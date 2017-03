Mario Redondo pide revivir alianza opositora para el 1°. de mayo

El diputado del Partido Alianza Demócrata Cristiana apela a que las bancadas de oposición revivan la alianza de oposición con miras a ganar el Directorio legislativo en la elección del próximo 1°. de mayo.

Redondo afirmó que se había planteado un acuerdo tácito entre las siete bancadas de oposición, de manera que para la elección del último año de esta administración se impulsara a un diputado de bancada minoritaria para la presidencia legislativa.

"Lo más sensato es que la alianza se mantenga para este año en la Asamblea. Eso contribuye a darle mayor gobernabilidad al Congreso. Yo esperaría que tanto la Unidad Social Cristiana (PUSC) como Liberación Nacional (PLN), a quienes las demás fracciones apoyamos para la presidencia, correspondan en el acuerdo tácito que teníamos", dijo Redondo.

El legislador se refiere a los dos acuerdos que permitieron, a Rafael Ortiz y Antonio Álvarez, del PUSC y del PLN respectivamente, llegar a la presidencia legislativa en las elecciones de mayo del 2015 y 2016.

A dos meses de la elección del nuevo presidente del Congreso, justo en el año electoral, se vuelve a abrir la posibilidad de volver a reunir los votos de las siete bancadas opositoras que le quitaron el control del Directorio el oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC).

Esta posición surge especialmente desde las bancadas de los partidos denominados "cristianos", como lo son ADC, Renovación Costarricense y Restauración Nacional.

Fabricio Alvarado, de Restauración Nacional, aceptó que se trata de un tema difícil en año electoral, pero llamó a sus colegas diputados a abrir la discusión.

"Sí fue parte de la negociación, y recuerdo a Otto Guevara, y yo mismo lo dije: la lógica dicta que alguno de los partidos minoritarios debería presidir la Asamblea en el último año. Sin embargo, entiendo que es complicado, ya que como vienen las elecciones, será difícil encontrar alianzas en vista de la campaña electoral. Debe abrirse una discusión ya, y debe empezar a mencionarse posibles candidatos y tratar de unirnos, con miras a que en el cuarto año la alianza se mantenga en el control del Directorio", sostuvo Alvarado.

Sin embargo, temas como los proyectos de impuestos y el plan contra el fraude fiscal y el impuesto a sociedades, friccionaron las relaciones entre bancadas, especialmente en lo que al PLN y al PUSC se refiere, por lo que la alianza quedó en el aire, por no decir, sepultada.

LEA: Aprobación de vía rápida para impuesto a sociedades, saca al PUSC de alianza opositora

Para el jefe de fracción de la Unidad, Gerardo Vargas, el tema aún no debería tratarse, en vista de que a dos meses de la elección, le resulta prematuro.

"Tenemos que evaluar el grado de cumplimiento del acuerdo del año pasado, donde nosotros exigimos una agenda legislativa y no pedimos en ese momento ningún puesto. Me parece prematuro hablar de la elección del 1°. de mayo, desde el 1.° de marzo. Tenemos muchos compromisos y muchas tareas pendientes para con el país. Deberíamos aprovechar estos dos meses para construir las soluciones que el pueblo de Costa Rica espera de nosotros", explicó Vargas.

Un planteamiento similar esgrimió el jefe del Movimiento Libertario, Otto Guevara, quien se mostró escéptico de que se llegue a un acuerdo para que un diputado minoritario de la oposición presida la Asamblea.

"Para este último año el tema de las candidaturas presidenciales gravitará fuertemente para esa escogencia. No es algo que estemos conversando formalmente", afirmó Guevara.

Y el jefe de Renovación Costarricense, Abelino Esquivel, adujo: "Ese es un tema que se había hablado. No hay nada escrito, no hay un pacto firmado, pero en buena teoría se había dicho que primero el PUSC, luego el PLN y luego minoritarios (en la presidencia legislativa). Ya la primera parte se cumplió, lo que pasa es que no he visto ningún movimiento sobre este tema".

Se intentó conversar sobre el tema con la jefa de bancada del Partido Liberación Nacional, Maureen Clarke, sin embargo, no fue posible localizarla.

Pese a lo difícil del panorama, Redondo insistió en que espera que las bancadas mayoritarias demuestren reciprocidad en el proceso de elección del nuevo presidente legislativo.











