Mario Redondo emplaza a diputadas por silencio ante despido de asesora en lactancia

Tema podría llevarse a Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El diputado Mario Redondo emplazó esta tarde a sus compañeras legisladoras por el silencio ante el segundo despido de una funcionaria legislativa durante su periodo de lactancia.

Esta semana, La Nación dio a conocer la destitución de la asesora de confianza Annie Alvarado Ceciliano, quien trabajaba para la congresista independiente Carmen Quesada, mientras gozaba de su licencia de lactancia.

El primer anterior se dio en junio del 2016, cuando el diputado del partido del gobierno, Acción Ciudadana (PAC), Marco Vinicio Redondo, cesó a su secretaria Ana Yarixia Masís.

"No he escuchado a las diputadas, y a quienes defienden el tema de la mujer referirse a ello, y yo creo que es necesario referirse a un tema de esta naturaleza, si es que existe sinceridad en esta Asamblea sobre temas trascendentes", dijo Redondo, quien enfatizó en que, si bien este es un tema incómodo, la Asamblea Legislativa no lo puede dejar pasar inadvertido.

El congresista insistió en que la Asamblea debe retomar la creación de reglas de probidad para los miembros del Parlamento. Además, urgió la creación de una comisión de ética para revisar las actuaciones de los diputados.

Según dijo, es inaceptable "actuar como la avestruz, escondiendo la cabeza cuando surgen temas que involucran a diputados y que no dejan de causar un enorme desprestigio ante la opinión pública".

LEA: Diputada y Asamblea despidieron a mujer en periodo de lactancia

Para Redondo, la situación en la que se vio envuelta la diputada Quesada, al promover el despido de una asesora en periodo de lactancia, debería ventilarse en los diferentes órganos legislativos.

"Debemos ser nosotros los primeros llamados a tratar de esclarecer este tipo de cosas. ¿Qué pasa con los asesores de confianza o el personal de confianza? ¿Es que hay diputados que usan a sus asesores de confianza para tareas aparte de las obligaciones que conciernen la labor legislativa? Yo no quisiera pensar que eso sucede, pero lamentablemente hay señalamientos que nos hablan de algo contrario", dijo Redondo.

El legislador se refería así a la denuncia de la asesora de Quesada sobre las tareas que le pedía la diputada Quesada, como ser su chofer, cuidar a su madre y llevar de compras a sus hijos.

La Asamblea Legislativa cesó sin responsabilidad patronal a Alvarado el 13 de diciembre, con el aval del Departamento Legal de la Asamblea Legislativa y a instancias de la diputada Quesada.

La legisladora pasó el caso a Legal luego de rechazar la justificación de dos ausencias de parte de la asesora, quien alegó que el exceso de presión le obligó a incapacitarse.

Sin embargo, se pasó por alto que la asesora gozaba de su periodo de lactancia, el cual está protegido por el Código de Trabajo, de manera que cualquier despido debe darse solo con el visto bueno del Departamento de Inspección Laboral del Ministerio de Trabajo.

LEA: Exasesora: 'Me dijo que me quitara el saco y me levantara la blusa para ver que no la grababa'

Evalúan investigación en Comisión de la Mujer

Las palabras de Redondo parecen no haber caído en saco roto. Ante consultas de este medio, diputadas de distintas fracciones dijeron que evalúan ventilar el caso en la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa, pero no han presentado propuestas concretas.

Así lo planteó la diputada de la Unidad Social Cristiana Rosibel Ramos, quien afirmó que llevará el asunto a ese foro si es necesario.

Por su parte, la diputada presidenta de la Comisión de la Mujer, Karla Prendas, consideró que se plegará a lo que la mayoría decida: "Si se considera que es en Comisión de la Mujer, lo haremos allí, me es indiferente dónde, lo importante es que no se deje pasar".

"Mi posición en estos temas no va a cambiar, independientemente de quién lo haga. Yo no sé si esto hay que verlo en Comisión de la Mujer o no, para mí es indiferente en donde se aborde", dijo Prendas.

En tanto, su compañera y expresidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Maureen Clarcke, dijo que se debe hacer "cumplir la ley y abrir un procedimiento para averiguar lo que pasó, porque una mujer en su fuero de lactancia tiene una protección que se debe respetar".

Para Clarke, se trata de un caso "muy serio".

Una investigación en la Comisión de la Mujer sería viable en vista de que este foro es especial, por lo cual puede prestarse para control político, además del dictamen de proyectos de ley.

A criterio de la diputada del PAC, Emilia Molina, la revisión de este caso en ese foro dependería también de un acuerdo entre fracciones, y de dar la posibilidad a Carmen Quesada de que se pueda defender.

"Ninguna mujer puede ser despedida durante su periodo de lactancia, si no es con el visto bueno de la Inspección del Ministerio de Trabajo. Creo que este tema podría discutirse si las compañeras consideran que ese es el ámbito de discusión. Me gustaría que, si se discute, doña Carmen esté presente", dijo Molina.

En tanto, para la legisladora del Frente Amplio, Patricia Mora, enfatizó en que, al parecer, hay un caso irregular y "la diputada Quesada Santamaría debería revisar el procedimeinto que se ha seguido con una mujer a la que se la ha violentado el derecho que tiene de continuar con su trabajo".

Alvarado ya denunció el caso ante el Ministerio de Trabajo y el Tribunal Contencioso Administrativo, donde también señala que sufrió acoso laboral de parte de la legisladora.











Comparta este artículo Nacional Mario Redondo emplaza a diputadas por silencio ante despido de asesora en lactancia Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Mario Redondo emplaza a diputadas por silencio ante despido de asesora en lactancia Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.