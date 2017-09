Mario Barrenechea admite incumplimiento de Juan Carlos Bolaños en crédito del BCR

San José

Mario Barrenechea, gerente general suspendido del Banco de Costa Rica (BCR), admitió a La Nación que el empresario Juan Carlos Bolaños incumplió con las condiciones del crédito que esa entidad pública le otorgó, a finales del 2015, para importar cemento chino.

Barrenechea dijo que, antes de que la Junta Directiva lo suspendiera el 26 de julio, precisamente por la investigación de este préstamo, él estaba consciente de que la empresa Sinocem Costa Rica había detenido la importación de cemento prevista en el plan de inversión.

Solo en el 2016, el BCR le giró a esa empresa de Juan Carlos Bolaños casi $39 millones, pero al país ingresó cemento reportado en menos de $10 millones en el mismo periodo.

"Lo importante era el flujo continuo de cemento... Se paró, se descontinuó en los últimos dos trimestres. Ha traído 140.000 toneladas, si mal no recuerdo. Este año, paró el flujo de traída de cemento, y no es que no esté producido. Hace dos meses había 60.000 toneladas producidas listas para embarcar y otras en producción. Por alguna razón, que no sé por qué, eso estaba en investigación, él no ha podido traer las cantidades este año que quería traer", explicó Barrenechea.

El cemento en sí mismo era una de las garantías de las líneas de crédito otorgadas por el BCR, pero si este no ingresaba, no podía responder por el dinero girado.

El gerente aseguró que, antes de ser suspendido, él estaba por ejecutar una de las garantías bancarias que puso Bolaños: una caución de la aseguradora privada Oceánica, firma que reaseguró el préstamo con la compañía internacional BMI, la cual respondería por la totalidad de la línea de crédito otorgada.

"Todo lo que ha traído lo vende. Eso no es un problema de ventas. Es un problema... Estábamos a punto de hacer cosas y habrá que hacer cosas. Estábamos frente a distintas opciones. Por ejemplo, ejecutar el crédito", afirmó.

¿Y por qué no lo hizo? "Uno tampoco corre. Uno escucha explicaciones, hubo temas con barcos, temas de costos de nacionalizaciones, hubo temas de retrasos de distintas cosas, en este caso uno puede tener un poco de paciencia, en este caso tiene una garantía bancaria, no tiene que correr. Tampoco se trata de matar a nadie de entrada", señaló el gerente al ser cuestionado.

Así lo dijo en una entrevista con La Nación en uno de los recesos de la comparecencia de este viernes en la Asamblea, en la que él fue interrogado por los diputados de la comisión que investiga créditos bancarios.

Barrenechea detalló que el BCR adelantó dinero a Sinocem Costa Rica para la producción y embarque de 11 meses de producción de cemento, según el plan de inversión que propuso el empresario, el cual contemplaba la venta de 30.000 toneladas de cemento por mes.

El Banco desembolsaba el dinero a Sinocem Costa Rica ante órdenes de compra confeccionadas por esta misma firma, en Costa Rica, para pedir el producto a una firma llamada Sinobuilding Materials, en Hong Kong.

¿Por qué se hizo así? Barrenechea alegó que los giros no eran para pagar por cemento puesto en puerto, sino para que se empezara a producir en China.

Informes del BCR indican que la sociedad de Hong Kong le devolvió a Bolaños $7,5 millones mediante transferencias a cuentas en los bancos Nacional y Cathay.

Barrenechea calificó ese hecho como un incumplimiento 'no grave', pues alegó que finalmente devolvió el dinero.

El funcionario dijo que Bolaños recibió un reintegro de parte del proveedor, pero reconoció que no lo devolvió de inmediato al BCR, sino que lo mantuvo por unos días.

Su criterio no coincide con el departamento Legal del BCR que consideró esta situación como una 'grave desviación' del plan de inversión, un argumento suficiente para resolver el contrato por 'incumplimiento grave'.

La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), a su vez, señaló que Bolaños tardó seis meses en devolverle al BCR $12,4 millones que la entidad giró a Sinocem, pero que no utilizó porque anuló las compras del producto.

El gerente no precisó si la devolución de $7,5 millones está dentro del monto que señala Sugef.

Informes internos del BCR indican que el BCR también pagó, por adelantado, la nacionalización e impuestos de 60.000 toneladas de cemento que todavía no han ingresado al país.

Posterior a ese desembolso, otorgado en abril de 2017, Sinocem Costa Rica trajo tan solo una décima parte: 6.500 toneladas de cemento, en agosto de este año, luego de ocho meses de no importar ni un saco de cemento.

Uno de los 'mejores préstamos'

Según dijo Barrenechea ante los diputados, el préstamo otorgado a Bolaños es uno de los mejores préstamos que el BCR ha concedido.

También alegó que posiblemente las condiciones de esas empresas ya habrían cambiado por la reputación de Bolaños en los últimos días.

"En su momento, cuando se dio (el préstamo), era un grupo muy sólido. Sigue siéndolo al tener poca deuda. Ahora, que le están manoseando el nombre para arriba y para abajo, ahora hay una actitud de 'no le venda, no le compre, no le preste', ya sentarse con el señor es un delito prácticamente. Eso claro que afecta las compañías muchísimo", dijo.

