuerza política.

Jardines, pastor de una iglesia cristiana llamada Mundo de Fe, en San Francisco de Dos Ríos, al sur de San José, hizo circular un panfleto en el que invitó "cordialmente" a participar el domingo 9 de julio en la convención en la que el PAC elegirá a su próximo candidato presidencial.

"Quiero motivar con mi apoyo al hermano Welmer Ramos González, exministro de Economía del gobierno actual y profesor universitario. Es un hombre creyente, su dirección de vida está en Cristo y en la palabra de Dios, que lo instruye en sabiduría para ser el candidato del partido. Don Welmer es bendición", se lee en el boletín en cuyos costados se escribió la frase: "Su corazón es para Cristo y el voto para Welmer Ramos".

La Nación llamó al pastor a su teléfono celular. Sin embargo, no atendió las llamadas, ni contestó un mensaje enviado a su número solicitándole una entrevista sobre el tema.

DEL ARCHIVO: PAC queda con dos precandidatos tras retiro de Epsy Campbell

Welmer Ramos, en tanto, afirmó que conoce al dirigente evangélico, pero que no asiste a su congregación. Según el político, conoció a Jardines en varias actividades de esa iglesia, pero que nunca le solicitó ni autorizó hacer campaña a su favor dentro de la congregación.

"Coincidimos en temas como el rechazo al matrimonio igualitario para las parejas de gais y en la defensa de la vida desde su concepción. Pero nunca le pedí hacer campaña a mi favor. Yo estoy a favor del Estado laico y estoy con la separación entre la política y la religión. Pienso que si hay manifestaciones de religiosos a mi favor corresponden al fuero interno de las personas, pero el Estado debe ser neutro en materia religiosa", afirmó.

Por su parte, Carlos Alvarado no quiso entrar a evaluar el hecho, aunque su tendencia emitió un comunicado de prensa en el que pidió al TEI "vigilar" que la política no se mezcle con religión dentro del partido.

"Nosotros, desde la campaña, respaldamos el Estado laico, la defensa de los derechos humanos y el artículo 28 de la Constitución Política (que prohíbe a clérigos o seglares hacer propaganda política invocando motivos de religión o valiéndose de creencias religiosas)", afirmó Alvarado.

LEA: PAC le pide ¢2,3 millones a cada uno de los precandidatos por inscribir su tendencia

Su tendencia recalcó que pide al TEI entrar a conocer el actuar del evangelista Carlos Jardines.

"Así como condenamos en la última elección del presidente del Directorio Legislativo la alianza del Partido Liberación Nacional con partidos cristianos, vemos con mucha preocupación que en Costa Rica evangelistas o líderes de iglesias cristianas se aprovechen de la fe de sus feligreses para favorecer posiciones políticas e intervenir en nuestra convención", se lee en el comunicado emitido por el grupo que respalda a Alvarado.

Al respecto, Welmer Ramos afirmó que está a favor de que el TEI destine tiempo a indagar el hecho, pues cree que arrojaría transparencia sobre la contienda interna del PAC.

"No avalo ese tipo de campaña porque no sale de mi movimiento. No sé cuántos panfletos tiró, pero le pediré que los retire porque me está haciendo ruido en la precampaña", recalcó.

El incidente golpea el acuerdo que firmaron Ramos y Alvarado al principio de la precampaña del PAC para basar la contienda en la defensa y confrontación de ideas y no en ataques personales entre los aspirantes.

LEA: Precandidatos del PAC se comprometen a realizar una campaña limpia

No fue posible obtener la reacción de la presidente del Comité Ejecutivo del PAC, Margarita Bolaños.











Comparta este artículo Nacional Mensaje de pastor crispa la campaña del PAC Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Mensaje de pastor crispa la campaña del PAC Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.