El diputado oficialista Ottón Solís le cuestionó en la comparenciencia: "¿Cómo puede ser bueno un crédito que la Sugef exigió recalificar su riesgo, demandándole al BCR una reserva de $21 millones que ahora no puede usar?"

Barrenechea respondió: "Eso pasa".

Los diputados presionaron para que Barrenechea explicara quién ordenó los cambios al reglamento del BCR que abrieron la posibilidad de que Bolaños pusiera a responder un seguro de otra aseguradora privada.

El funcionario dijo que es normal que se genere una reforma a partir del análisis de un crédito, pero no exclusiva para el beneficio de un deudor específico.

"El cambio era obligatorio" por un tema de competencia del mercado, enfatizó el gerente.

Además, rechazó presiones de cualquier tipo para la aprobación de las líneas de crédito a Sinocem.

Aunque negó intereses y presiones en el préstamo, Barrenechea confirmó que presentó en Casa Presidencial una propuesta para financiar cemento y varilla de China como una de las medidas para la reactivación económica.

Justificó, ante los diputados, que en el país asiático había una sobreproducción de materias primas para su exportación.

Barrenechea dijo a los diputados que, en una ocasión, se reunió con Bolaños en su despacho en el BCR para conversar sobre los temas reglamentarios que le impedían al empresario importar cemento, motivo por el cual en 2014 el BCR le congeló una solicitud de préstamo para importar la materia prima.

El gerente también relató en un documento: "A mediados de abril del 2015, el señor Bolaños me pide una cita para hablarme de su plan para importar cemento y me dice que los problemas que tenían entrabadas las modificaciones a los reglamentos del MEIC (Ministerio de Economía, Industria y Comercio) parecen estar superados y que se espera que estén listos en el corto plazo. Yo remito al señor Bolños al Área Comercial para que que analicen si procede reiniciar el estudio suspendido el año anterior".

Entrevista a Barrenechea: 'Se le hizo un apercibimiento, una sola vez más y le ejecutamos el préstamo'

Esto es parte de la entrevista que realizó La Nación a Barrenechea en medio de un receso de su comparecencia ante los diputados, este viernes.

-¿Cuál cemento de Juan Carlos Bolaños va a responder (si solo han entrado $10 millones en cemento y se giraron casi $39 millones)?

Juan Carlos Bolaños ha traído 140.000 toneladas de cemento, si mal no recuerdo. Este año, paró el flujo de traído de cemento, y no es que no esté producido. Hace dos meses, había 60.000 toneladas producidas listas para embarcar y otras en producción. Por alguna razón, que no sé porque eso estaba en investigación, él no ha podido traer las cantidades este año que quería traer. Eso el banco debe saber hoy qué pasó.

-En el 2016 tampoco se cumplió el plan de inversión (del crédito para la importación de cemento)...

-Los pedidos que hay que pagar para traer 30.000 toneladas (de cemento) por mes, la plata que hay que pagar para traer es un montón. Es la línea de crédito completa.

- Pero Juan Carlos Bolaños no ha traído eso...

-Porque no todo se supone que debe de entrar ya, sino que en un momento, cuando él pone las órdenes y gira las platas, hay órdenes para 11 meses de producción. No todo el cemento ingresa ya. Solo de producción requiere tres meses entre que uno pone la orden y se las producen, más o menos.

- El tema es, ¿por qué a la empresa se le giró dinero por cemento que no había ingresado al país?

-Porque ese no era el propósito. El propósito no era girarle el dinero cuando el cemento ingresaba, sino era para el cemento que tiene que ponerse en producción. Lo importante es que haya un flujo continuo de cemento.

- Pero no lo hay...

-No. Se paró, se descontinuó en los últimos dos trimestres.

- ¿Cómo no lo vieron?

-Sí se vio. Todo lo que ha traído lo vende. Eso no es un problema de ventas. Es un problema... Estábamos a punto de hacer cosas y habrá que hacer cosas. Estábamos frente a distintas opciones. Por ejemplo, ejecutar el crédito.

- ¿Por qué no se hizo?

-Yo no sé, yo estaba por hacerlo, con la garantía bancaria. Digamos que el cemento se lo roban, uno cobra la garantía bancaria y cobra full.

- ¿Por que no sé hizo?

Uno tampoco corre. Uno escucha explicaciones, hubo temas con barcos, temas de costos de nacionalizaciones, hubo temas de retrasos de distintas cosas, en este caso uno puede tener un poco de paciencia, en este caso tiene una garantía bancaria, no tiene que correr. Tampoco se trata de matar a nadie de entrada.

- Hasta el mismo informe legal (del BCR) decía que había una desviación del préstamo por los $7.5 millones devueltos a otras cuentas de otros bancos.

-Sí, fue un incumplimiento del contrato, pero no grave, porque al final los devolvió. Lo que pasó fue que no los devolvió inmediatamente, sino que pasaron días.

-¿La jineteó unos días la plata?

-En ese momento se le hizo un apercibimiento a él: 'una sola vez más y le ejecutamos el préstamo'.